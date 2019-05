Investiție în educație

Elevii Dumitrița Adam, Cosmina Solomon și Denis Stegar, din clasa a IX-a Filologie la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni au primit, joi, premiul acordat de Cornel Manaz pentru elevi cu rezultate școlare foarte bune, aflați temporar în situația de a avea nevoie de un sprijin financiar. Pentru Denis premiul a fost ridicat de directorul școlii, Claudia Suseanu, și îi va fi înmânat când va reveni la cursuri.

Cei trei elevi au fost caracterizați astfel de dirigintele lor, Bogdan Feștilă: Dumitrița - fire sensibilă, profundă, „un artist în devenire”. Este pasionată de pictura în acuarelă și a avut deja prima sa expoziție, sub coordonarea profesorului Dan Grigoraș. A participat la olimpiade școlare, scrie povestiri și este atrasă de literatura SF scrisă de Florin Haidamac, un autor pe care l-a descoperit în urma lecturii romanului „Copiii din tren coboară la prima”. Cosminei „i-au crescut aripile citind povestea de viață a lui Cornel Manaz, fiind ea însăși un copil crescut prin grija statului, în plasament”. Adolescenta cochetează cu poezia, în care își găsește refugiul, iar școala este pentru ea „acasă”. Despre Denis, profesorul a spus că este vesel și optimist, pentru care adolescența este o provocare, „mai ales că are un diagnostic pe care încearcă să îl înțeleagă, să îl accepte și despre care preferă să nu vorbească”. „Venind la liceu, a început să iubească altfel școala, a găsit în colegi și profesori oameni de suflet”, a afirmat profesorul Bogdan Feștilă. El a mai spus că Dumitrița are media generală peste 9.00, iar Cosmina și Denis, peste 8.00.

Premierea a avut loc în cadrul unei acțiuni mai ample, intitulate „Părinții, consilieri pentru lectură”, organizată de profesorul-preot Bogdan Feștilă ca o dezbatere pe tema romanului „Copiii din tren coboară la prima”, al cărui erou principal este Cornel Manaz. La dezbatere au participat părinți ai elevilor de la clasa de Filologie, profesori din liceu și de la alte școli din Fălticeni, precum și elevii de la clasa profesorului Feștilă.

Timp de aproape trei ore, părinții, elevii, profesorii și Cornel Manaz, avându-l ca moderator pe inimosul profesor Feștilă, au discutat despre rolul cărților în viața copiilor, despre ce și dacă mai citesc copiii și despre importanța părintelui ca model, inclusiv ca model pentru lectură, dar și despre „fenomenul creat în jurul cărții <Copiii din tren coboară la prima>, scrisă de Florin Haidamac”, subliniat de moderator.

Bogdan Feștilă a mai spus că se simte norocos, ca profesor de limba și literatura română, pentru că un număr atât de mare de părinți ai elevilor săi nu doar că citesc, ci sunt și dornici să-și împărtășească impresiile după lectură și să recomande, avizat, cărțile pe care le citesc.

Cornel Manaz oferă în acest an școlar 11 premii a câte 500 de lei pentru elevi din judeţul Suceava.

Premiile sunt pentru liceeni cu o situație materială dificilă, care au cel puţin media generală 8.00, obligatoriu media 10 la purtare și nu au absențe nemotivate. Recomandările pentru premii trebuie să vină din partea diriginţilor şi directorilor de la școlile în care învaţă elevii. Până acum au fost acordate cinci premii - două la liceul din Moldovița și cele trei de la Fălticeni. Profesori de la Şcoala Gimnazială Ipoteşti și de la liceul din Siret au transmis recomandări pentru alți trei, respectiv doi elevi de la aceste unități școlare.