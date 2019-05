USV

Săptămâna trecută, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) s-a desfășurat Concursul Internaţional Studenţesc de Calculatoare „Hard & Soft”, competiție de prestigiu, inițiată în 1994 de Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.

Viitori ingineri din Cluj-Napoca, Iași, Oradea, București, Timișoara, Suceava, Cernăuţi și Vinița (Ucraina), Chişinău (Republica Moldova), Novi Sad (Serbia) și Ilmenau (Germania) au răspuns provocărilor tehnice de actualitate și sarcinilor impuse de juriu, tema din acest an fiind ”Internetul lucrurilor pentru persoane cu dizabilități”.

Universitatea Tehnică din Ilmenau s-a clasat în fruntea clasamentului cu 89 de puncte, pe locul doi situându-se universitățile tehnice din Cluj-Napoca și Novi Sad.

Unul dintre membrii echipajului de la universitatea din Ilmenau a explicat că a realizat un proiect care promovează ideea de a învăța prin joc, dedicată copiilor cu dizabilități de învățare și concentrare.

„Am realizat un robot companion care ajută copiii în exersarea abilităților de lectură, de citit, matematică, înțelegere. E adresat copiilor cu tulburări de învățare, ca de exemplu dislexie sau discalculia. Aceștia sunt motivați să-și exerseze lectura, matematica. Robotul are forma unui dinozaur simpatic, e distractiv, își poate mișca coada și capul, are lumini, simulează emoții de bucurie, fericire, tristețe sau furie, are practic un mic computer în interior care primește informații de la o tabletă cu care e conectată prin wifi”, a menționat tânărul.

Echipa Universității „Ștefan cel Mare” 1a ocupat locul III, alături de Politehnica din Timișoara. Universitatea Tehnică din Chișinău a prins locul IV.

Juriul a fost condus de Timothy Hall, de la Universitatea din Limerick, Irlanda.

Festivitatea de premiere și prezentarea proiectelor în fața juriului s-a desfășurat vineri, 24 mai.

Potrivit organizatorilor, „Hard & Soft” este un concurs adresat studenților seniori din domeniile calculatoarelor, electronicii şi automaticii, care își propune să testeze competențele tehnice hardware și software și de relaționare socială ale viitorilor ingineri. Pe parcursul a 5 zile, echipe formate din câte 4 studenți trebuie să rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate.

De-a lungul timpului echipe din principalele centre universitare din România, alături de reprezentanţi ai mai multor universități partenere din Europa, până astăzi peste 1.100 de studenți, s-au confruntat la Suceava, cu provocări tehnice spectaculoase.