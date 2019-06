Baschet 3x3

Timp de două zile, Suceava a găzduit prima etapă a circuitului național de baschet 3x3 Sport Arena Streetball Tour, cel mai popular sport urban de echipă, în care 63 de echipe din țară și chiar și de peste hotare s-au înfruntat în meciuri foarte dinamice.

Numărul record de participanți la evenimentul Castorii Suceava Streetball, ajuns la a III-a ediție, se datorează faptului că acesta face parte din calendarul FIBA 3x3, la care orice jucător participant acumulează puncte în clasamentul mondial.

La fel ca la fiecare ediție, una din principalele atracții s-a dovedit a fi Meciul Vedetelor, la care anul acesta au fost invitați Ștefan Mandachi – antreprenorul sucevean care a inițiat fenomenul „ȘîEu!” - România vrea autostrăzi, olimpicul internațional Eduard Valentin Dumitrescul, prodecanul Sorin Rață, directorul CSU Suceava, Vikloth - solistul trupei Ceilalți, jurnalistul Marius Cocoș și consilierul local Daniel Prorociuc.

Împărțiți în două echipe, aceștia s-au înfruntat pe terenul principal amenajat în parcarea centrului comercial Iulius Mall – gazda competiției, meciul având interesante răsturnări de situație.

Omul meciului s-a dovedit a fi Ștefan Mandachi, care a marcat cele mai multe „coșuri”, aducând și victoria echipei sale, în vreme ce din echipa adversă, Daniel Prorociuc a marcat cel mai spectaculos „coș”.

„Nu știu cum de am devenit omul meciului, deși nu am mai jucat baschet din liceu. Mi se pare foarte solicitant, am jucat 10 minute și curge apa pe mine. Recomand tuturor acest sport, pentru că este foarte solicitant. Într-o epocă a vitezei, în care nu mai e timp să ne dedicăm sportului, genul acesta de activitate este potrivit”, a spus Ștefan Mandache, care a primit o pereche de ochelari de soare din partea organizatorilor - „să nu-i umbrească soarele viziunea și să fie protejat de razele ultraviolete atunci când monitorizează construcția autostrăzilor din România”.

Marcatorul echipei adverse, consilierul local Daniel Prorociuc, a primit o bicicletă din partea Castorii și Sport Arena pentru implicarea în activitatea civică locală:

„Mă bucură faptul că municipalitatea suceveană este alături de acest sport. Este prima ediție din circuitul național, mă bucur că au ales să înceapă competiția la Suceava, mai ales că 3x3 este un sport care de anul viitor va deveni olimpic. Este de bun augur să promovăm acest gen de mișcare, de petrecere a timpului liber, la Suceava”.

Baschetul 3x3 este o disciplină care începând cu ediția Tokyo 2020 face parte din programul Jocurilor Olimpice.

Evenimentul Castorii Suceava Streetball, desfășurat din zilele de 1 și 2 iunie, a însemnat atmosferă antrenantă, prieteni, muzică, distracție și premii, practicanții celui mai popular sport urban de echipă fiind de toate vârstele, de la „pitici” la „seniori”.

„Cea de-a treia ediție a Castorii Suceava Streetball este cea mai de succes de până acum. Avem categorii pentru fiecare vârstă – sub 10 ani, sub 12 ani, sub 14 ani, etc., astfel încât șansele sunt egale. Categoria cea mai puternică este Open masculin, unde avem echipe din toate cluburile de baschet din România, precum CSM București, Atletic Constanța, CSU Pitești, CSM Focșani, care se bat pentru titlu. Fiind prima etapă din campionatul național, toți vor să strângă puncte pentru a câștiga campionatul. Suceava crește în acest domeniu sportiv – baschetul 3x3, nu avem încă o echipă locală, ci doar participanți la categoriile de amatori, dar sperăm ca pe viitor să existe și la noi o echipă de seniori”, a precizat Andrei Zarojanu, organizator al evenimentului, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Local Suceava.