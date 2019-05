15 ani de muzică, 30 de ani de viaţă

Spectacolul aniversar Alexandru Brădăţan, desfăşurat joi, 23 mai, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, a transformat Suceava în „capitala folclorului românesc”. Aceasta a fost şi dorinţa artistului Alexandru Brădăţan, care şi-a sărbătorit cei 15 ani în slujba folclorului şi cei 30 de ani de viaţă împreună cu prieteni, artişti consacraţi şi un public admirabil.

Semnale că va fi un spectacol mult dorit de admiratorii artistului au fost încă de la punerea în vânzare a biletelor, când s-a înregistrat sold-out în 24 de ore. Organizatorul principal al spectacolului a fost Primăria municipiului Suceava. Evenimentul a fost realizat şi prezentat de Mihaela Bârsan, iniţiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, proiect din care face parte şi Alexandru Brădăţan. Elegantă, cu un discurs coerent, din care nu au lipsit mesajele de unitate între românii de pretutindeni, unitate ce se poate face şi prin tradiţii, folclor, valorile adevărate ale acestui popor, Mihaela Bârsan a fost o gazdă bună pentru toţi artiştii invitaţi în spectacol. Prezentatoarea l-a surprins chiar şi pe Alexandru Brădăţan, la finalul spectacolului, când l-a adus pe scenă pe... Alexandru Brădăţan „în miniatură”, un mic bucovinean de doar 5 anişori, îmbrăcat în straie populare, semn că are cine să-i ducă numele mai departe.

Zeci de artişti pe aceeaşi scenă

Într-o atmosferă caldă, primitoare, cei care au deschis spectacolul de la Suceava au fost maestrul Nicolae Botgros şi Orchestra „Lăutarii” de la Chişinău, artişti care au rămas pe scenă până la finalul concertului, acompaniindu-i pe toţi interpreţii veniţi din mai multe zone ale României, dar şi de peste Prut, special pentru Alexandru Brădăţan. A fost modul lor sincer de a-i arăta că îl preţuiesc, aşa cum publicul a reuşit să-l emoţioneze pe artist prin aplauze îndelungi, prin nenumăratele coşuri cu flori oferiteîn semn de iubire, prin diverse daruri aduse de aproape sau de departe. Împreună, artişti şi public, într-un decor din care nu au lipsit cetina de brad, „o fărâmă din codrul verde de la munte”, câteva cergi ţesute de artişti populari din satul bucovinean şi alte elemente tradiţionale, dar şi multe flori, au creat o poveste frumoasă. În spectacolul aniversar Alexandru Brădăţan au evoluat îndrăgiţii artişti Leonard Zamă, Olguţa Berbec, Remus Novac, Angelica Flutur, Bogdan Cioranu, Codruţa Rodean, Beatrice Bandoiu, Gabriel Dumitru, Ancuţa Corlaţan, Dan Doboş, Fetele de la Botoşani, Nicu Mâţă, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Stana Ştepănescu, Boji Ciobotin, Viorica Macovei, Sorin Filip, Paul Ananie, Vlăduţa Lupău, Gabriel Dumitru, Simona Matachi, Smărăndiţa Rotaru (fina maestrului Botgros). Unii dintre artişti au cântat în duet cu Alexandru Brădăţan, spre încântarea spectatorilor.

Prof. Maria Macovei: „Mi-i cinste cu tine. Nu ai uitat de unde ai plecat”

Un moment special a fost şi cel prezentat de Grupul folcloric „Dor de la Humor” din Gura Humorului, condus de prof. Maria Macovei, grup din care a făcut parte şi Alexandru Brădăţan, când era junior. „Mi-i cinste cu tine. Nu ai uitat de unde ai plecat”, a spus prof. Maria Macovei. Emoţionat, artistul Alexandru Brădăţan i-a mulţumit prof. Mariei Macovei pentru tot sprijinul, spunând că „tot ce trăiesc eu astăzi vi se datorează şi dumneavoastră. Şi încă ceva: la 80 de ani de cântare, vreau să fac un spectacol şi dumneavoastră sunteţi invitata de onoare”.

Maestrul Nicolae Botgros: „Eu sunt român de când m-am născut şi voi sluji în continuare folclorul românesc”

De aplauze şi aprecieri a avut parte şi maestrul Nicolae Botgros, care a spus că seara de joi, în care a avut loc spectacolul aniversar Alexandru Brădăţan, „este o seară minunată pentru sufletele noastre, ale celor care cred în folclorul nostru, pe care nu au reuşit mulţi să-l strice. (...) Visăm ca tinerii, tineretul de astăzi, să ajungă ca Alexandru Brădăţan, să-l aibă pe el ca model. Avem mulţitineri talentaţi şi mă bucur că astăzi suntem împreună cu <sărbătoare în suflet>. Eu sunt român de când m-am născut şi voi sluji în continuare folclorul românesc. Sunt onorat că sunt la Suceava, unde am primit şi titlul de <Cetăţean de onoare>”, a spus printre altele maestrul Nicolae Botgros.

