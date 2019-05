Reușită

O echipă formată din patru elevi de la Palatul Copiilor Suceava, însoţiţi de profesorul Marian Culapov, care se ocupă de pregătirea lor, a participat, în perioada 17-19 mai, la Concursul Naţional de Şah intitulat „Cupa Palatului”, organizat de Palatul Copiilor Arad. Echipa Palatului Copiilor Suceava s-a clasat, lafinal, pe locul doi, iar componenţii echipei au obţinut individual următoarele locuri: Alexia Mitrofan - locul I la categoria fete sub 12 ani, Ştefan Matei - locul II la categoria băieţi sub 14 ani, Ştefana Bărâlă - locul II la categoria fete sub 18 ani, Matei Mitrofan - locul IV la categoria băieţi sub 10 ani. La concurs au participat 256 de copii aparţinând unor cluburi din judeţul organizator, dar şi din alte 14 judeţe.

S-au organizat 6 openuri diferite, două pentru copii şi juniori clasificaţi şi patru pentru nelegitimaţi. Datorită numărului mare de participanţi, concursul s-a desfăşurat simultan în două locaţii diferite: Cercul Militar Arad şi Universitatea „Aurel Vlaicu”.