Agresiune în familie

Poliţiştii au continuat cercetările în cazul de ultraj din seara de Înviere, de la Stroieşti, când oamenii legii au fost atacaţi cu topoare de un bărbat în vârstă de 51 de ani şi de fiul său. Dacă Vasile Crainiciuc, în vârstă de 25 de ani, din Stroieşti, a fost arestat imediat după comiterea faptei, tatăl, Ştefan Crainiciuc, de 51 de ani, cel care a pornit tot scandalul, a ajuns în arestul poliţiei judeţene abia marţi, 21 mai. Asta pentru că bărbatul de 51 de ani a fost împuşcat în picior de poliţişti, astfel că a petrecut o perioadă destul de lungă în spital şi nu a putut fi audiat şi pus sub acuzare. Pe 21 mai, în continuarea cercetărilor, poliţiştii şi procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava l-au audiat pe bărbatul de 51 de ani în calitate de suspect, pentru comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, a opt infracţiuni de ultraj (atacul asupra celor opt poliţiştii), plus pentru infracţiunea de distrugere.

O încercare de oprire în trafic a unui şofer suspect a declanşat nebunia

Sâmbătă, 27 aprilie, în jurul orei 20.10, pe DN 17, la ieşirea din municipiul Suceava, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a observat un autovehicul care avea o deplasare sinuoasă şi care circula fără lumini în partea din spate, punând în pericol siguranţa traficului rutier. Poliţiştii au pus în funcţiune semnalele acustice şi luminoase de pe autospeciala de poliţie pentru oprirea vehiculului, însă conducătorul auto nu s-a conformat, acesta fiind urmărit în trafic pe DN 17 până în localitatea Stroieşti şi ulterior până în satul Zahareşti.

În timpul urmăririi, conducătorul auto a încercat în repetate rânduri să tamponeze autospeciala de poliţie. Ajuns la poarta casei sale, bărbatul a coborât şi a luat în mână o toporişcă, ameninţând poliţiştii cu acte de violenţă şi cu moartea. El a fost susţinut şi de fiul său în vârstă de 25 de ani, care a ieşit din locuinţă dezbrăcat până la mijloc şi care a început la rândul său să-i înjure pe poliţişti şi să-i ameninţe cu moartea. În primă fază, cei doi poliţişti din echipaj au tras un foc de avertisment în plan vertical şi nu s-au apropiat, solicitând sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale.

Şi după ce au venit întăririle, bărbatul de 51 de ani şi fiul său de 25 de ani au continuat să fie violenţi, aruncând spre poliţişti cu diferite obiecte, motiv pentru care s-a intervenit în forţă, folosindu-se spray lacrimogen şi armamentul din dotare.

Pentru prinderea şoferului şi a fiului acestuia, poliţiştii au tras mai multe focuri de armă. Cum violenţele nu au încetat, bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost împuşcat în picior.

Noian de nereguli şi de infracţiuni

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că autoturismul condus de bărbatul de 51 de ani are inspecţia tehnică periodică (ITP) expirată din 19 aprilie 2018 şi nu are poliţa de asigurare RCA valabilă. De asemenea, poliţiştii au întocmit pe numele său un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului. A urmat punerea sub acuzare a ambilor pentru opt infracţiuni de ultraj. Această infracţiune este direct de competenţa procurorului. Intervenţia de la casa familiei Crainiciuc a fost filmată, astfel că atacurile la adresa poliţiştilor au fost lesne de probat.

Vasile Crainiciuc, fiul, aflat în arest preventiv, a fost deja trimis în judecată pentru infracţiunea de ultraj, dosarul fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Suceava.

În cazul lui Ștefan Crainiciuc, bărbatul în vârstă de 51 de ani, Judecătoria Suceava a admis ieri propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava și a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru următoarele 30 de zile.