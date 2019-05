Parteneriat Şcoală – Familie

În cadrul Parteneriatului Şcoală – Familie, la Câmpulung Moldovenesc (Salon „Grădina Mariajelor”, Calea Bucovinei, nr. 335) va avea loc vineri, 17 mai, între orele 10:00 şi 14:00, Conferinţa ,,Comunicarea părinte-copil dincolo de cuvinte...”. Invitatul special este Florin Amariei, coach, trainer All About Parenting şi masterand Psihoterapie. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Asociaţia Părinţilor Şcolii „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Asociaţia „Licuricii Fericiţi” şi Asociaţia Proiect Pro Europa.

Plusvaloare relaţiilor cu copiii

Invitatul special Florin Amariei este, după cum spun organizatorii, „în primul rând, părinte autodidact şi dedicat copiilor săi, Lorand (17 ani) şi Hanne (19 ani), cu care a reuşit să construiască o relaţie împlinită, sănătoasă, fericită; este expert în parenting, absolvent al Academiei Române de Coaching (Master Coach şi trainer); master în Leadership Educaţional; masterand Psihoterapie. Florin Amariei are certificat în metoda All About Parenting, are peste 20 de ani de experienţă în consiliere psihologică şi sute de seminarii şi prezentări pe teme ce ţin de schimbarea comportamentului uman, relaţiile familiale şi de cuplu, dezvoltare personală şi parenting.

„Deseori, relaţia cu copiii ne pune în dificultate şi în faţa unor provocări cărora nu ştim, întotdeauna, cum să le facem faţă. Parentingul este o ştiinţă modernă care învaţă părinţii să-şi educe copiii prin înţelegerea comportamentelor”, sunt de părere organizatorii care vă invită să participaţi la un eveniment de calitate, „menit să asigure plusvaloare relaţiilor dumneavoastră cu copiii, fie că sunteţi părinte, dascăl, lucraţi cu copiii din altă ipostază sau, pur şi simplu, îi iubiţi. Veţi descoperi un secret al stării de bine, metode eficiente prin care vă puteţi educa copiii, modul în care Teoria Autodeterminării se poate practica, cu succes, atât în familie, cât şi în instituţiile şcolare.”

Interacţiune cu părinţi, dascăli, specialişti

Participând la această conferinţă, veţi înţelege cum să evitaţi greşelile care duc la probleme în relaţiile cu copiii, veţi înţelege mai bine ce stă la baza comportamentelor copilului, care sunt nevoile lui şi cum puteţi evita reacţiile nedorite, veţi afla care sunt cele trei nevoi esenţiale ale unui copil, veţi afla cum puteţi să îmbunătăţiţi semnificativ relaţia cu copilul, fără frustrare şi neîmpliniri, veţi avea acces la informaţii şi exemple de bune practici, tehnici de parenting verificate de numeroşi specialişti în domeniu, la nivel naţional şi internaţional, pe care le veţi putea pune în practică imediat. Tot la această conferinţă aveţi posibilitatea să interacţionaţi cu părinţi, dascăli şi specialişti care au aceleaşi interese şi provocări ca şi voi şi veţi şti pe viitor ce să faceţi ca să creşteţi un copil fericit care se dezvoltă echilibrat. Formular înscriere: https://forms.gle/1D6g8bZ3uiRQryoi9