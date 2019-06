Bătaie de joc

Cei trei poliţişti de la Secţia Rurală Gălăneşti care au fost anchetaţi timp de doi ani de DNA, în baza unor reclamaţii depuse de hoţii pe care îi cercetau, poliţişti care au fost declaraţi în cele din urmă nevinovaţi, după o luptă care a însemnat mult stres, dar şi bani cheltuiţi, în special pentru onorariul avocaţilor, au fost despăgubiţi de Poliţia Română, acum doi ani, cu 800 de lei. Atât a prevăzut grila pentru contractul colectiv de asistenţă juridică, în limita cuantumului prevăzut pentru urmărirea penală. Evident o sumă derizorie, care arată însă cam cât de mult apără şi ajută legea un poliţist.

Pentru ca bătaia de joc să fie până la capăt, recent, un raport al Curţii de Conturi a dispus imputarea sumei de 200 de lei, din cei 800 de lei, pentru că suma ar fi fost prea mare.

Luna trecută, ofiţerul Marius Ciotău şi agenţii Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă au returnat fiecare câte 200 de lei, conform chitanţelor înregistrate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava. Cei trei poliţişti au considerat că nu are rost să refuze returnarea acestor bani, având în vedere suma derizorie, dar şi bătaia de joc de la un capăt la altul privind aceste sume oferite de Ministerul Afacerilor Interne în baza unui contract cadru colectiv de asistenţă juridică care se dovedeşte a fi strict formal.

„Cei de la Curtea de Conturi au considerat că am primit prea mulţi bani, iar noi ne-am conformat”

Comisarul Marius Ciotău, şeful Secţiei Rurale Gălăneşti, a arătat că cei aproape doi ani de anchetă au fost un adevărat coşmar, în care a făcut zeci de drumuri, adrese către diferite instituţii, a copiat acte din dosar care arătau negru pe alb că nu are nici o legătură cu acuzaţiile aduse, acte depuse apoi la procurorul de caz, pentru ca într-un final să i se comunice că dosarul a fost declinat de la DNA la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, ca în final să vină şi singura soluţie posibilă: clasarea tuturor acuzaţiilor.

Ofiţerul a subliniat că ancheta l-a „costat” în jur de 10.000 de euro, numai din ce poate demonstra cu facturi şi documente.

„Cei de la Curtea de Conturi au considerat că am primit prea mulţi bani, iar noi ne-am conformat, am achitat prejudiciul şi slujim patria mai departe. Realitatea este că Poliţia Română şi legislaţia nu ajută cu nimic poliţistul şi familia acestuia. Orice reclamaţie împotriva unui poliţist îl pune pe acesta la zid. Poliţistul este pus la dispoziţie, nu îşi mai poate desfăşura munca şi trebuie să se lupte singur pentru a se apăra. Dacă este declarat nevinovat, cum a fost în cazul nostru, ne întoarcem la muncă şi ni se cere să ne facem treaba cât mai bine, fără a conta prin ce am trecut, sub aspect financiar, dar şi al sănătăţii şi stresului’, a spus Marius Ciotău.

Avocaţi plătiţi de CNP pentru poliţiştii anchetaţi în legătură cu atribuţiile de serviciu

Plecând de la această realitate personală, comisarul Marius Ciotău, în calitate de preşedinte al Corpului Naţional al Poliţiştilor (CNP), organizaţia Suceava, încearcă să ajute cât mai mulţi dintre colegii care sunt puşi sub acuzare în legătură cu atribuţiile de serviciu. Sprijinul vine prin asigurarea de avocat ales, cu onorariul suportat de CNP. Nouă poliţişti suceveni au beneficiat şi beneficiază începând din februarie 2018 de asistenţă juridică prin CNP.

Printre alţii, este vorba de patru poliţişti de la Fălticeni care au fost anchetaţi şi apoi declaraţi nevinovaţi din lipsă de probe, caz de care am mai relatat în cotidianul nostru. „Credem că şi poliţiştii merită să fie ajutaţi şi sprijiniţi în astfel de situaţii. Aici nu discutăm de vinovăţia sau nevinovăţia acestora, ci de faptul că un poliţist pus la dispoziţie este singur, nu este ajutat de nimeni pentru a trece de momentele grele şi a se putea apăra”, a declarat ofiţerul Marius Ciotău.

Poliţişti care au de dus lupte grele şi de durată în instanţă

Cel mai recent caz de poliţist sucevean cu asistenţă juridică asigurată de CNP este Dan Paul Andrei, de la Postul de Poliţie Hănţeşti, care se luptă de ani buni prin instanţă cu o familie de romi din Hancea - Vereşti. Poliţistul a fost iniţial victimă a unei infracţiuni de ultraj, autorii, mamă şi fiu, scăpând foarte uşor, cu pedepse cu suspendare, deşi iniţial primiseră sentinţe cu executare. Mai nou, acelaşi poliţist este parte vătămate în procesul cu un alt membru al aceleiaşi familii, trimis în judecată pentru inducere în eroare a organelor judiciare. Pentru a avea o imagine completă asupra presiunii la care a fost supus tânărul poliţist, mai trebuie spus că imediat după fapta de ultraj împotriva sa, acesta a fost reclamat de membrii aceleiaşi familii pentru luare de mită. A urmat o anchetă din care a rezultat că această sesizare nu are nici un fundament real.

Ofiţerul Marius Ciotău a mai subliniat că, cu cât sunt mai mulţi poliţişti membri în CNP, cu atât organizaţia este mai puternică şi îi poate sprijini pe colegii care sunt la greu.