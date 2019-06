Ediţia 40

Violonistul Ștefan Aprodu, elev în clasa a IX-a la Colegiul Naţional de Artă „Dinu Lipatti” Bucureşti, a cucerit cel de-al 40-lea trofeu al Concursului de Interpretare Instrumentală ”Lira de Aur” şi premiul de 1.000 de euro.

Tânărul de 15 ani este îndrumat de prof. Magdalena Ursu, profesor corepetitor – Clementina Ciucu.

„Este un concurs greu, cu un repertoriu de anvergură şi concurenţi de greutate. Am crezut că vor câştiga elevi de vârstă mai înaintată, nu mă aşteptam şi mă bucur nespus să primesc chiar anul acesta, la ediţia 40, trofeul”, a menţionat Ștefan, acesta mulţumind în discursul său profesoarei

Magdalena Ursu. Aceasta s-a prezentat în concurs cu cinci elevi din clasa sa, care au obţinut patru premii I şi un premiu II.

„În spatele acestor rezultate stă multă muncă, probabil şi har, răbdare, talent al copilului, al profesorului. Cel mai important e ca ei să fie o echipă, o familie adevărată, să se sprijine, să se ajute, asta am încercat cu elevii din clasa mea. Aici am obţinut patru premii I şi un premiu II, am venit cu cinci elevi. Sunt foarte bucuroasă şi mândră pentru aceste rezultate, merită toată investiţia”, a menţionat Magdalena Ursu, aflată la prima participare la „Lira de Aur”.

13 finalişti

Ediţia din acest an a competiţiei a fost una remarcabilă din punct de vedere al evoluţiilor participanţilor, 13 competitori obţinând din partea juriului punctaj maxim şi intrând în cursa pentru cea mai înaltă distincţie.

Finalist şi laureat al Premiul Asociaţiei de Părinţi şi al medaliei de bronz a fost Mario Victor Lucaci (pian, clasa a VI-a, Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi).

Finalistă a fost şi Ana Karina Voion (pian, clasa a VI-a, Colegiul „Octav Băncilă” Iaşi), care a fost recompensată şi cu Premiul ”Eva Garet”. Premiul a fost înmânat chiar de Eva Garet, câştigătoare în 2016 a trofeului ”Lira de Aur”.

Finalist şi laureat al Premiului ”Ciprian Porumbescu” şi al medaliei de argint a fost Jan Sekaci (violoncel, clasa a XI-a, Colegiul Naţional de Artă „Dinu Lipatti” Bucureşti).

Ceilalţi 10 finalişti au fost: Dragoş Daniel Saliu (pian, clasa a XI-a, Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu” Bucureşti), Georgică Alexandru Pârvu (vioară, clasa a IX-a, Colegiul Naţional de Artă „Dinu Lipatti”), Dragoş Marian Ruşanu (vioară, clasa a VII-a, Colegiul „Dinu Lipatti”), Alexandru Emil Mare (chitară, clasa a IX-a, Liceul Teoretic ELF Cluj Napoca), Alexandru Grecu (chitară, clasa a XI-a, Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistriţa), Alexia Cristiana Pasquariello (flaut, clasa a XI-a, Colegiul „Dinu Lipatti”), Tudor Gabriel Boloca (saxofon, clasa a IX-a, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava), David Mihail Popa (corn, clasa a VII-a, Colegiul „Octav Băncilă”), Emilian Mihai Achirei (percuţie, clasa a X-a, Colegiul „Octav Băncilă”).

Elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava care şi-au adjudecat premiul I sunt: Cosmin Ștefan Hulupţuc (pian, clasa a IX-a), Alexia Maria Gheorghiu (flaut, clasa a XI-a), Petru Alexandru Lucău (clarinet, clasa a X-a), Laurenţiu Nicolae Roznovan (trompetă, clasa a IX-a), Sebastian Ionuţ Balan (trompetă, clasa a VII-a), David Ioan Chipăruţi (trompetă, clasa a VII-a), Iustina Stempel (trompetă, clasa a VIII-a), Robert Andrei Florea (trompetă, clasa a X-a), Tudor Ștefan Băncescu (percuţie, clasa a XI-a).

Organizatorii concursului „Lira de Aur” sunt Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava şi Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, în asociere cu Primăria Municipiului Suceava şi Consiliul Local Suceava.