Comunicat de presă

Rădăuţi, 19 mai 2019 – Nistor Tatar din Rădăuţi şi Petre Costea din Houston, Texas, Statele Unite, locuiesc şi profesează la 10.000 de km distanţă unul de altul, primul e primar în oraşul bucovinean, iar al doilea avocat consacrat în metropola americană. Nu s-au văzut niciodată până sâmbătă, 18 mai, când ambii au descoperit câteva lucruri în comun: alergarea ca pasiune, părul puternic grizonat şi implicarea într-o acţiune caritabilă.

Astfel cei doi, la ora 10, sâmbătă, 18 mai 2019, au fost în prima linie la startul din faţa Primăriei al ediţiei a III-a a ştafetei “Companii pentru Comunitate”, iniţiativă desemnată să mobilizeze angajaţii diferitelor companii din comunitate şi publicul în general să alerge cu scop de atragere de voluntari şi fonduri pentru proiectele asociaţiei Door to Home din Rădăuţi, care mai departe să construiască locuinţe pentru familii în nevoie în programul anual Bucovina Build & Travel. S-au alăturat altor 60 de alergători ce au parcurs cele 12 segmente ale ştafetei însumând 25 de km.

Primul segment al ştafetei a avut ca finiş parcarea magazinului Olint din localitate, loc în care primarul Tatar a predat cheia de casă simbol a ştafetei avocatului Petre Costea pentru segmentul următor de alergare spre Dacia Service/Darex Auto. Aflat în campanie electorală ca independent la europarlamentare, avocatul american de origine română i-a propus primarului rădăuţean o înfrăţire între Houston şi Rădăuţi. “Păi de ce nu?” a fost replica edilului alergător. Costea are un istoric îndelung în România ca preşedinte al Alianţei Familiilor din România, iar asociaţia rădăuţeană drept constructor de locuinţe pentru familii în nevoie, în număr de 112, cu sprijinul donatorilor, sponsorilor, voluntarilor şi primăriei care oferă teren şi infrastructură.

“A fost o mare onoare pentru mine să alerg la acest minimaraton, este bine pentru minte, trup, pentru suflet. Familia este foarte importantă, ea are nevoie de o casă, de un cămin, dar şi de dimensiunile culturale şi valorice”, a menţionat avocatul Costea, care la finele participării sale a vizitat proiectele asociaţiei.

“Mulţumesc primăriei, Clubului RuNNăuţi, asociaţiei GAL, profesorilor de sport Munteanu şi Ciobara, Rădăuţiului Civic şi Bunului Samaritean Beiuş, Killer, Enel, Darex Auto şi celor 60 de alergători că au contribuit la reuşita acestei ediţii. Dacă în plus faţă de voluntari şi fonduri se va întâmpla şi o înfrăţire cu Houston, am fi foarte bucuroşi”, a spus Adrian Ciorna, preşedintele Door to Home, gazdă a ştafetei cu David Mariniuc, director executiv. Dintre familiile beneficiar au participat Nicoleta Niculescu şi Alina Bodnar, respectiv copiii Andrei şi Elisei. Ca de obicei, Killer SRL a mobilizat cei mai mulţi voluntari, în număr de 8.

Persoanele interesate pot contribui în beneficiul proiectului caritabil în continuare donând online pe platforma http://doortohome.galantom.ro/, pe pagina unuia din alergătorii înscrişi ca atrăgători de fonduri ori în contul IBAN RO22 BTRL RONC RT0V 2711 8201, deschis la Banca Transilvania Sucursala Rădăuţi - aceste pagini vor fi disponibile pentru donaţii pe toata perioada anului. Ştafeta s-a încheiat la ora 13:30, în faţa Primăriei Rădăuţi, unde s-au acordat diplome de apreciere. Cu ocazia evenimentului asociaţia a anunţat că Door to Home este noul nume al său, că se află în etapa administrativă de modificare a numelui după ce anterior s-a numit Habitat pentru Umanitate Rădăuţi.

Pentru orice întrebări vă rugăm să ne contactaţi la telefoanele 0738 104 050 - David Mariniuc ori 0722 684 679 - Adrian Ciorna. Fotografii suplimentare şi mărturii puteţi afla şi pe pagina doortohome.ro.