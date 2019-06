Doar cenuşă

Un devastator incendiu care s-a înregistrat în noaptea de sâmbătă spre duminică a lăsat şase persoane fără un acoperiş deasupra capului. Nenorocirea s-a petrecut în localitatea Nisipitu, din comuna Ulma, şi numai intervenţia promptă a localnicilor şi pompierilor a făcut ca focul să nu se extindă şi la o a treia gospodărie.

Focul a plecat de la o maşină parcată în una dintre curţi. Un conductor electric defect de la maşină a provocat un scurtcircuit, iar ulterior flăcările s-au extins la cele două locuinţe, la un adăpost de animale cu o suprafaţă de 280 mp, dar şi la alte anexe.

Bogdan Marocico, viceprimarul comunei Ulma, care locuieşte la două case distanţă de gospodăriile care s-au făcut scrum, a povestit că au fost momente de groază, mai ales că vântul sufla cu putere şi exista riscul extinderii flăcărilor, ceea ce ar fi dus la probleme şi mai mari.

„M-a trezit soţia în jurul orei 3.30 şi când am văzut cum arde am fugit repede la Primărie, de unde am luat stingătoare şi motopompe. Când m-am întors, maşina de la care a plecat incendiul era scoasă din curte, dar ardea ca o torţă. Din cauza vântului focul s-a extins rapid la cele două case, iar flăcările se ridicau la 15-20 de metri înălţime”, a povestit Bogdan Marocico.

În urma incendiului au ars total locuinţa Florei Olexiuc şi a nurorii acesteia, Elena Olexiuc. Şase persoane, printre care trei copii cu vârste între 8 luni şi 8 ani, au rămas fără un acoperiş deasupra capului, iar în perioada următoare vor locui la rude.

Reprezentanţii Primăriei Ulma spun că vor face tot posibilul pentru a sprijini familiile afectate. Într-o primă fază se pare că se va recurge la demolarea celor două locuinţe.

Pentru stingerea incendiului la faţa locului au fost trimişi militarii Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus și ai Detașamentului de Pompieri Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Brodina și Straja. În total, s-a muncit timp de cinci ore cu cinci autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Un alt incendiu a avut loc sâmbătă dimineaţă, la o gospodărie din Salcea. În urma incendiului au ars anexele gospodărești pe o suprafață de aproximativ 120 mp. S-au degradat elemente de tâmplărie de la casă și un atelaj hipo. În flăcări şi-au pierdut viaţa un câine și 45 de pui.

Pentru stingerea incendiului au acţionat pompierii Detaşamentului Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Salcea și Dumbrăveni.

Flăcările au izbucnit, cel mai probabil, prin efect termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect.