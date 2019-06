O nouă provocare

O nouă provocare pentru suceveanca Tatiana Speranţa Perhinschi, cardiolog la Clinica ,,Prof. E. Montanari’’ din Rimini - Italia şi interpretă de muzică populară. Recent, românca a început filmările la o coproducţie româno-italiană. Filmul A.A.A. Cercasi felicità („În căutarea fericirii”) abordează o temă universală, fericirea, şi este regizat de Rita Giancola. Primele filmări au avut loc la Bucureşti, unde românca a filmat alături de actorul principal, italianul Manrico Caldari.

Regizoarea Rita Giancola ne-a spus că a scris un scenariu în care protagonistul este un psiholog italian, care se îndrăgosteşte de o fată tânără, româncă, care trăieşte în Bucureşti. „Când am întâlnit-o pe Tatiana Speranţa Perhinschi, la premiera unui film, la Roma, am fost foarte impresionată de personalitatea şi sensibilitatea ei puternică, motiv pentru care nu mi-a fost greu să-i propun să joace în acest film. Pe lângă farmecul ei, ochii ei mi-au amintit imediat de marea actriţă Audrey Hepburn”, este de părere Rita Giancola, „Ambasador pentru Pace”, titlu conferit, în 2012, pentru angajamentul faţă de o cultură a păcii şi a dialogului între diferite civilizaţii şi credinţe; doctor în limbi străine şi literatură (Universitatea Urbino - Facultatea de Educaţie); director artistic la diverse evenimente culturale naţionale şi internaţionale, director de casting în televiziunea RAI şi Mediaset Italia, şi profesor de teatru cu o vastă experienţă etc.

Am întrebat-o pe Tatiana care este părerea ei despre regizoarea Rita Giancola, cu care va lucra pentru acest proiect cinematografic. „Pentru mine, Rita Giancola este regizorul care tinde spre perfecţiune, este regizorul care dincolo de orice piedică a vieţii, care a determinat-o să fie regizorul propriei vieţi, este regizorul care are puterea de a da totul fără să aştepte nimic în schimb, are puterea de a înţelege totul dincolo de priviri, gesturi şi cuvinte”, mi-a spus artista din Suceava.

Povestea Taniei, interpretată de suceveanca Tatiana Perhinschi

Multe personaje din filmul în care joacă românca sunt nefericite, disperate, în căutarea fericirii. Poveştile acestor personaje nefericite sunt spuse în faţa psihologului, dr. Castelli (interpretat de actorul şi compozitorul cu experienţă artistică în programul italian RAI, Manrico Caldari), care trece şi el printr-o perioadă dificilă, deoarece trăieşte o relaţie conflictuală cu soţia sa, cu care este căsătorit de mulţi ani, dar pe care nu o iubeşte. De fapt, dr. Giorgio Castelli trăieşte cu amintirea unei mari iubiri, pe care a întâlnit-o la Bucureşti, Tania (interpretată de Tatiana Speranţa Perhinschi).

Tania este o româncă foarte frumoasă, care a devenit un faimos designer de modă şi care îşi dedică tot timpul carierei şi creşterii fiului ei, Andrei, căruia nu i-a spus niciodată cine este tatăl lui. Într-o zi, destinul face ca dr. Castelli să o întâlnească din nou pe Tania şi să descopere că pentru dragostea lor timpul a stat pe loc. Publicul va descoperi în acest film poveşti captivante, spuse cu umor. Tatiana Perhinschi dovedeşte din nou că este capabilă să-şi depăşească limitele, să se dedice artei, oamenilor, creaţiei, într-un mod pe care regizorul italian Rita Giancola l-a intuit cu ceva timp în urmă, când a ales să o desemneze în acest proiect cinematografic.

„Rolul cel mai greu de interpretat ar fi rolul propriei vieţi”

Tatiana Perhinschi este cardiologul sucevean care cu modestie, cu multă muncă, dăruire, dragoste, a reuşit să-şi facă o carieră în Italia. Ea vindecă inima omului, ca medic cardiolog, dar alină prin voce, prin muzică, fiind şi interpretă de muzică populară, suferinţele sufleteşti ale oamenilor, pentru că transmite atât de multe sentimente curate şi sincere. Cardiologul sucevean încearcă să îmbine armonios muzica, arta şi cardiologia, iar aprecierile nu s-au lăsat aşteptate.

O dovadă vie este cel mai nou proiect al ei, proiectul cinematografic. „Rolul cel mai greu de interpretat ar fi rolul propriei vieţi, propria mea viaţă. Cinematografia este o reflexie a vieţii, dar filmul adevărat este viaţa”, a spus Tatiana Perhinschi. Pentru că primele filmări au avut loc „acasă”, în România, suceveanca a fost foarte emoţionată, pentru că, spune ea, „în orice colţ de lume ai fi, dorul de casă nu îl poţi trata decât întorcându-te acasă”.

Frumoasă, talentată şi foarte exigentă

Suceveanca are o viaţă artistică activă în Italia. Este invitată să prezinte evenimente de prestigiu în Italia, face parte din Asociaţia carabinierilor din San Clemente - Morciano di Romagna şi participă la evenimente caritabile. Pentru suceveanca Tatiana Perhinschi familia este pe primul plan, bucurându-se în fiecare clipă de cele două comori, cele două fiice, apoi profesia, cea de medic specialist, la Clinica ,,Prof. E. Montanari’’ din Rimini – Italia. Ea pune foarte mult suflet în tot ceea ce face. Atunci când nu poate vindeca medicul, spune Tatiana, vindecă omul, cu o vorbă bună, cu muzica sa, cu o privire caldă, cu tot ce este bun şi curat.

„Tatiana este o actriţă extraordinară. Am avut noroc că am întâlnit-o. Căutam o actriţă româncă şi am găsit-o. Am văzut-o pe Tatiana şi mi-am spus: <Ea este!>”, ne-a destăinuit regizoarea Rita Giancola, în timp ce actorul Manrico Caldari a completat că „Tatiana este o fată foarte frumoasă, agreabilă, dar şi foarte exigentă. Vrea ca lucrurile să fie făcute bine, şi îi dăm dreptate. Şi noi facem lucrurile cu pasiune”. Tatiana Perhinschi a recunoscut că emoţiile au fost şi sunt destul de mari să lucreze alături de actorul Manrico Caldari, „dar profesionalismul de care a dat dovadă şi experienţa lui m-au făcut să nu-mi fie teamă să greşesc”.

Inspiraţie pentru alţi oameni

Pasiunea pentru muzică, glasul cu care a înzestrat-o Bunul Dumnezeu sunt pentru suceveancă un plus, ceva care să o facă şi mai mult să fie alături de oameni, în mijlocul lor, să-i vindece atunci când au sufletul încărcat. Dacă ai credinţă, poţi face pasul spre mai departe, cum a făcut şi Tatiana Perhinschi, omul care clădeşte punţi între inimă şi suflet, între nevoile oamenilor săraci, bolnavi şi disponibilitatea ei de cardiolog, mereu dispus să ajute. Românca spune că îşi doreşte ca prin experienţa ei să inspire şi să ajute alţi oameni. Echipa de producţie a filmului A.A.A. Cercasi felicità („În căutarea fericirii”) dă asigurări că pelicula în care joacă suceveanca va fi gata, cel mai sigur, la sfârşitul anului şi va fi difuzată atât în Italia, cât şi în România.