„Sunt clipe foarte emoţionante pentru mine. Parcă visez”

Artistul Alexandru Brădăţan, iubit de public (unii fani au venit la spectacolul de la Suceava de la sute de kilometri, de la Constanţa, Mangalia etc.), dar şi de colegii de breaslă, a ieşit pe scenă de mai multe ori, a cântat şi i-a încântat pe spectatori cu piese nou nouţe sau piese care l-au consacrat, care i-au adus premii şi trofee. „Sunt clipe foarte emoţionante pentru mine. Parcă visez. Ca orice artist, mi-am dorit foarte mult să am un spectacol al meu, dar nu unul oarecare şi nu cu oricine. Anul acesta am găsit de cuviinţă că este unul foarte potrivit, având două aniversări: împlinirea vârstei de 30 de ani şi marcarea a 15 ani în slujba cântecului popular. Nu ştiu dacă sunt mulţi sau puţini. Ştiu că mi i-a dat Bunul Dumnezeu şi când am aşa oameni valoroşi lângă mine, parcă vreau să fiu şi mai bun, vreau să nu vă dezamăgesc. Bucuria mea este dublată de faptul că publicul a primit foarte bine acest spectacol. Ştiam că sunt iubit acasă, la Suceava, şi această confirmare mă onorează, dar mă şi obligă”, a spus artistul.

O pagină importantă în carieră

Alexandru Brădăţan le-a mulţumit maestrului Nicolae Botgros şi Orchestrei ”Lăutarii”, „care au scris pentru mine poate cea mai importantă pagină din cariera mea de până acum”. Mulţumiri din inimă au ajuns şi la colegi, artişti iubiţi şi îndrăgiţi de Alexandru Brădăţan. „Mulţumesc că şi de data aceasta au fost lângă mine şi împreună am făcut din acest spectacol o mare sărbătoare. Mulţumesc Mihaela Bârsan, pentru că ai fost alături de mine şi împreună am pornit spre realizarea acestui vis. Mulţumesc Expert Music (Lucian Socoliuc). Scena a arătat mai mult decât mi-aş fi dorit! Mulţumesc tuturor. Bucuria pe care mi-aţi făcut-o sper să vi se întoarcă şi împreună să realizăm lucruri la fel de frumoase”, a transmis artistul, imediat după spectacol, pe pagina sa de Facebook, de unde am aflat că spectacolul aniversar va fi transmis pe Etno TV, pe 9 iunie, chiar de ziua artistului Alexandru Brădăţan.

Alexandru Arşinel: ”Sunt foarte tuşat de felul în care am fost întâmpinat aici”

Invitatul de onoare al spectacolului a fost actorul Alexandru Arşinel, care a susţinut un moment de excepţie, alături de Alexandru Brădăţan. Actorul a recitat, iar Alexandru Brădăţan a cântat o piesă dedicată mamei, cântec care a emoţionat-o la propriu pe mama sa, aflată în sala de spectacol. Alexandru Arşinel a fost foarte încântat de felul în care a fost primit la Suceava: ”Sunt foarte tuşat de felul în care am fost întâmpinat aici. În doar două săptămâni voi avea şi eu un spectacol aniversar şi mi-a venit greu să accept invitaţia, deoarece programul îmi este foarte încărcat, dar când văd această atmosferă extraordinară, îmi reîncarc bateriile şi mi-ar fi părut rău să lipsesc de la un spectacol atât de bine organizat, cu un public extraordinar”. Pentru că pe 4 iunie actorul va împlini 80 de ani, Primăria municipiului Suceava i-a conferit titlul de „Cetăţean al Centenarului” şi o Diplomă de Excelenţă. Aceleaşi distincţii i-au fost înmânate personal de către primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, şi maestrului Nicolae Botgros.

Oficialităţi

În acelaşi cadru festiv, primarul Ion Lungu i-a oferit artistului Alexandru Brădăţan o Diplomă de Excelenţă şi o Medalie Aniversară „630 de ani de atestare documentară a Sucevei”, adăugând: ”Pot şi eu să mă sărbătoresc odată cu Alexandru: eu am 15 ani de primărie, el de cântec. Alexandru Brădăţan este un tânăr talentat, pe care eu îl preţuiesc foarte mult şi am acceptat cu inima deschisă invitaţia Mihaelei Bârsan de a organiza împreună acest spectacol”. La eveniment a mai participat şi prefectul judeţului Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, mereu alături de echipa „10 pentru folclor” şi de artiştii suceveni. „Sala este neîncăpătoare pentru iubitorii de folclor şi ştiu că organizatorii au depus toate eforturile pentru a ţine de două ori acest spectacol. Asta spune multe despre calitatea evenimentului, dar şi despre ceea ce Alexandru Brădăţan şi Mihaela Bârsan s-au străduit să facă. Felicitări pentru acest succes, dragii mei”, a spus Mirela Adomnicăi. Spectacolul aniversar Alexandru Brădăţan a fost organizat de Primăria municipiului Suceava şi a fost realizat de Mihaela Bârsan. Sponsorii evenimentului au fost: Pensiunea Codrii Bucovinei, Expert Music, Casa de discuri Ana Sound, Cofetăria ”Ambianţa”, Depozitul de flori ”Simfonia florilor”, Salonul de înfrumuseţare ”Bellisima”. Fiecare spectator a primit la intrarea în sala de spectacol câte două CD-uri semnate de Alexandru Brădăţan, CD-uri produse de Ana Sound.