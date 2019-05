Anchetă poliție

Cazul de fraudă prin credite luate în baza unor documente false, ori fără prezența titularilor, față de care polițiștii din Vatra Dornei au acționat la finele săptămânii trecute, în cadrul a trei percheziții care au fost efectuate la Dorna Candrenilor, demonstrează cât de ușor se lasă păcăliți unii pensionari.

Din cercetări rezultă că cei mai mulți pensionari au știut că buletinele lor vor fi folosite pentru credite, însă au acceptat această situație, de regulă pentru câteva sute de lei.

Cele două surori din Dorna Candrenilor vizate în principal de cercetări au ieșit din arest după 24 de ore, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei stabilind că cel puțin deocamdată măsura controlului judiciar este suficientă. Cele două au impuse mai multe interdicții, inclusiv de a lua legătura cu celelalte 14 persoane cercetate în dosar.

Activitate infracțională pe durata a trei ani, prejudiciu de peste 90.000 de lei

Anchetatori de la Poliţia municipiului Vatra Dornei, sub coordonarea unui procuror local, lucrează de aproximativ un an la acest complex caz.

În luna martie a acestui an, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale faţă de 16 persoane, pentru săvârşirea a 46 de infracţiuni - înşelăciune, fals şi uz de fals, cu un prejudiciu de peste 90.000 de lei. Din cercetări a rezultat că, în perioada 2015-2018, o femeie în vârstă de 46 de ani, Cristina Roşu, din Dorna Candrenilor, ar fi identificat persoane în vârstă, singure sau consumatoare de băuturi alcoolice, pe care, sub pretextul că are probleme grave în familie, le-ar fi indus în eroare, determinându-le să facă împrumuturi pe la diferite unităţi bancare sau nebancare, banii împrumutaţi fiind luaţi de aceasta.

Ademeniți cu grătare și 10% din valoarea creditului

Ca mod de operare, au precizat surse judiciare, erau căutați vârstnici cât mai bolnavi sau mari consumatori de alcool, care erau chemați la grătare și primeau de regulă în mână cam 10% din creditul care era luat pe numele lor. De exemplu, la un credit de 15.000 de lei, titularul primea 1500 de lei. Având în vedere situația foarte precară a unora dintre pensionari, aceștia erau bucuroși că se vedeau cu o sumă cât de cât importantă și nu îi mai interesa ce se întâmplă.

Trei dintre titularii creditelor au decedat între timp.

Complicitatea angajaților de la asociații nebancare care dau credite

Următorul pas în mecanismul infracțional era la funcționarii de la diverse asociații nebancare ce oferă credite. De regulă, vârstnicii erau de acord să dea buletinul, însă ezitau să meargă și să semneze acte.

„Cu complicitatea lucrătorilor de la instituţiile bancare şi nebancare, contractele erau încheiate fără ca persoanele să fie de faţă pentru a le semna”, se arată într-un comunicat al poliţiei judeţene.

Mai mult, pentru a obţine împrumuturile, femeia și complicii s-ar fi folosit de adeverinţe de venit false sau au falsificat cupoane de pensii în aşa fel încât persoanele în cauză se fie eligibile pentru împrumut.

Sunt și cazuri în care membrii grupării s-ar fi folosit de copii după buletin sau cărţi de identitate ale unor persoane care nu au cunoştinţă de împrumuturile contractate, semnăturile acestora fiind falsificate de persoana care a beneficiat de bani, cu acordul angajaţilor de la instituţiile bancare sau nebancare care acordau creditul.

Prejudiciul calculat în acest caz este de peste 90.000 de lei.

Polițiștii au avertizat că aceste infracțiuni sunt în trend ascendent, iar unii suceveni devin victime fără voia lor.

Sucevenii sunt sfătuiți să nu înmâneze documentele de identitate altor persoane şi să nu semneze contracte sau documentaţii fără a le citi și înțelege.

„Manifestaţi prudenţă în orice activitate care implică răspundere financiară pentru a nu deveni victime ale înşelăciunilor prin diverse moduri de operare”, au transmis cei de la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

După cum am arătat și în ediția de ieri a ziarului nostru, sunt și alte cazuri recente foarte asemănătoare. La finele lunii aprilie a acestui an, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au acţionat într-un alt dosar privind infracţiuni economice importante: este vorba de credite de nevoi personale accesate de persoane fără venituri, în baza unor cupoane de pensie şi dosare de pensionare falsificate. Este vorba de un total de zece credite accesate, în sumă de peste 400.000 de lei. Beneficiarii creditelor erau pensionari doar pe hârtie, iar în realitate nu realizează venituri, au arătat anchetatorii.

Reţeta de înşelăciune, care nu este una nouă, ar fi fost pusă în practică de două femei, una din Şcheia şi una din municipiul Suceava.