Critici dure

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, a lansat ieri un atac virulent la adresa fostului lider PSD, Liviu Dragnea, într-o conferință de presă susținută înainte de arestarea acestuia, considerând că acesta este principalul vinovat pentru eşecul PSD la alegerile pentru Parlamentul European de duminică. Dan Ioan Cuşnir a spus că a avut intenţia să facă aceeaşi solicitare după discursul lui Liviu Dragnea din 15 martie, după ce la Suceava s-a inaugurat „autostrada ruşinii”. „Mi-am amintit de discursul lui Ceauşescu din decembrie 1989 şi m-am trezit poziţionat, ca membru PSD, împotriva mişcării #şîeu. Am fost revoltat, însă mi-am propus să aştept trecerea alegerilor, pentru a nu afecta organizaţia locală. Realizez acum că trebuia să acţionez la acel instinct, pentru că eşecul partidului, previzibil de altfel, va provoca o revoltă internă. Dacă PSD nu învaţă din ce s-a întâmplat, va suferi o moarte lentă”, a spus Cuşnir. El a ţinut să amintească faptul că la Conferinţa de alegeri din luna octombrie 2017, când a fost ales în unanimitate preşedinte al OM PSD Suceava, a spus că „Sunt Roşu şi sunt decent”. „Da! În continuare sunt roşu, sunt decent şi doresc să rămân decent. În perioada în care am fost preşedintele OM PSD Suceava şi pentru prima oară în 20 de ani, partidul a câştigat, detaşat, alegerile parlamentare din 2016 în municipiul Suceava. Atunci am conceput şi sloganul <Totul pentru Suceava>, pentru a arăta angajamentul pe care l-am luat faţă de comunitatea locală. În Biroul Permanent am fost validat în unanimitate, prin vot secret, ca reprezentant al <OM> pentru o funcţie de vicepreşedinte în Biroul Organizaţiei Judeţene. Această validare mi-a arătat că am suportul organizaţiei în tot ceea ce fac”, a declarat Dan Ioan Cuşnir.

El a subliniat că în continuare este mândru pentru că este roşu şi decent, însă consideră că „nu se mai poate continua pe acest drum care duce nicăieri, nici pentru PSD şi nici pentru România”. Dan Ioan Cuşnir a declarat că această iniţiativă a sa nu este anti-PSD, ci este împotriva conducerii actuale a partidului, „oameni care nu sunt lideri”. „Dimpotrivă, sunt o grupare de indivizi care au trădat interesele mele de cetăţean. Loialitatea mea şi a milioanelor de simpatizanţi ai PSD au fost abuzate de către actuala conducere a PSD-ului. Votul de ieri este dovada cea mai clară privind preţul plătit!

Cel mai mare şi mai longeviv partid politic din România are de suferit din cauza asocierii cu Liviu Dragnea şi apropiaţii lui. Această asociere cu Liviu Dragnea a devenit umilitoare pentru membrul PSD, roşu şi decent”, a declarat liderul PSD Suceava.

Cuşnir: Dragnea îi vânează pe toţi cei care i se opun în partid, dar uită că, mai devreme sau mai târziu, vânătorul devine vânat

Dan Ioan Cuşnir a arătat, în aceeaşi conferinţă, că Liviu Dragnea şi-a asumat dreptul de a decide în numele tuturor membrilor PSD din România şi de la sine putere a poziţionat PSD împotriva tuturor, bănci, multinaţionale, întreprinzătorii privaţi, intelectuali, artişti, dar şi împotriva Europei. „Dragnea, ajutat de apropiaţii lui, a acaparat PSD şi se comportă ca un tiran, dar uită că tiranii din istorie întotdeauna au terminat prost. Dragnea îi vânează pe toţi cei care i se opun în partid, dar uită că, mai devreme sau mai târziu, vânătorul devine vânat! Liviu Dragnea, să ştii că PSD-ul nu este al tău şi al lui Codrin Ștefănescu. Și să mai ştii că marea majoritate a milioanelor de PSD-işti a ajuns să te deteste, fie că sunt membri sau simpatizanţi. Sunt convins că schimbarea trebuie să vină din interiorul partidului, mai puţin în conferinţe de presă, dar nu mai suport să fiu asociat cu tine şi cu Codrin Ștefănescu. Și nu mai suport ca din cauza voastră să las ochii în pământ de fiecare dată când mă întâlnesc cu foşti colegi de liceu sau de facultate, atunci când mă întâlnesc cu foştii mei profesori, cu medicii care mi-au adus copiii pe lume, cu prietenii mei, cu familia mea, cu sucevenii mei! Dar cel mai tare nu mai suport ca milioanele de PSD-işti decenţi, verticali şi oneşti să fie greşit judecaţi doar pentru că sunt asociaţi cu tine şi cu Codrin Ștefănescu. Ce aţi făcut voi îmi provoacă dispreţul”, i-a transmis Dan Ioan Cuşnir lui Liviu Dragnea înainte de arestarea acestuia.

Cuşnir i-a mai spus lui Liviu Dragnea că dacă „mai apucă” să dea un ordin pentru a fi eliminat din PSD, ar trebui să studieze şi puţină istorie. „Poate vei afla că atunci când în Anglia anilor 1500 au apărut primii protestanţi, cu cât ardea Regina Maria I, supranumită şi Bloody Mary, mai mulţi protestanţi pe rug, cu atât creştea numărul lor. Asta se întâmplă şi în PSD, creşte numărul celor care vor să <te muşte> şi scade numărul celor care încă <te ling>”, a spus Cuşnir.