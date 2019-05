Investiţie

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, la Frasin, că noul Spital Municipal din Fălticeni va fi deschis anul acesta, în luna septembrie. Prezentă într-o conferinţă de presă alături de premierul Viorica Dăncilă, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi liderul PSD Suceava, Ioan Stan, Sorina Pintea a spus că a constatat cu surprindere că în spaţiul public au apărut, în ultimele zile, informaţii cu privire la faptul că în ultimii ani nu s-au alocat bani de la Ministerul Sănătăţii pentru finalizarea noului spital din Fălticeni, mai exact din 2015.

„L-am rugat pe domnul preşedinte Stan să facă o informare viitoare pe această temă. Eu sunt aici să vă informez că Ministerul Sănătăţii va continua finanţarea spitalului din Fălticeni”, a dat asigurări Sorina Pintea. Ea a arătat că numai anul trecut, după ce a preluat portofoliul Sănătăţii, Spitalul Municipal Fălticeni a primit o sumă de 13,5 milioane de lei pentru finalizarea construcţiei. Sorina Pintea a spus că deja anul acesta, într-o primă fază, Ministerul Sănătăţii a alocat suma de 476.000 de lei, pentru plăţile restante pentru situaţiile de lucrări finalizate anul trecut. Ministrul Sănătăţii a spus că săptămâna aceasta, după ce comisia de evaluare va analiza solicitările existente, Spitalul Municipal Fălticeni va fi finanţat cu 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de construcţii şi cu 25 de milioane de lei pentru echipamente medicale. „Anul acesta, acest spital se va deschide. Deci nu se pune problema să nu alocăm sau că nu am alocat bani. Şi în 2016 s-au alocat bani”, a declarat Sorina Pintea, care i-a transmis premierului Viorica Dăncilă şi liderului PSD Suceava, Ioan Stan, că vor reveni la Fălticeni, în septembrie, pentru a redeschide spitalul din acest municipiu, la care lucrările au început în anul 1991.

Pe de altă parte, Sorina Pintea a spus că atât ea, cât şi premierul României au declarat în nenumărate rânduri că „sănătatea nu are politică”, motiv pentru care a solicitat primarilor şi spitalelor să solicite de la minister fondurile de care au nevoie. „Cred că alocările financiare de anul acesta sunt o dovadă clară a faptului că nu spunem vorbe mari. Prin urmare, Ministerul Sănătăţii finanţează anul acesta Spitalul Gura Humorului, care a făcut o solicitare modestă, de 300.000 de lei, spitalul din Rădăuţi, care va primi 2,32 milioane de lei, şi spitalul din Câmpulung Moldovenesc, care a solicitat 194.000 de lei. Vă spun sincer că am rămas surprinsă, pentru că am spus că sănătatea nu are culoare politică, că există fonduri pentru investiţii. Spunea şi doamna prim-ministru că este cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată Ministerul Sănătăţii”, a declarat Sorina Pintea. Ea a mai adăugat că aşteaptă în continuare solicitări de fonduri din partea spitalelor din judeţul Suceava.