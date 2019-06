Interes

Peste 1.600 de oameni au aflat, ieri, în ce categorie se încadrează în ceea ce priveşte consumul de alcool. În cele 13 centre de testare care au fost organizate în judeţ de către Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT) şi Direcţia de Sănătate Publică, cei interesaţi au răspuns unui chestionar cu 10 întrebări, pe baza cărora li s-a calculat scorul de risc, centralizarea rezultatelor din majoritatea centrelor de testare arătând că au răspuns la chestionar peste 1.600 de persoane.

Pornind de la definiţia unei unităţi de alcool, egală cu 40 ml de spirtoase sau 125 ml vin sau 330 ml bere, cu cinci variante de răspuns - niciodată (0 puncte); lunar sau mai rar (1 punct); de 2-4 ori pe lună (2 puncte); de 2-3 ori pe săptămână (3 puncte); de 4 sau mai multe ori pe săptămână (4 puncte), întrebările au fost următoarele: Cât de des beţi o băutură care conţine alcool?; Câte băuturi consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi?; Cât de des beţi şase sau mai multe băuturi de alcool la o singură ocazie?; Cât de des aţi constatat în ultimul an că nu puteţi să vă opriţi din băut odată ce aţi început?; Cât de des în ultimul an nu aţi reuşit să faceţi ceea ce era de aşteptat să faceţi din cauza băutului?; Cât de des în ultimul an aţi avut nevoie să beţi prima băutură de dimineaţă ca să vă reveniţi după o beţie zdravănă?; Cât de des în ultimul an aţi avut un sentiment de remuşcare sau de vinovăţie după ce aţi băut?; Cât de des în ultimul an nu aţi putut să vă amintiţi ce s-a întâmplat în noaptea trecută din cauză că aţi băut?; Dvs. sau altcineva a fost rănit ca rezultat al faptului că aţi fost băut?; O rudă, un prieten, un doctor sau o altă persoană a fost îngrijorată de băutul dvs. sau v-a sfătuit să-l reduceţi?

Evaluare

Un punctaj între 0-7 puncte înseamnă un consum nepericulos pentru sănătate; între 8-15 puncte este un consum riscant; 16-19 puncte indică un consum nociv şi peste 20 de puncte – consum extrem de nociv.

Chestionarul AUDIT este un instrument ştiinţific de evaluare a consumului personal de alcool, dezvoltat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi utilizat în peste 190 de ţări din lume, fiind cel mai de încredere instrument pentru diagnosticarea timpurie a unui consum riscant.

Voluntarii implicaţi în campanie, instruiţi ieri de directorul DSP Suceava, dr. Liliana Grădinaru, şi de managerul clinicii ALIAT, psihoterapeutul Alina Ciupercovici, au fost sfătuiţi să le explice oamenilor că scopul acestei acţiuni este de informare şi de consiliere, respectiv să ştie „că există posibilitatea de a primi ajutor ei sau cineva apropiat, pentru a depăşi problemele generate în viaţa de zi cu zi de consumul de alcool”.

Consumul dăunător de alcool reprezintă o problemă importantă de sănătate publică, ţara noastră este pe locul 8 în Regiunea Europeană şi pe locul 9 în lume la consumul de alcool pe cap de locuitor.

Testarea de ieri face parte din campania Luna Naţională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool, organizată de Ministerul Sănătăţii şi care se va desfăşura pe tot parcursul lunii iunie, sub coordonarea locală a DSP Suceava.