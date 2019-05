Pericol public

Conducerea sub influenţa alcoolului reprezintă una dintre cele mai grave infracţiuni rutiere, care pune în pericol zilnic viaţa participanţilor la trafic pe drumurile judeţului. Câteva astfel de cazuri au fost identificate de poliţişti doar în cursul serii de duminică, protagoniştii fiind cercetaţi în cadrul unor dosare penale deschise pe numele lor.

Un prim caz a fost identificat de o patrulă din cadrul Postului de Poliţie Dumbrăveni şi al Poliţiei oraşului Salcea, care în jurul orei 20.15 a observat faptul că pe drumul comunal DC 62 din Siminicea se deplasa un autoturism VW Bora. La oprirea autoturismului, la volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 46 de ani, din comuna Siminicea, care mirosea a alcool. În urma testării alcoolemiei, rezultatul înregistrat a fost de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care şoferul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge.

Bărbatul este acum cercetat pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

O jumătate de oră mai târziu, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Vama au oprit pentru control o autoutilitară marca Chevrolet, care circula pe DN 17 şi era condusă de un bărbat de 56 de ani, din comuna Vama. Întrucât cel de la volan emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul arătând o concentraţie de 0,88mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceste condiţii i-au fost recoltate apoi probe de sânge la spital, pe numele său fiind deschis un dosar de cercetare penală pentru comiterea aceleiaşi infracţiuni.

Poliţiştii rutieri din Vatra Dornei, care acţionau pe DN 18 în zona comunei Cârlibaba, au oprit pentru control, în jurul orei 21.00, un autoturism marca Seat condus de un bărbat de 43 de ani, din Cârlibaba, care emana miros de alcool. Testarea efectuată de poliţişti a arătat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la Spitalul municipal Vatra Dornei, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Şoferul s-a ales cu un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Alte două cazuri înregistrate cu alcoolemii mari, în cursul nopţii care a urmat

La adăpostul întunericului, alţi doi şoferi au încercat să sfideze legislaţia rutieră, urcând la volan în stare de ebrietate. Un prim caz a fost înregistrat la miezul nopţii de către poliţiştii din Pojorâta, care au oprit o autoutilitară Iveco în zona staţiei de carburant OMV de la Sadova, după ce şoferul acesteia săvârşise o contravenţie. Bărbatul de 50 de ani de la volan, cu domiciliul în Vicovu de Sus, emana un miros specific consumului de alcool, aşa că a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. I-au fost recoltate apoi probe de sânge la spital, pe numele său fiind deschis un dosar penal pentru infracţiunea deconducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În toiul nopţii, în jurul orei 01:25, un echipaj de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus, aflat pe un drum din comuna Straja, a primit informaţia că pe un drum comunal din apropiere circulă un autoturism VW Passat al cărui conducător auto se află sub influenţa băuturilor alcoolice. În scurt timp poliţiştii au observat autoturismul circulând, reuşind blocarea acestuia cu autospeciala de poliţie. La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Straja, care se afla sub influenţa alcoolului, în urma testării fiind înregistrată o alcoolemie de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. El este cercetat în cadrul unui dosar penal, pentru comiterea aceleiaşi infracţiuni de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.