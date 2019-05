Un dosar al ruşinii

Un accident de coşmar petrecut în septembrie 2015 pe raza oraşului Liteni, când un autoturism în care se aflau doi bărbaţi a fost lovit violent de cupa unui excavator, una dintre victime suferind leziuni foarte grave, se află şi acum la poliţie, în fază de anchetă. Un om care a rămas cu infirmitate şi care se chinuie să supravieţuiască, ajutat de o mamă în vârstă, şi ea căzută psihic, nu are aproape nici un răspuns concret de la poliţiştii pe la care dosarul său a fost plimbat.

Trecând peste justificările care se pot găsi întotdeauna, cert este că un dosar privind un accident foarte grav nu este trimis în instanţă nici acum, deşi mai sunt câteva luni de zile până când se vor împlini patru ani de la ziua care a nenorocit o întreagă familie. Este unul dintre dosarele ruşinii pentru poliţişti şi procurorul de caz care supraveghează ancheta, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

Un accident grav şi stupid

Ziua de 8 septembrie 2015 a fost cea care a schimbat radical în rău viaţa unui bărbat în vârstă de 36 de ani la acea vreme. Gheorghe Antoneag, din Siliştea - Liteni, se afla în maşina sa, însă la volan era Florin Gavriluţ, în vârstă de 30 de ani, din Vultureşti. Primul avea permisul suspendat şi a apelat la Gavriluţ pentru a-l duce până la farmacia din Liteni, pentru a-i lua medicamente fetiţei sale în vârstă de un an şi jumătate.

Pe un drum din Liteni, un excavator şi o basculantă lucrau la rigola drumului, iar bărbatul de la volanului autoturismului Opel a încercat să treacă pe banda liberă de drum. În acel moment, bărbatul care lucra pe excavator efectua manevre cu cupa, iar ghinionul a făcut să o îndrepte spre autoturism. Cupa a lovit cu violenţă cupola autoturismului, pe care a distrus-o. Dacă bărbatul de la volan a scăpat fără leziuni, pasagerul din dreapta, Gheorghe Antoneag, a fost lovit violent la cap.

Leziuni grave la cap, care au fost la un pas de a-l ucide şi l-au lăsat cu sechele

El a fost preluat în stare gravă de la faţa locului, cu un traumatism sever la cap. Gheorghe Antoneag a ajuns în comă la spital, având leziuni prin strivire şi fiind operat de urgenţă, cu prognostic rezervat de supravieţuire. Au urmat luni de chin, în care bărbatul a avut o evoluţie a sănătăţii lent pozitivă. Tratamente foarte costisitoare au fost suportate de mama bărbatului, în măsura în care s-a putut, având în vedere resursele limitate ale familiei.

Conform certificatului medico-legal, Gheorghe Antoneag a suferit un traumatism cranio-cerebral grav, cu plagă cranio-cerebrală, fracturi complexe de boltă cu iradiere în baza craniului, contuzii cerebrale, hemoragie şi monopareză brahială stângă, leziunile necesitând 90-100 de zile de îngrijiri medicale.

Medicii au arătat că leziunile i-au pus bărbatului viaţa în primejdie, starea clinică la internară fiind de scor de comă Glasgow 6. Leziunile au necesitat intervenţie neurochirurgicală de urgenţă şi au determinat infirmitate, Gheorghe Antoneag fiind încadrat cu grad de handicap şi având o pensie de doar 60 de lei, susţin membrii familiei. Bărbatul a rămas între timp singur, separându-se de soţie.

Semnalizarea şantierului şi dirijarea traficului, două din cheile anchetei

Revenind la condiţiile în care s-a produs accidentul, primele cercetări ale poliţiei la faţa locului au arătat că şantierul era semnalizat, însă erau greşeli de semnalizare în ceea ce priveşte ocolirea lucrărilor. O altă problemă este că nu a fost identificată vreo persoană care să dirijeze traficul, deşi se circula cu intermitenţe pe un singur sens. Acestea au fost totuşi date preliminare, după cercetarea de la faţa locului, care ar urma să fie confirmate sau nu după ancheta minuţioasă a cărei finalitate se lasă aşteptată.

Imediat după accident, Dumitru Podaru, bărbatul care conducea excavatorul, a declarat: „Eu lucram, basculam atunci şi dintr-odată, când m-am uitat în oglindă, l-am zărit şi când am făcut rotire l-am văzut dedesubt. Şi atunci am ridicat cupa în sus că altfel îl fărâmam cu totul. Nu ştiu ce să zic, nu l-am zărit, m-am uitat în oglindă, eu întotdeauna când fac rotire mă uit în oglindă... o fracţiune de secundă”, a povestit bărbatul, care era încă în stare de şoc.

Un alt martor direct a fost şoferul basculantei care se afla în apropiere. „În momentul în care a săpat şanţul a dat rotire, a pus pământ în benă. Şi probabil că ăsta cu maşina o fi gândit că are timp să treacă până la rotire şi a forţat trecerea. Doar nu se vede nici urmă de frânare, nici un metru cel puţin”, a spus Gheorghe Croitor, şoferul basculantei.

Oricum ar fi, bărbatul rănit grav nu are nici o vină pentru accident, iar cineva trebuie să plătească, sub aspect penal, însă, cel mai important, victima are dreptul la despăgubiri. Ca să se ajungă însă la despăgubiri, dosarul trebuie trimis în instanţă, pentru a începe un proces şi a se şi finaliza la un moment dat.

Faptul că ancheta este mai complicată, o scuză care nu poate prelungi dosarul la infinit

O realitate este că ancheta din acest caz nu este una simplă, ca la un accident rutier cu un mecanism clar. Este un accident atipic, cu implicarea unui excavator, care se afla pe şantier, dar şi pe un drum public în acelaşi timp.

În acest dosar trebuiau audiate un număr mare de persoane, de pe şantier şi de la firma la care lucra bărbatul de pe excavator şi nu numai. Asta pentru că pe lângă cauza directă a accidentului, mai trebuie trase concluzii şi privind semnalizarea şantierului care poate fi până la urmă o cauză determinantă a nenorocirii. Se pare că nici măcar aceste audieri nu au fost terminate.

Totuşi, vorbim de peste trei ani şi jumătate scurşi de la acest accident, încă o mostră tristă despre cum se face dreptate în România, mai ales dacă nu are cine să se intereseze insistent despre stadiul cercetărilor.