Universitatea Suceava

Studenţi din ţară şi din străinătate s-au confruntat cu provocări tehnice de actualitate şi sarcini spectaculoase în cadrul ediţiei din acest an a Concursul Internaţional Studenţesc de Calculatoare „Hard & Soft”, aflat la a XXVI-a ediţie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare”.

După o săptămână maraton în care au construit de la zero proiecte conform temei propuse de organizatori, vineri, înholul corpului E, echipajele şi-au prezentat rezultatul muncii lor în faţa juraţilor, a profesorilor, colegilor şi a pasionaţilor de ştiinţă, electronică, automatică şi programare.

Echipele formate din câte 4 studenţi au încercat să rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate, ce le-au testat competenţetehnice hardware, software şi de relaţionare.

Potrivit prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, „juriul a fost cel care a stabilit tema proiectului. Acesta este condus pentru a 17-a oară de profesorul Timothy Hall, de la Universitatea din Limerick, Irlanda. Juriul stabileşte tema concursului inspirându-se din ultimele provocări lansate de tehnologiile de avangardă din domeniul nostru. Tema din acest an face referire la <internetul lucrurilor>, internet of things, respectiv echipamentul realizat, robotul, trebuie să fie capabil să interacţioneze, să supravegheze şi să intervină în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi, copii, adulţi sau bătrâni. (..) Evident, temele pe care le-a propus şi le va propune juriul vor fi din cele impuse de evoluţia pe care o are tehnologia pe plan mondial”.

Studenţi din ţară şi din străinătate

La ediţia 2019 a concursului s-au înscris 15 echipaje din Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Bucureşti, Timişoara, Suceava, Cernăuţi şi Viniţa - Ucraina, Chişinău – Republica Moldova, Novi Sad – Republica Serbia şi Ilmenau – Germania.

Studenţii au dezvoltat sisteme care vin în sprijinul copiilor cu dizabilităţi fizice sau emoţionale, a bătrânilor sau a celor care au nevoie de ajutor pentru a duce o viaţă normală. Aceştia au mărturisit că tema din acest an a fost una foarte permisivă, a lăsat mai multă libertate participanţilor şi i-a pus faţă în faţă cu provocări complexe şi de actualitate.

Echipa de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a dezvoltat proiectul Connected grandma, un sistem prin care se pot supraveghea de la distanţă persoanele în vârstă.

„Suntem destul de obosiţi, am avut o noapte lungă, cu doar trei ore de somn, dar într-un final am reuşit şi acesta este prototipul nostru, 100% funcţional. Noi am creat un sistem pentru persoanele care au nevoie de ajutor special, respectiv persoanele în vârstă. Avem un smartwatch care monitorizează semnele vitale ale persoanei în vârstă, pulsul, paşii, somnul, temperatura corpului, umiditatea etc. Avem şi un roboţel pe care îl putem seta în modul autonom, el se va plimba prin casă şi poate detecta eventuale pericole – scurgeri de gaz, flacără deschisă - situaţii în care trimite o alertă către utilizator. Acesta poate accesa robotul pentru a vedea în timp real ce se întâmplă şi ce face persoana de care are grijă”, ne-a povestit Beniamin, student la Cluj-Napoca.

Și echipa din Oradea a mărturisit că a avut parte de o săptămână maraton, pentru ediţia din acest an a competiţiei realizând un robot care să-i ajute pe părinţi să-şi supravegheze copiii cu uşurinţă, de la distanţă.

„Noi am făcut un robot care să vină în sprijinul părinţilor, care urmăreşte copilul, analizează mişcările lui şi transmite părintelui date şi imagini video despre acesta. Am primit luni tema şi până vineri, la ora 3 dimineaţă, am tot lucrat, am modificat, am făcut teste. A fost o săptămână foarte productivă”, au spus studenţii.

Roboţelul Wipo este rezultatul a cinci zile de muncă a echipajului Suceava 2. ”Am primit un kit de robot, iar noi am ales să ne axăm pe copiii cu dezechilibre psihice care nu pot comunica cu uşurinţă, nu se pot deschide în faţa anumitor persoanelor. Copilul se joacă cu roboţelul realizat de noi şi prin intermediul robotului poate să vorbească cu medicul său, de exemplu. Medicul comunică cu cel mic prin intermediul robotului, iar copilul s-ar putea deschide mai mult în faţa roboţelului decât a medicului”, au explicat tinerii de la USV.

Competiţia „Hard&Soft” a debutat în anul 1994 şi este organizată de Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare”.

De-a lungul timpului echipe din principalele centre universitare din România, alături de reprezentanţi ai mai multor universităţi partenere din Europa, până astăzi peste 1.100de studenţi, au participat la „Hard&Soft”, la Suceava.