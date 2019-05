Eveniment

Câteva zeci de mii de persoane au participat, ieri, la ediţia de anul acesta a Horei Bucovinei, eveniment care a avut loc în fosta tabără din Bucşoaia, din oraşul Frasin. Hora Bucovinei a fost organizată de Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural Bucovina şi autorităţile locale din oraşul Frasin. Ca la fiecare ediţie, sucevenii şi turiştii au putut degusta din produsele tradiţionale de stână, de la balmoş, ciorbă de miel, brânză cu smântână şi mămăligă, şi până la vită, oaie sau porc la proţap, dar şi produsele din lapte şi din carne specifice Bucovinei. Pe lângă stânele amenajate pentru vizitatori, toţi cei prezenţi au putut să admire expoziţiile de câini ciobăneşti din Bucovina, dar şi unii dintre cei mai frumoşi cai, aduşi de gospodarii din judeţ.

Startul evenimentului a fost dat de sunetul buciumaşilor, după care a început tradiţionala paradă a portului popular. În fruntea gospodarilor din tot judeţul s-a aflat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, îmbrăcat într-un costum popular confecţionat în Botoşana, satul său natal. În paradă au urmat caii şi trăsurile gospodarilor din Bucovina, după care prin faţa spectatorilor au trecut grupurile venite din câteva zeci de localităţi ale judeţului. Gospodarii au venit la "Hora Bucovinei" îmbrăcaţi în costumele populare specifice fiecărei zone în care locuiesc, parada fiind aplaudată cu entuziasm de cei prezenţi.

După paradă, prezentatorul evenimentului i-a îndemnat pe toţi să încingă o horă pe tot platoul fostei tabere Bucşoaia. Alături de gospodari au intrat la dans şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, deputatul Angelica Fădor şi primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheş, toţi îmbrăcaţi în cămăşi sau costume populare.

După horă, sucevenii şi turiştii, veniţi atât din ţară cât şi din străinătate, au putut să asiste la un maraton de spectacole de muzică populară, susţinute de ansamblul „Plăieşii” din Chişinău, Republica Moldova, Dumitru Dobrican şi <Dănţăuşii> de la Groşi, din judeţul Maramureş, artiştii Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” Suceava, dar şi de alţi interpreţi, grupuri folclorice (inclusiv ale minorităţilor) şi fanfare din judeţ.

Flutur: "Hora Bucovinei" a devenit un moment de referinţă pentru întreaga ţară

După ediţia de anul acesta a "Horei Bucovinei", preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ţinut să remarce faptul că fără doar şi poate acest eveniment a devenit un eveniment de referinţă pentru întreaga ţară. Îmbrăcat într-un costum popular, cu bundiţă şi cu pălărie, la care şi-a pus o floare de colţ, Gheorghe Flutur i-a îndemnat pe tineri să păstreze, la rândul lor, tradiţiile şi obiceiurile din străbuni. „<Hora Bucovinei> a devenit un moment de referinţă pentru întreaga ţară. Nu are nimeni din ţară aşa ceva. Este un loc unde se întâlnesc minorităţile Bucovinei. Locul unde se întâlneşte un mozaic, o grădină de costume populare, de obiceiuri, de tradiţii. Uitaţi-vă câte stâne frumos împodobite şi cu gastronomie de excepţie avem aici. După ce am ştiu să sărbătorim frumos <Paştele în Bucovina>, a venit rândul acestui frumos eveniment, <Hora Bucovinei>. Îmi aduc aminte că prima ediţie a fost timidă. Acum ne-am obişnuit şi am văzut că sunt peste 50 de primării, localităţi, vetre folclorice cu foarte mulţi dansatori. Iar noutatea din acest an este o horă de altădată”, a declarat Flutur. El consideră că "Hora Bucovinei", alături de celelalte programe şi proiecte ale Consiliului Judeţean au făcut ca Bucovina să devină numărul 1 în România din punct de vedere al autenticului. „Bucovina, prin asta, poate fi recunoscută în ţară şi în lumea întreagă. Când intraţi în acest parc vedeţi marile proiecte ale Consiliului Judeţean Suceava. <Hai în Bucovina>, <Zestrea Bucovinei>, <Paştele în Bucovina>, <Hora Bucovinei>, <Pelerin în Bucovina>, <Gustă din Bucovina>, <Crăciun în Bucovina> sunt câteva din marile proiecte de forţă cu care Bucovina a devenit, aş spune eu, numărul 1 din punct de vedere al folclorului şi al autenticului în această ţară. Şi tot mai multă lume se interesează de noi. Iar nouă nu ne mai rămâne decât să fim tradiţionali şi originali”, a precizat Flutur.

La rândul său, primarul Ion Lungu a spus că fără doar şi poate "Hora Bucovinei" a devenit un adevărat brand, „ o sărbătoare a bucovinenilor gospodari şi mândri, care au venit îmbrăcaţi în straie de sărbătoare”. „ Şi eu sunt un mare iubitor de folclor şi din ceea ce se întâmplă astăzi, aici, ne dăm seama că folclorul şi tradiţiile vor merge înainte”, a spus Lungu. Prezent la evenimentul de ieri, deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a apreciat faptul că şeful administraţiei publice, Gheorghe Flutur, a reuşit să ducă numele Bucovina acolo unde îi este locul „printre primele din România”.

Oamenii politici au lăsat campania electorală pentru câteva ore

Deşi se află în plină campanie electorală, oamenii politici suceveni prezenţi ieri la "Hora Bucovinei" au lăsat pentru câteva ore competiţia politică. Din rândul liberalilor, alături de Gheorghe Flutur au fost prezenţi vicepreşedintele CJ, Gheorghe Niţă, dar şi parlamentarii de Suceava, Daniel Cadariu, Ioan Balan, Dumitru Mihalescul şi Angelica Fădor, precum şi numeroşi primari liberali din judeţ, printre care cei din Suceava, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Siret sau Sadova. O delegaţie numeroasă a avut-o şi PSD Suceava, în frunte cu preşedintele filialei, senatorul Ioan Stan, alături de care au mai fost prezenţi parlamentarii Alexandru Rădulescu, Eugen Bejinariu, Emanuel Havrici, Maricela Cobuz, primarii din Fălticeni, Rădăuţi, Cornu Luncii, Berchişeşti şi din alte localităţi. Ioan Stan a declarat că de fiecare dată social-democraţii au fost prezenţi la această „mare-mare sărbătoare a Bucovinei”, dar şi că îl bucură faptul că „atât timp cât în România începe să fie bunăstare, înseamnă că există şi veselie şi petreceri”. Printre participanţii la "Hora Bucovinei" s-a numărat şi liderul ALDE Suceava, Alexandru Băişanu, venit cu mai mulţi membri ai acestui partid.

Pro România a fost reprezentată de liderul Cătălin Nechifor, alături de prim-vicepreşedintele la nivel naţional Daniel Constantin şi de fostul ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu.