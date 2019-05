Şocant şi emoţionant

Sute de oameni au fost prezenţi duminică, 12 mai, la o conferinţă de presă inedită, care a avut loc pe un câmp, între Suceava şi Fălticeni, acolo unde a fost contruit, în mod simbolic, primul metru de autostradă din Moldova.

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, iniţiatorul campaniei #ŞîEu, care a devenit un fenomen naţional, cu largi ecouri pe plan internaţional, a ţinut să îşi anunţe într-un mod inedit noul său proiect – realizarea unui film documentar referitor la victimele accidentelor de circulaţie - ,,Străzi, vă rog - aveţi şi neletale?".

Celor prezenţi li s-au pus la dispoziţie zeci de scaune cu rotile, aşezate faţă-n faţă cu un alt şir, pe care se aflau victime ale unor accidente dramatice sau chiar tragice, venite din mai multe zone ale ţării.

„Vă aflaţi în judeţul Morţii. România este ţara cu cele mai multe victime ale accidentelor rutiere din Europa, iar Suceava este pe locul I între judeţele din România”, a spus Ştefan Mandachi, care, după o scurtă introducere, a dat cuvântul invitaţilor săi.

Mărturii ale celor ţintuiţi pe viaţă în scaunele cu rotile, în urma accidentelor rutiere

„Acţionez în acest domeniu din 2012, dar, din păcate, nu ne îndreptăm într-o direcţie bună. De la an la an creşte numărul persoanelor care trec prin astfel de tragedii şi prin suferinţe cumplite.[...] Nu ne vom opri până nu vom vorbi de autostrăzi existente în România şi de un număr mai mic de accidente rutiere. Toată România ar trebui să se unească în acest scop”, a spus Oana Baciu – preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Sprijinirea Victimelor şi Prevenirea Accidentelor Rutiere.

„Am fost la un pas de a-mi pierde viaţa într-un accident rutier. Mă aflu aici pentru că am speranţa că lucrurile se vor schimba în bine, că nu vom mai fi nevoiţi să ne pierdem fraţii, părinţii, prietenii, pe drumurile din România”, a cuvântat scurt Andrada Voicu, o poliţistă din Paşcani, care a avut un accident cu maşina de serviciu anul trecut, urmat de moartea tatălui ei la aflarea veştii.

„Sunt de opt ani într-un scaun rulant, din cauza unui accident rutier, din cauza lipsei infrastructurii”, consideră şi antreprenorul Marius Stratulat.

„Îmi doresc să se schimbe ceva în privinţa siguranţei circulaţiei pe străzi. Susţin cauza autostrăzilor, deoarece drumurile pe care circulăm acum sunt mult prea periculoase, iar noi vrem să ne întoarcem acasă. Oricând, oriunde, oricare dintre noi poate deveni utilizator de scaun rulant, în timp ce vrem să ne întoarcem acasă”, e de părere Sanda Costescu, o altă victimă a accidentelor rutiere.

Alături de ei, tot în scaun cu rotile, nu doar la conferinţă, ci şi în viaţa de zi cu zi, s-au mai aflat şi Ilinca Rotariu, o tânără ambiţioasă din Cluj, care se implică în proiecte menite să uşureze viaţa celor se confruntă cu problema ei, precum şi Bianca Spânu - „medic rezident radiolog, soră, fiică şi nu în ultimul rând victimă a unui accident rutier”, după cum s-a prezentat, care a declarat: „Medicina ne învaţă că prevenţia este prima cheie pentru a ne salva de o boală. Boala este, în cazul meu – victimă a unui accident rutier. Îmi doresc să avem infrastructură, astfel încât să nu mai existe tineri care să îşi curme viitorul, să înveţe să se adapteze unei noi vieţi, îmi doresc schimbarea. Iar schimbarea începe cu noi!”

Un caz cutremurător este şi cel al unei tinere sucevene, Ioana: „Am 21 de ani şi în urmă cu aproape trei ani, pe 21 iunie, am fost implicată într-un groaznic accident de maşină care m-a lăsat paralizată de la brâu în jos...”, a început să povestească tânăra, printre lacrimi. „Prin ceea ce am trecut este greu de imaginat, dar ceea ce nu te omoară te face mai puternic. Din 1.000 de motive să fiu tristă am reuşit să găsesc unul care să mă ajute să merg mai departe. De aceea sunt astăzi aici, pentru că mi-am promis să ajut ca lumea să devină un loc mai bun şi mai sigur, pentru ca ceea ce mi s-a întâmplat mie şi multor altora să nu se mai întâmple. Este timpul să ne luptăm pentru ceea ce ne dorim şi să nu-i mai lăsăm pe alţii să ne conducă cu promisiuni goale”, a spus aceasta, în aplauzele tuturor celor prezenţi.

Nu în ultimul rând, Ştefan Mandachi i-a avut alături pe doi părinţi îndureraţi - familia Petruţ, care a avut nouă copii, dintre care patru, de 20, 19, 14 şi 12 ani, au murit într-un accident rutier.

„De ce fac acest film documentar? Unul dintre motive este pentru că în aceşti ultimi 30 de ani au murit peste 60.000 de oameni. Nu toţi au murit nevinovaţi, e adevărat, dar ce facem cu cei care au murit nevinovaţi? Am asistat la înmormântarea unor oameni care au murit complet nevinovaţi – a venit unul de pe contrasens şi le-a făcut maşina acordeon. Când am ajuns, mama copiilor morţi în accident abia se trezise din comă, iar tatăl nu ştia cum să-i spună că în acea zi trebuie să-i înmormânteze”, a explicat Ştefan Mandachi, precizând tema principală a filmului – consecinţele dramatice ale lipsei infrastructurii din România.

Mandachi: „Românii se aprind greu şi se sting repede”

Iniţiatorul campaniei „România vrea autostrăzi” s-a arătat nemulţumit de faptul că la două luni de la momentul culminant – protestul din 15 martie, nu s-a schimbat nimic, ba mai mult, s-a pierdut entuziasmul de atunci, care era de bun augur.

„Românii se aprind greu şi se sting repede”, a fost concluzia sa, condamnând şi reticenţa altor oameni de afaceri în a i se alătura financiar, pentru continuarea campaniei.

„Foarte mulţi oameni mi-au spus că nu voi putea schimba nimic dacă nu mă implic în politică. Eu detest ce au creat politicienii, nu mă consider în stare să intru în breasla lor, nu cred că aş putea să schimb ceva din postura de politician. Pierdem în accidente mai mulţi oameni decât dacă am merge la război. Nu putem sta numai cu praf în ochi, că ei spun <noi facem autostrăzi>”, a continuat Ştefan Mandachi, al cărui mesaj final a fost: „Dacă o să hibernaţi şi o să constituiţi hibernaţiunea română, peste 10 ani ne vom vedea tot aici, la o conferinţă la metrul de autostradă... Faceţi ceva! Prea mulţi metri de indiferenţă s-au făcut până acum...”

Plimbare pe metrul de autostradă, în scaunul cu rotile

La final, el a fost întrebat de Gregoriana Tudoran, candidat independent la europarlamentare, dacă va pune la dispoziţie materialele filmate, în condiţiile în care asociaţiile pe care ea le reprezintă vor acţiona în judecată reprezentanţii tuturor guvernelor care s-au perindat din 2007 până în prezent, iar printre cei pe care îi vor chema ca martori în instanţă vor fi reprezentanţi ai victimelor accidentelor rutiere.

Răspunsul a fost afirmativ, cei doi anunţându-şi sprijinul reciproc pentru ţelul comun – realizarea de autostrăzi.

La final, în faţa presei şi a publicului a fost chemat un invitat special de la Chişinău, Cristofor, feciorul lui Ion şi Doina Aldea Teodorovici, care şi-au găsit sfârşitul tot într-un tragic accident rutier, care va interpreta în film celebra lor melodie - „Eminescu”, iar, demonstrativ, cineva din public a fost invitat să se plimbe pe metrul de autostradă în scaunul cu rotile, să vadă ce efort presupune o astfel de deplasare.

Ţinând cont de faptul că locaţia a devenit una intens vizitată de turişti, Ştefan Mandachi vrea să amenajeze acolo un fel de muzeu al tragediilor de pe şosele şi să doteze zona cu toalete publice.

Conferinţa live este disponibilă integral pe pagina de Facebook a ziarului – https://www.facebook.com/Monitorul.de.Suceava/.