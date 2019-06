Lăsaţi de izbelişte

Locatarii blocului 73 de pe strada Grigore Ureche, din cartierul Zamca, se plâng că de ani de zile apa pluvială se infiltrează în locuinţele lor, prin acoperişul mansardei cu locuinţe sociale, construite de primărie în urmă cu 15 ani. Oamenii spun că deşi au făcut nenumărate plângeri, de-a lungul anilor, la primărie, nu au fost luate nici un fel de măsuri de reparaţie a acoperişului, alegându-se doar cu promisiuni din partea celor responsabili. Disperaţi din cauza condiţiilor în care îşi duc traiul de zi cu zi, unii proprietari ai locuinţelor de la nivelurile superioare ale blocului se gândesc deja să acţioneze în instanţă primăria, pentru a-i determina pe reprezentanţii acesteia să se implice în repararea acoperişului afectat.

Problemele cele mai mari sunt la locuinţele sociale din mansardă, ridicate de primărie

Construcţia locuinţelor sociale în mansarda blocului 73 a fost realizată în urmă cu 15 ani de către primărie. După câţiva ani, au apărut primele probleme de infiltrare a apei prin acoperişul realizat din şindrilă bituminoasă Tegola şi locatarii au început demersurile către primărie. Carmen Bârgăoanu locuieşte într-o astfel de locuinţă la cel de-al şaselea nivel din 2006 şi ne-a povestit cu ce probleme se confruntă: ”Problemele au apărut din anul 2009, atunci făcându-se prima sesizare la primărie, iar între timp lucrurile s-au agravat. Cei de la primărie încearcă să rezolve această problemă, dar sunt piedici, ca de obicei. Cei de la spaţiul locativ au fost aici, au făcut anchetă, au venit meseriaşii şi au văzut ce se întâmplă, dar tot au dat înapoi, am rămas doar cu anchetele. Ei spun că se tot aşteaptă să se aprobe fondurile. Igrasia a intrat în tot podul, la numărul 54 i-a curs apa în bucătărie, iar garsoniera 55 e cea mai distrusă, nici nu ştiu dacă mai poate locui cineva acolo.” La un capăt al mansardei locuieşte Angela Rotari, care se confruntă cu aceleaşi probleme şi ne-a povestit: ”Eu am sesizări făcute din anul 2013, câte două în fiecare an. În aceste sesizări am relatat despre toate problemele care au apărut în mansardă, că-mi plouă în bucătărie, că a cedat o grindă care face deja ca mansarda să arate deformată din exterior şi altele. Am fost în audienţă la domnul primar, a venit apoi un domn expert şi am avut promisiunea, anul trecut, că vor decoperta tot acoperişul şi-l vor reface. În acelaşi timp am înţeles că bani pentru aşa ceva sunt, s-au alocat deja în planul de investiţii, dar nu ştiu când or să facă. Uitaţi, stau cu prosopul în geam când plouă şi parchetul dedesubt este tot mucegăit, negru şi putred din cauza ploii. Bucătăria la mine este cea mai afectată, iar problema cea mare este că mă tem că apa va ajunge la cablurile electrice din perete, după ce acum doi ani, din cauza ploii, mi-a luat foc o priză din zona unde ajunge apa mult. Am vrut atunci să chem pompierii, însă vecinii nu m-au lăsat, spunându-mi că ne vor evacua pe toţi. ”

Apa s-a infiltrat deja şi în locuinţele proprietarilor de la nivelul 5

Prin pereţi şi tavane, apa a ajuns să le creeze probleme şi proprietarilor de garsoniere de la etajul 4 (nivelul 5) al blocului. Locatarii spun că toate plângerile făcute conducerii primăriei din Suceava au rămas fără ecou. Maria Ștefan ne-a arătat condiţiile în care locuieşte de ani de zile, în garsoniera proprietate personală afectată de infiltraţii, şi ne-a relatat: ”De 3 ani stau aşa în halul ăsta, sunt cardiacă şi sunt mereu răcită din cauza umidităţii şi a igrasiei mari din casă. De trei ani de zile mă lupt cu această problemă şi nu se ia nici o măsură. Am făcut nenumărate sesizări la primărie despre această situaţie şi nu se ia nici o măsură, pe nimeni nu interesează. Apa s-a infiltrat prin acoperiş şi prin garsonierele de la mansardă şi mi-au distrus întreaga casă. Apa mi-a afectat tavanele, parchetul, dulapurile, aragazul, după ce s-a infiltrat prin pereţi. De câte ori am fost la primărie şi am discutat, în ultimii 3 ani, nu am primit nici un răspuns. Dacă nu se iau măsuri de remediere şi reparaţie a acoperişului, am de gând să acţionez în judecată primăria, pentru că eu în halul ăsta nu mai pot locui. Eu sunt nevoită să merg şi să dorm pe la copii, din cauza umezelii din locuinţă. Deasupra mea, în garsonierele construite de primărie la mansardă, sunt oameni care stau şi plătesc chirie, însă de câte ori s-au dus la primărie nu au rezolvat nimic. Mai mult de atât, li s-a spus că dacă nu le convine, pot să plece. Eu cred că nu poţi vorbi astfel cu nişte oameni necăjiţi şi să-i ţii ca pe nişte şobolani într-o mansardă udă, cu igrasie.”

Singura soluţie, înlocuirea acoperişului din şindrilă bituminoasă

Am luat legătura cu reprezentanţii Primăriei Suceava, prin intermediul viceprimarului Marian Andronache, care cunoaşte bine problemele apărute la acest bloc. El a confirmat că într-adevăr s-a făcut deja o expertiză a învelitorii acoperişului, constatându-se că infiltrările de apă s-au făcut pe la îmbinările plăcuţelor de Tegola. ”Apa se prelinge pe pereţii clădirii, afectând locuinţele, iar soluţia urgentă ar fi de prelungire a acoperişului şi schimbare a învelitorii cu un alt tip de acoperiş.” Pentru aceste lucrări au existat bani pe investiţii, însă prin prezenta legislaţie, ISU Suceava nu autorizează mansarde din lemn. Cel mai probabil banii pentru refacerea acoperişului vor fi aprobaţi din fondurile de reparaţii, însă până atunci apa va continua să se infiltreze în casele locatarilor nemulţumiţi de modul în care se mişcă autorităţile locale.