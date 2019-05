Protecție înaltă

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, consideră că funcția pe care o ocupă nu este una cu risc vital, chiar dacă predecesoarea sa, Doina Pană, a anunțat public, la începutul acestei luni, că a fost otrăvită cu mercur, iar șeful său de partid, Liviu Dragnea, a spus că motivul ar fi fost că „a deranjat interese uriașe atunci când era ministru”.

Întrebat dacă nu îi este teamă că va avea aceeași soartă, dacă merge pe linia fostului ministru Pană, Deneș a răspuns că funcțiile de ministru sunt „cu o mare responsabilitate”, dar „suntem și oameni credincioși”. El a afirmat că nu a avut niciodată rețineri să stea cu oamenii „să bea un pahar cu apă sau o cafea” și crede că „e puțin probabil să se întâmple așa ceva”.

În ceea ce privește ancheta în curs și cucernicia mai redusă în cazul fostului ministru, actualul ministru nu a dorit să facă mai multe comentarii.

DIICOT are pe rol un dosar pentru tentativă de omor și constituire de grup infracțional organizat în cazul fostului ministru Doina Pană. Ancheta a fost deschisă "in rem"; nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare deocamdată. Cazul a fost deschis la sesizarea ofițerilor de poliție de la Investigații Criminale.

Otrăvirea cu mercur ar fi fost motivul din cauza căruia Doina Pană a demisionat din Guvernul Tudose, potrivit propriei declarații. Liviu Dragnea a caracterizat-o pe Doina Pană drept „cel mai curajos ministru care s-a ocupat de păduri, dar a deranjat niște interese uriașe”.