Momente unice

Peste 400 de copii însoţiţi de profesori şi părinţi, din judeţul Suceava, precum şi din alte judeţe ale ţării, au participat sâmbătă la cea de-a XII-a ediţie a proiectului educaţional „Astăzi e ziua mea”. Evenimentul, dedicat zilei de 1 iunie, Ziua Copilului, a avut loc la Băneşti – Fântânele şi a cuprins

competiţii de rugby, fotbal, lupte şi judo, precum şi un program artistic susţinut de tineri solişti.

Profesorul Silviu Mihai, directorul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Băneşti, s-a declarat încântat de numărul mare de copii care participă la acest eveniment.

„An de an vin tot mai mulţi copii, din toată ţara. Anul acesta au fost ceva emoţii pentru că am avut un record de participare. Tinerii vin aici să se întreacă la probele sportive, să cânte sau să socializeze. În timp, aici s-au legat prietenii, copiii se reîntâlnesc şi se regăsesc ca nişte vechi prieteni, iar eu cred că acest fapt este foarte important. Sportul, mişcarea în general, trebuie promovat în rândurile celor mici, nu că nouă, celor mari, ne-ar strica. Păcat că ploaia ne-a deranjat puţin. Oricum, toată lumea a fost bucuroasă şi cred că şi anul acesta am reuşit să organizăm cu succes <Ziua copilului>. Mulţumesc pentru sprijin Primăriei şi Consiliului local din comuna Fântânele, Asociaţiei Judeţene de Fotbal, Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport, sponsorilor care n-au dorit să le fac publice numele, celor care au pus umărul la această manifestare şi, nu în ultimul rând, participanţilor, copii, părinţi şi profesori”, a arătat Silviu Mihai.

În competiţia de fotbal au participat Școala Gimnazială Salcea, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Băneşti, Școala Gimnazială Fântânele, Școala Gimnazială Plopeni Mari (Ungureni), Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav-Liteanu” Liteni.

La întrecerile de rugby s-au prezentat RC Sf. Hlipiceni Botoşani, RC Paşcani, CN ,,Mihai Eminescu,” Iaşi, RC Venus Piatra Neamţ, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu,” Băneşti, CSM Suceava, Şcoala Gimnazială Salcea şi Şcoala Gimnazială Plopeni.

Luptători au fost 25 de copii, membri ai Clubul CS Olympic Suceava şi elevi ai Școlii Gimnaziale Băneşti. Micii sportivi au concurat pe mai multe categorii de vârstă, dar au făcut şi demonstraţii şi întreceri de lupte greco-romane, atât la fete, cât şi la băieţi.