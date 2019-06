Admiși peste ocean

Elev plutonier adjutant Răzvan Moldovanu, elev plutonier Bogdan Daniliuc și elev sergent major Mădălin Savin, de la Colegiul Naţional Militar „Ștefan cel Mare”, vor avea șansa de a se forma ca ofiţeri în trei dintre cele mai prestigioase academii din Statele Unite ale Americii. Cei trei elevi militari câmpulungeni vor deveni cadeţi la United States Air Force Academy Colorado, United States Military Academy West Point, respectiv United States Naval Academy Annapolis Maryland. După o pregătire temeinică și o selecţie riguroasă, absolvenţii Colegiului Naţional Militar „Ștefan cel Mare” au reușit să își depășească propriile așteptări, anunţă reprezentanţii instituţiei.

Răzvan Moldovanu

În urmă cu patru ani, Răzvan Moldovanu a fost admis la colegiul militar câmpulungean printre primii, cu media 9,90. Rezultatele excepţionale obţinute la învăţătură în anii de studiu și abilităţile de lider l-au urcat în ierarhia gradelor până la cel de elev plutonier adjutant, au menţionat reprezentanţii colegiului. Răzvan este pasionat de baschet și limba engleză. Ca urmare a rezultatelor deosebite, elevul, originar din Iași, a fost selecţionat să participe timp de două luni la un schimb de experienţă cu o şcoală parteneră din Portugalia și o lună în Franţa, în cadrul programului european Erasmus+ Body.

Răzvan Moldovanu a menţionat că prima dată a auzit de oportunitatea de a studia în SUA în clasa a XI-a.

„I-am avut exemplu pe absolvenţii de anul trecut Alexandru Savin și Teodor Cazamir, care se pregăteau pentru etapele admiterii. După ce Alexandru a fost admis la Academia Forţelor Aeriene din Colorado, am aflat că acolo pot să fac exact ceea ce mi-am dorit de mic – să zbor. Am intrat în colegiul militar cu un sigur gând – să zbor! Iar faptul că o pot face în străinătate reprezintă un bonus. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face-o cu cea mai mare plăcere”, a povestit Răzvan Moldovanu.

Admiterea la United States Air Force Academy a constat în completarea unei cereri de înscriere, cu încadrarea în anumite criterii, după care a urmat susţinerea unor probe medicale, sportive și alte teste de limba engleză. Foarte importante sunt pregătirea fizică și cunoștinţele de limbă engleză.

Bogdan Daniliuc

Bogdan Daniliuc este din Botoșani și este unul dintre cei mai pasionaţi geografi din colegiul câmpulungean. El s-a remarcat de-a lungul celor patru ani de studiu cu două menţiuni la etapa naţională a Olimpiadei de Geografie și o calificare la Olimpiada de Geografie a Europei Centrale, de Sud și Sud-Est. Rezultatele remarcabile, atât în plan școlar, cât și în plan sportiv, l-au făcut pe Bogdan să fie ales să participe la un schimb de experienţă cu o şcoală parteneră din Anglia.

Bogdan a ales Colegiul Naţional Militar „Ștefan cel Mare” pentru că și-a dorit să activeze într-un domeniu guvernat de principii și cu un scop nobil. Totodată, încă din clasa a IX-a și-a stabilit un obiectiv: acela de a studia la United States Military Academy West Point.

„Am conștientizat că doar ieșind din propria zonă de confort voi obţine cele mai importante experienţe de viaţă. Din acel moment mi-am urmat cu perseverenţă și pasiune scopul. Doresc să îmi exprim gratitudinea pentru tot ce mi-a oferit acest colegiu”, a menţionat elevul.

Mădălin Savin

Absolventul Mădălin Savin este din Câmpulung Moldovenesc, iar în perioada studiilor liceale a avut oportunitatea să își pună în valoare talentul artistic în mai multe ocazii. Este pasionat de muzică, de chitară, iar dintre materiile preferate amintește chimia.

A ales United States Naval Academy Annapolis Maryland pentru că mereu a fost fascinat de mare.

„Sincer să fiu, niciodată nu m-am gândit că voi avea o asemenea șansă. Când au fost anunţaţi cei 12 elevi care puteau aplica pentru academiile din America, primul gând a fost acela că nu voi reuși. Am avut timp până a doua zi să ne hotărâm. Seara, în cameră, mă gândeam cum ar fi să reușesc. Mi-am propus să dau tot ce am mai bun din mine, iar dacă nu voi izbuti măcar am încercat. Mi-am spus mereu că trebuie să am curaj să îmi urmez inima și intuiţia. Am avut două săptămâni de foc, unde fiecare probă era eliminatorie. Cea mai dificilă parte mi s-a părut interviul. În faţa examinatorului din cadrul academiei americane a trebuit să discut aproximativ 35 de minute despre mine, în engleză”, a povestit Mădălin.

Reușite din trecut

Anul școlar trecut absolventul Andrei Alexandru Savin, de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, a fost admis la United States Air Force Academy. În aceeaşi academie au mai studiat Cristian Hanciuc și Mihai Hanganu din promoţia 2017, Adrian Aionesei din promoţia 2013 şi Andrei Măcărescu din promoţia 2005.

„Pregătirea continuă şi responsabilă, începută încă din primii ani de liceu, a constituit premisa unor cariere de succes. Pentru liceenii militari câmpulungeni aceste rezultate reprezintă un exemplu pentru viitoarea lor carieră militară”, au arătat reprezentanţii liceului.