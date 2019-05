Euroinvent

Ediţia de anul acesta a Euroinvent – Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării, unul dintre cele mai mari evenimente de inventică din sud-estul Europei, s-a desfăşurat la Iaşi, în perioada 18-19 mai.

La eveniment au fost prezentate peste 400 de invenţii, cu inventatori din peste 30 de ţări, dintre care amintim Bulgaria, Cambodgia, Canada, China, Croaţia, Germania, Egipt, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Irak, Italia, Japonia, Kazakhstan, Maroc, Filipine, Portugalia, Rusia etc.

În acest an, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a obţinut un Premiu special, cinci medalii de aur, o medalie de argint şi o diplomă de excelenţă.

USV a primit Premiul special al Euroinvent 2019, în semn de recunoaştere pentru promovarea creativităţii.

Medalia de aur a Universităţii Tehnice a Moldovei a fost decernată USV pentru invenţia cu titlul „Interlocking system”. Acelaşi proiect a primit şi medalie de argint (autori - Ilie Niţan, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Dumitru Cernuşcă, Sergiu Dan Paţa, Alexei Pianîh, Radu Dumitru Pentiuc, Cezar Popa, Mihai Raţă, Constantin Ungureanu).

Medalia de aur a obţinut şi proiectul „Thermomechanical safety lock” (autori - Ilie Niţan, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Gheorghe Pentiuc, Anna Sabadaş, Mariana Rodica Milici, Elena Crenguţa Bobric, Daniela Irimia, Gabriela Raţă, Elena Daniela Olariu).

Invenţia „Vibromotor” a primit tot medalie de aur (autori - Ilie Niţan, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Constantin Ungureanu, Elena Daniela Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru Cernuşcă, Radu Dumitru Pentiuc).

Cu Medalia de aur a fost răsplătită şi invenţia „System and method for measuring and connecting single-phase electric energy consumers” (autori - Mihai Cenuşă, Laurenţiu Dan Milici, Adrian Romanescu, Ovidiu Ţanţa, Ilie Niţan, Mihaela Poienar, Pavel Atănăsoae, Cristina Prodan, Ciprian Afanasov, Valentin Vlad).

Medalia de aur a fost acordată şi invenţiei „Flood protection system in buildings” (Mihai Cenuşă, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Eusebiu Vasile Toader, Pavel Atănăsoae, Cezar Dumitru Popa, Alexei Pianîh, Anna Sabadaş).

Diploma de excelenţă a fost oferită invenţiei „Clutch based thermocouple”.