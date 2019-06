ASSIST Software în parteneriat cu Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava organizează în perioada 10-14 iunie, campania „Donează sânge! Fii #MândruDonator!”, încurajând sucevenii să doneze și să salveze viețile persoanelor aflate în stare critică. Campania are rolul de a informa și a sensibiliza comunitatea locală cu privire la criză acută de sânge din spitalele din România, în săptămâna în care se sărbătorește și Ziua Mondială a Donatorului de Sânge.

Potrivit Institutului Național de Hematologie Transfuzională din țară, unul din zece pacienți internați în Spitalele din România are nevoie de o transfuzie de sânge. Dacă în țările Europene procentul de donatori ajunge până la 10%, în România este de doar 1,7%, nevoia de sânge nefiind acoperită în întregime niciodată.

Donează sânge și salvează trei vieți! Fii #MândruDonator!

O unitate de 450 ml de sânge poate salva trei vieți, iar prelevarea durează maximum 15 minute. Sucevenii pot dona sânge, zilnic, la Centrul de Transfuzie Sanguină Suceava, în intervalul orar 08:00 - 13:00. Campania ”Donează sânge! Fii #MândruDonator!” are ca obiectiv facilitarea eforturilor Centrului Județean de Transfuzii Suceava de prelevare a sângelui și deopotrivă ajutarea bolnavilor din spitale aflați în situații critice. Mai mult, acțiunea se dorește a fi un imbold și o sursă de inspirație pentru cei care deși sunt eligibili să doneze nu au făcut asta niciodată.

Suceava donează sânge. Alătură-te și tu!

Criza tăcută a sângelui din spitalele din România este reală și este important să se facă auzită în rândul tuturor oamenilor. Compania suceveană ASSIST Software apelează la simțul civic al comunității locale și încurajează sucevenii să participe într-un număr cât mai mare și în mod constant, la acțiunile de donare de sânge. Echipa ASSIST Software va dona sânge la rândul său, alături de prieteni și familie, în săptămâna 10-14 iunie. ASSIST Software este deja cunoscută pentru implicarea activă și susținerea comunității locale prin diverse acțiuni sociale și caritabile.

Campania ”Donează sânge! Fii #MândruDonator!” este susținută de mai multe companii și organizații non-guvernamentale din Suceava, care au răspuns afirmativ inițiativei ASSIST Software de a dona sânge și de a trage un semnal de alarmă asupra nevoii de a se dona sânge în mod constant. Până în prezent, și-au anunțat susținerea și participarea la campanie: Asociația Beard Brothers, Bizz Cafe, BioMobila, Clinica Oftalmologică Novaoptic, Tipografia Mușatinii, VIVA FM.

Pe 14 iunie, de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, toate persoanele care vor dona sânge la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava vor fi răsplătite de Bizz Cafe cu o cafea gratuită sau un cappuccino pe care le vor putea savura la cafenea pe parcursul întregii zile, în baza adeverinței de donator.

(VIDEO) Mărturiile donatorilor de sânge

https://www.youtube.com/watch?v=uP80_USGBts

Beneficiile donării de sânge

Pe lângă salvarea a trei vieți, există și alte beneficii de care donatorul are parte. Persoanele eligibile sunt supuse unei evaluări gratuite a stării de sănătate de către un medic, precum și unui control biologic (recoltare de probe de sânge pentru stabilirea grupei sanguine, RH, valoarea hemoglobinei, a glicemiei etc.). În plus, fiecare donator este răsplătit cu 7 bonuri de masă în valoare de 67 lei, iar ziua donării poate constitui o zi de concediu plătit.

Totodată, s-a demonstrat că donarea regulată de sânge reduce riscul bolilor de inimă și infarct miocardic, reduce stresul, îmbunătățește bunăstarea emoțională și oferă un sentiment de apartenență la grup.

Condiții pentru a dona sânge

- vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani;

- greutate peste 60 kg;

- puls regulat, 60-100 bătăi/minut;

- tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg;

- să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni;

- femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală;

- să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puțin 48 de ore înaintea donării;

- să nu fi suferit tratamente stomatologice în ultimele 3 luni;

- donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut nici o afecțiune cronică sau acută.

Campania ”Donează sânge! Fii #MandruDonator!” inițiată de ASSIST Software reprezintă un exercițiu de solidaritate pentru comunitatea locală și pentru români în general, accentuând totodată cât este de important ca persoanele care donează o dată să continue să facă acest lucru în mod constant, ducând astfel la acoperirea necesarului zilnic de sânge la nivel național.

Fiecare persoană poate deveni #MândruDonator și să salveze trei vieți printr-o simplă donare de sânge.