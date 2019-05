Grădina cu legume

Fiecare primăvară vine cu o nouă provocare pentru Vasile Mătrăşoaia, legumicultorul din Bursuceni căruia îi place să experimenteze noi şi noi soiuri. Nici anul acesta nu face excepţie, iar miile de răsaduri plantate în urmă cu câteva săptămâni sunt pregătite pentru a rodi într-o explozie de culoare.

Şi cum fiecare sezon vine cu o noutate, nici acesta nu face excepţie. Printre noutăţi se numără castravetele de iarnă, care se păstrează peste iarnă fără a se usca.

Roşiile sunt cultivate în număr mare. Mai exact, este vorba de 60 de soiuri dintre cele mai diverse, dintre care 25 sunt loturi demonstrative. Printre acestea se regăsesc roşiile negre, aclimatizate la Staţiunea de Cercetare de la Buzău, dar şi roşia pom perenă. Acesta din urmă intră în vegetaţie la 60 de zile şi apoi produce permanent.

O altă noutate este dovleacul tip şarpe, util pentru reglarea acidului uric din organism. În aceeaşi categorie a noutăţilor se înscrie spanacul urcător, originar din India, care ajunge chiar şi până la 20 de metri.

Vasile Mătrăşoaia va experimenta şi un soi de oregano cu trei mirosuri. Întrebat care sunt acestea, legumicultorul din Bursuceni a spus că aşteaptă cu interes şi curiozitate să vadă cu ochii lui acest tip de oregano.

Un nou solar construit pe 22 de ari, o altă noutate marca „Mătrăşoaia”

Iar „Staţiunea Experimentală Mătrăşoaia” nu se opreşte aici. Pe terenul situat la Dumbrăveni, acolo unde recent şi-a construit un nou solar pe o suprafaţă de 22 de ari, se vor regăsi şi alte plante sau legume inedite.

Printre cele nouă sortimente de mentă se numără una din India, iar cele 13 tipuri de busuioc vor avea, printre altele, miros de lămâie, trandafir sau mir.

„Colecţia” de legume cuprinde şi 14 sortimente de vinete, noutatea în acest domeniu fiind vinetele verzi, aduse la Staţiunea de Cercetare de la Buzău. Dintre legume nu puteau lipsi ardeii, 15 soiuri de ardei gras şi 9 soiuri de ardei capia.

Şi alte staţiuni de cercetare, cum ar fi cele de la Braşov sau Târgu Secuiesc, şi-au făcut loc în ferma de legume a lui Vasile Mătrăşoaie. Produsele pe care le propun cele două staţiuni sunt cartofii româneşti.

Tot ca noutate sunt arahidele, mai exact alunele de pământ, dar şi cartoful dulce de Dăbuleni.

„Plăcerea mea este să văd legumele şi plantele cum cresc, cum prind viaţă. Pentru mine sunt mai importante ca oamenii, pentru că unii oameni mint şi nu sunt corecţi, dar plantele şi legumele au o poveste a lor, pe care eu am învăţat-o de-a lungul timpului. Şi cum îmi place să văd şi alţi <copii> care cresc, aduc an de an soiuri şi sortimente noi, pe care încerc să le aclimatizez în această zonă a ţării. Dacă aş avea şi oameni cu care să pot lucra tot terenul mulţumirea mea ar fi deplină. Din păcate, cei mai mulţi preferă să stea degeaba în loc să lucreze şi să câştige un ban cinstit”, a mărturisit Vasile Mătrăşoaia.