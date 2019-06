Apel

Suceveanca Ecaterina Buta, rănită grav duminică, într-un accident în care au fost implicate două motociclete şi un autoturism, la Vârfu Dealului, are nevoie de sânge. Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Suceava, dr. Maria Pilat, a declarat, ieri, că rezervele de sânge grupa B III pozitiv, de care are nevoie pacienta, sunt „la limită”. Dr. Pilat a precizat că duminică toate cele trei victime ale accidentului, Ecaterina Buta şi cei doi motociclişti, au primit transfuzii de sânge, iar femeia a primit şi luni. „Important este că am avut tot sângele care a fost necesar, dar acum suntem la limită cu grupa B III pozitiv şi AB 4. De asemenea, avem nevoie de toate grupele cu Rh negativ”, a precizat medicul.

Apelul la donare, lansat luni seara de prieteni ai motocicliştilor răniți, nu a avut foarte repede ecoul scontat. Până ieri, la ora 13.00, doar trei persoane s-au prezentat la Centrul de Transfuzii Suceava pentru a dona sânge pentru Ecaterina Buta. Alți doi suceveni s-au interesat cum pot dona pentru ea în alte oraşe din țară. Printre cei trei donatori s-a aflat şi o proaspăt absolventă a Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, voluntar SMURD. „Am vrut să fac un bine”, a declarat tânăra, care ieri a donat pentru prima dată sânge şi care şi-a invitat colegii voluntari SMURD să-i urmeze exemplul.

Rănile grave suferite de cele trei victime ale accidentului rutier de duminică au avut nevoie de intervenții chirurgicale mari consumatoare de sânge. Ieri, starea celor doi motociclişti, Sorin Tiron şi Cezar Ciobanu, era gravă, dar stabilă, cei doi fiind transferați pe secția Ortopedie. Ecaterina Buta, care a fost pasager pe una dintre motociclete, se află în continuare la Terapie Intensivă.

Condiții pentru donarea de sânge

Reamintim că printre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să doneze sânge se numără cele privind vârsta, greutatea, pulsul şi tensiunea arterială sistolică.

Donatorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani, să aibă greutatea peste 60 de kilograme, să aibă pulsul regulat, de 60-100 bătăi/minut, tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg, să nu fi suferit intervenţii chirurgicale în ultimele şase luni şi să nu sufere de afecţiuni cronice.

Este recomandat ca donatorul să doarmă bine înainte, dacă se poate 7-8 ore. Micul dejun din ziua donării trebuie să fie format din proteine şi glucide, puține grăsimi, şi lichide dulci: ceai, cafea, sucuri naturale. Sub nici o formă nu trebuie să fumeze înainte şi după donare şi nici să consume alcool în dimineața donării şi cu o seară înainte. Cafeaua este recomandată mai ales la persoanele care au în mod frecvent tensiunea arterială mică. După donare este recomandată o perioadă de odihnă, de două, trei ore, şi sunt interzise, în ziua donării, fumatul şi consumul de alcool.

Donarea de sânge durează cel mult 10 minute, timp în care se prelevează o cantitate de 450 ml sânge total, care va fi prelucrat ulterior pentru obținerea de produse labile de sânge, ce vor fi testate, conservate, stocate şi apoi distribuite în spitale, conform Legii sângelui nr. 282/2005.