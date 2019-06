Accident

Un accident care ar fi putut avea urmări deosebit de grave a avut loc ieri dimineaţă, puţin înainte de ora 10.00, la ieşirea din municipiul Rădăuţi spre Dorneşti-Siret, mai exact la trecerea de nivel peste calea ferată care face legătura între drumul naţional 17A şi drumul judeţean 178B, spre platforma industrială a municipiului.

În jurul orei 09.50, în zona menţionată mai sus, trenul R5623 Suceava-Putna, un automotor Malaxa 905, a lovit un autocamion încărcat cu material lemnos care se angajase în traversarea căii ferate fără a ţine cont de indicatoarele rutiere. La faţa locului au sosit în scurt timp două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Suceava, o autospecială SMURD şi una pentru descarcerare.Prezent la faţa locului, locţiitorul comandantului Detaşamentului de Pompieri Rădăuţi, lt.-col. Valentin Mihăilă, a declarat ieri dimineaţă, la scurt timp după producerea accidentului: „În această dimineaţă am primit un apel pe 112 despre producerea unui accident pe calea ferată, accident feroviar, unde au fost implicate un automotor şi un autocamion cu lemne. La faţa locului ne-am deplasat cu modulul SMURD şi au venit imediat şi două ambulanţe. Iniţial au fost anunţate trei persoane care necesitau îngrijiri medicale, însă ajunşi acolo am constatat că erau patru persoane care au fost transportate la spital. Nu au fost alte probleme deosebite, doar că traficul rutier se desfăşoară cu greutate”.

Patru persoane au fost rănite uşor şi au fost transportate la Spitalul Municipal Rădăuţi, cu menţiunea că una dintre acestea avea o rană mai severă la un picior. Trebuie precizat că automotorul a fost avariat, iar în tren erau circa 60 de persoane.

Vinovat de producerea accidentului se face şoferul autocamionului

Un martor ocular al accidentului, rădăuţeanul Nicolae P., de 60 de ani, a ţinut să declare: „Am permis de conducere de amator de aproape 40 de ani şi nu am văzut o grozăvie mai mare decât acum câteva minute. Veneam dinspre Dorneşti cu maşina mea şi am văzut tot ce s-a întâmplat. Nu pot să-mi dau seama de ce nu a oprit şoferul camionului şi nu a lăsat să treacă trenul… Să fim serioşi, în zonă este vizibilitate suficientă, dar cine ştie, poate se grăbea omul… Poate are probleme cu ochii… Ştiţi ce nu înţeleg? De mulţi ani mă întreb cum nişte copii de 20 de ani, poate 20 şi ceva de ani, conduc maşini mari, tiruri de zeci de tone. Cum se poate aşa ceva? Ce experienţă au aceşti tineri? Eu ştiu că, înainte de 1990, ca să ajungi şofer de tir trebuia să ai mulţi ani de experienţă la volan. Văd că acum nu mai e aşa… De aceea vedem tot felul de grozăvii la televizor, şi poate de aceea judeţul Suceava este campion naţional la accidente rutiere grave”.

Chiar dacă nu a fost închis, traficul rutier pe drumul naţional 17A s-a desfăşurat cu dificultate pe ambele sensuri, pentru aproximativ o oră. Potrivit primelor cercetări efectuate de lucrătorii de poliţie, vinovat de producerea accidentului se face şoferul autocamionului, care nu a acordat prioritate trenului care circula spre municipiul Rădăuţi.