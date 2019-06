Anchetă poliţie

Un priveghi desfăşurat la Dorneşti, la care au participat mai multe persoane de etnie romă, a necesitat intervenţia poliţiei în miez de noapte. Poliţia a fost alertată în noaptea de 5 spre 6 iunie, în jurul orei 1.15. Un bărbat venit de la Șcheia, Gheorghe Bozomală, în vârstă de 38 de ani, a reclamat că a fost lăsat fără portofelul din buzunar şi un lanţ de aur, care i-a fost smuls de la gât. Ulterior s-a stabilit că la priveghi a fost o încăierare serioasă, trei persoane ajungând la spital.

Joi, 6 iunie, în continuarea cercetărilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, au fost puşi sub acuzare suspecţii Florin Ciorcan şi Ștefan Sergiu Bucur, ambii din Dorneşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tâlhărie calificată şi lovirea sau alte violenţe. S-au efectuat percheziţii la domiciliilor celor doi, fiind identificate două portofele şi un lanţ de aur, a căror provenienţă urma să fie stabilită. Percheziţiile au avut loc cu o desfăşurare mare de forţe, poliţişti de la Biroul de Investigaţii Criminale Rădăuţi, de la Secţia Rurală Marginea, Postul comunal Dorneşti, dar şi luptători de la Serviciul de Acţiuni Speciale.

Pe 6 iunie, procurorul de caz a dispus reţinerea celor doi suspecţi, pentru 3 infracţiuni de lovire şi furt calificat. Cei doi au ajuns în arestul poliţiei judeţene, iar ancheta continuă, pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat la priveghiul care a luat o turnură violentă.