Măsuri

Un bărbat de 47 de ani din Adâncata a fost reţinut de poliţişti sâmbătă seară pentru o perioadă de 24 de ore pentru acuzaţiile de „violenţă în familie” şi „ameninţare”. Totul a plecat de la un incident aparent banal. Vineri, în jurul orei 22.30, fiul în vârstă de 15 ani al lui Cristian Constantin Amărculesei a ajuns acasă.

Între tată şi fiu a început o discuţie pe tema faptului că băiatul avea multe absenţe la şcoală. Discuţia a degenerat, iar tatăl şi-a lovit fiul, cauzându-i o serie de leziuni.

După agresiune, Cristian Constantin Amărculesei i-a luat fiului său telefonul, împiedicându-l astfel să sune la 112 sau la alţi membri ai familiei. În plus, i-a interzis părăsirea domiciliului în care s-a petrecut evenimentul.

În cursul după-amiezii de sâmbătă, adolescentul s-a prezentat la Unitatea Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, fiind însoţit de fratele său. Medicii au considerat că trebuie sesizată poliţia, iar sâmbătă noapte Cristian Constantin Amărculesei a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ieri urma să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 zile.

Poliţiştii atrag atenţia că astfel de cazuri sunt drastic sancţionate

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava au ţinut să atragă atenţia că astfel de cazuri sunt aspru sancţionate, mai ales că România este parte semnatară a convenţiei ONU privind drepturile copilului.

„În toate acţiunile care privesc copilul trebuie să prevaleze interesul acestuia. Statele se obligă să garanteze protecţia şi îngrijirea necesare pentru asigurarea bunăstării copilului. Statele vor respecta responsabilităţile, drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tuturor celor care, conform legii, au obligaţii pentru creşterea şi dezvoltarea copilului şi pentru corecta îndrumare în ceea ce priveşte exercitarea de către copil a drepturilor sale. Fiecare copil are dreptul la viaţă şi dezvoltare. Fiecare copil are dreptul la respectarea vieţii private, la protecţia onoarei şi reputaţiei sale. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz fizic sau mental, de abandon sau neglijenţă, de rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual. Nici un copil nu trebuie supus torturii sau altor tratamente crude, inumane sau degradante. Copilul nu poate fi supus detenţiei pe viaţă sau pedepsei capitale. Orice copil care e privat de libertate trebuie tratat într-un mod uman şi cu respectul cuvenit demnităţii umane, ţinându-se seama de nevoile vârstei sale. El are dreptul de a menţine legătura cu familia sa şi de a beneficia de asistenţă de specialitate”, se arată în convenţia la care România a aderat.