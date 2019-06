Politic

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, îl încurajează pe liderul PNL Ludovic Orban să continue cu iniţiative precum intenţia acestuia de a renunţa la scutirea de impozitul pe venit a IT-iștilor. Ioan Stan a precizat că Ludovic Orban a demonstrat, zilele acestea, că „este cu adevărat greu să nu-ţi dai arama pe faţă și să nu-ţi arăţi adevărata fire”. „Devorat de o ambiţie fără margini, cea care îl împinge ca de dragul de a ieși mereu în faţă să comită pur și simplu cele mai uriașe gafe cu putinţă, ba chiar să meargă până acolo încât să <pună umărul> la nereușita propriilor membri de partid, Ludovic Orban face în aceste zile încă una nefăcută. În numele unei presupuse echităţi fiscale personajul sus-amintit vine cu <senzaţionala> propunere de a se renunţa la scutirea de impozitul pe venit a IT-iștilor. Emisă după comunicarea intenţiei de a anula sporurile de toate felurile și pentru toate categoriile de salariaţi, ulterior rectificată pe ici, pe colo, această nouă <sclipire> PNL-istă este de natură să revolte pe orice om cu o minimă putere de înţelegere”, a spus Stan. El a arătat că cei care sunt vizaţi de Ludovic Orban, „cel ce promitea marea cu sarea în recenta campanie electorală împotriva PSD”, reprezintă o categorie de specialiști care a primit în anul 2004, de la guvernul Năstase, scutirea de impozit pe venit, a cărei arie de aplicare s-a lărgit în decembrie 2017, la iniţiativa PSD, de la 75.000 la 100.000.

Senatorul PSD a precizat că potrivit informaţiilor oferite de Asociaţia Patronală a Industriei de Software și Servicii, facilităţile fiscale au făcut și menţin industria IT românească competitivă într-o cursă cu alte ţări care oferă programatorilor impozit pe venit ”zero” precum Polonia, Ucraina sau Belarus. El a mai atras atenţia că deficitul de forţă de muncă din IT la nivelul UE este atât de mare, încât o astfel de măsură ar putea avea ca rezultat o reducere masivă a specialiștilor din ţară, deci un impact economic major. Stan a spus că potrivit aceleiași surse, contribuţia în PIB a industriei a evoluat de la 0,5% în 2003 la aproape 6% astăzi, și poate să ajungă la 10% în următorii cinci ani. „Sigur că apartenenţa mea politică mă poate face suspectabil de partizanat. Dar s-au făcut comentarii foarte aspre la adresa intenţiilor președintelui PNL de către prezumtivi aliaţi politici. Citez spusele deputatului USR Cătălin Drulă, care a precizat că <eliminarea facilităţilor fiscale pentru IT-iști ar fi o imensă prostie cu efect economic net negativ>. Și poate că edificator pentru aprecierea de care se bucură Ludovic Orban în rândul propriilor colegi de partid este faptul că ideea de a se arunca, cu tot cu partid evident, în astfel de aberaţii a fost urgent sancţionată, cerându-i-se demisia imediată. Mă refer la apelul președintelui filialei Târgu Jiu al PNL și primar al acestui oraş”, a declarat liderul PSD Suceava. El a adăugat că dacă ura neabătută a lui Ludovic Orban împotriva PSD îi va alimenta și pe viitor astfel de iniţiative, „eu nu-i pot decât să-i mulţumesc”. ”Ne face mari servicii și îl încurajez să continue. Am făcut atât de multe în guvernarea noastră pentru atât de multe categorii sociale românești încât are material de <tăiere> mulţi ani de aici înainte. Iar electoratul să cântărească și să decidă în afara sloganurilor, pe realităţi”, a încheiat Ioan Stan.