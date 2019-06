Modernizare

Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunţat că fostul cinematograf „Doina” din acest municipiu va fi reabilitat şi modernizat printr-un proiect finanţat prin Compania Naţională de Investiţii. Cătălin Coman a spus că proiectul, cu o valoare de circa cinci milioane de lei, este deja la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a parcurge etapele finale pentru obţinerea finanţării. Coman a precizat că, după finalizarea lucrărilor, cinematograful "Doina" va fi repus în funcţiune. El a arătat că în momentul de faţă cinematograful "Doina" se află în patrimoniul Consiliului Local Fălticeni. „Acest lucru s-a întâmplat după trei ani de procese cu RADEF. Consider că a fost un gest de normalitate să aducem din nou acest cinematograf în proprietatea municipiului. Și asta pentru că fălticenenii sunt proprietarii fireşti ai cinematografului. Mă bucură faptul că am început cu dreptul acest proiect şi vreau să-i asigur pe cetăţenii municipiului că vom face toate eforturile pentru ca în cel mai scurt timp Fălticeniul să aibă un cinematograf modern, cu mai multe săli”, a declarat primarul din Fălticeni.

Cătălin Coman a precizat că în momentul în care municipalitatea a preluat clădirea cinematografului, aceasta era într-o stare avansată de degradare, „furându-se şi distrugându-se tot ceea ce era posibil. Scaunele, uşile, parchetul, totul era distrus. După ce am preluat clădirea am curăţat întreaga zonă împreună cu salariaţii serviciului de salubritate, iar apoi am depus acest proiect pentru a fi finanţat prin Compania Naţională de Investiţii”, a declarat Cătălin Coman. El a ţinut să le transmită fălticenenilor că după modernizare cinematograful va fi repus în funcţiune.

Primarul din Fălticeni a declarat că proiectul presupune amenajarea a 2 – 3 săli de proiecţie şi a unei săli pentru evenimente artistice ş culturale, iar în jurul clădirii vor fi amenajate locuri de parcare. „Fălticenenii m-au întrebat de ce spaţiul din jurul cinematografului arată rău şi vreau să le spun că acest lucru s-a întâmplat pentru că acest teren nu a fost în proprietatea municipalităţii. Acum am preluat şi terenul din jurul cinematografului şi urmează să amenajăm parcări. Din fericire clădirea este în stare bună, motiv pentru care nu va trebui să cheltuim mulţi bani pentru a o consolida. De asemenea, un avantaj este şi faptul că cinematograful este racordat la reţelele de utilităţi", a spus Cătălin Coman.