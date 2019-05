Umanitar

O mână de voluntari din Câmpulung Moldovenesc vor să transforme clădirea unui fost dispensar pentru copii, nefolosit după ani ‘90, care nu mai are acum nici curent electric, nici utilități, într-un Centru comunitar care să ofere servicii sociale integrate pentru copii și alte persoane defavorizate. Este vorba de servicii educaționale de tip after și before school care ar contribui, semnificativ, la reducerea abandonului școlar și susținerea constantă a copiilor nevoiași.

Ideea construirii Centrului comunitar a „încolțit” în mintea membrilor Asociației „Licuricii Fericiți” nu cu mult timp în urmă. După cum ne-a spus învăţătoarea Nicoleta Bogoş, de la Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, preşedinta Asociaţiei „Licuricii Fericiţi”, în acest moment nu se poate vorbi de un proiect care să fi câștigat vreo finanțare nerambursabilă, pentru că un astfel de demers cere timp, o documentație foarte bună (avize, aprobări, studii, planuri etc), contribuția financiară a beneficiarului care, deocamdată, îi depășește, și timpi lungi de așteptare, fără certitudinea că poate fi câștigat. „Încă suntem mici și facem totul după puterile noastre. Este, însă, cel mai îndrăzneț vis al nostru, și vom continua să visăm cât de departe vom putea. Ne dorim un astfel de loc unde să aducem, laolaltă, servicii sociale integrate pentru copii și alte persoane din categoriile sensibile, un astfel de centru rezolvând multe din problemele sociale ale comunității”, a explicat Nicoleta Bogoș.

Spațiul fostului dispensar, extrem de generos, gata pentru reabilitare

Totul a început la sfârșitul anului 2017, când Asociația „Licuricii Fericiți” a primit din partea Primăriei Câmpulung Moldovenesc, cu contract de folosință cu titlul gratuit, clădirea unui fost dispensar pentru copii (aproximativ 70% din întreg spațiul de câteva sute de metri pătrați). Voluntarii Asociației își doreau un mic sediu, în principal pentru depozitare, deoarece mereu sunt pe drumuri și proiectele lor presupun multe resurse materiale pe care nu au unde să le depoziteze. Nefiind folosit, probabil, din anii '90, starea de degradare a fostului dispensar este destul de mare, începând de la acoperiș și continuând cu stolăria și toate spațiile interioare. Nu este racordat la apă și canalizare, energia electrică este întreruptă, nu are sursă de încălzire și, fiindcă presupune o investiție extrem de mare pentru reabilitare, a fost peste puterile „licuricilor” și au folosit doar o încăpere cu minimum de condiții. „Spațiul este extrem de generos și, petrecând suficient timp între zidurile acelea, descurajarea de a putea face ceva a început să fie înlocuită, treptat, de frânturi de gânduri. Apoi, acestea au început să se transforme în dorința de a aduce la un loc, într-o formă utilă, benefică și ofertantă, proiectele pe care noi le considerăm necesare comunității. În primul rând, servicii educaționale de tip after și before school care ar contribui, semnificativ, la reducerea abandonului școlar și susținerea constantă a copiilor nevoiași pentru care o educație centrată pe nevoilor lor înseamnă singura șansă de a ieși din cercul vicios al sărăciei și neputinței”, ne-au povestit voluntarii câmpulungeni.

Proiect pro bono

Membrii Asociației „Licuricii Fericiți” s-au gândit că de serviciile viitorului Centrul comunitar ar putea beneficia, în limita locurilor, și copii din familii care își permit să acopere costurile de masă, activități educaționale și recreative, ca o sursă de autofinanțare a asociației. Comunității îi lipsește un loc numai al copiilor, unde să învețe, să se joace, să susțină sau să participe la spectacole sau alte activități specifice, un loc unde să poată viziona spectacole de teatru sau filme. Astfel, „Licuricii Fericiți” au gândit recompartimentarea spațiului astfel încât, aceeași sală (cu dotări modulare) să poată fi transformată, din sală de studiu, în sală de mese, cinema sau sală de spectacole. Holul generos l-au gândit ca un spațiu de joacă, recreere, lectură, dezvoltarea abilităților și deprinderilor practice. Nu puteau lipsi vestiarele, un cabinet medical multidisciplinar, un cabinet de logopedie și terapii cognitive, o sală de gimnastică și recuperare fizică, bucătărie, suficiente grupuri sanitare complete, dar și două spații cu cazare ocazională pentru situații de urgență (abuzuri, abandon, pierderea locuinței), spații de depozitare și o sală de ședințe. „Ne-am dorit să valorificăm fiecare centimetru din clădire, frumos și cu folos și, pentru că visurile frumoase merită împlinite, am găsit o firmă locală, Atfel Design, care a făcut proiectul pro bono, exact cum ni l-am închipuit și a cărei echipă s-a oferit să ne sprijine, logistic, pe tot parcursul proiectului. Le suntem extrem de recunoscători pentru că au oferit credit visului nostru nebunesc. Pur și simplu ne-am îndrăgostit de proiect și, acest prim pas, ne-a dat curajul de a merge mai departe și de a cere, din nou, sprijinul autorităților locale, care au întotdeauna ușa deschisă pentru astfel de inițiative”, ne-a spus Nicoleta Bogoș.

Au acreditare de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

În ziua în care proiectul construirii unui Centru comunitar multifuncțional a fost prezentat de membrii Asociației „Licuricii Fericiți” primarului Mihăiță Negură, acesta a promis (o promisiune în care „Licuricii” au încredere) că vor primi toată masa lemnoasă necesară refacerii acoperișului. Aceasta este urgența. Apoi, pentru că au colaborat cu destul de multe firme, ce-i drept, la scară mică, față de anvergura acestui proiect, voluntarii vor încerca să găsească fonduri, materiale de construcții, orice sprijin legal care îi poate duce tot mai aproape de împlinirea a ceea ce își doresc. Este un drum extrem de greu și anevoios, dar voluntarii câmpulungeni au suficientă ambiție și determinare, curaj și dorința de a reuși, încât să parcurgă drumul până la final, trecând peste orice obstacol. În paralel, voluntarii Asociației au grijă și de ceea ce înseamnă legalitatea desfășurării acestui proiect, ca ONG, a serviciilor sociale și atragerea de sponsorizări, fonduri nerambursabile și donații. Asta presupune acreditarea ca furnizor de servicii sociale, acreditare pe care au obținut-o deja de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale pe perioadă nedeterminată.

Drumul lung al aprobărilor, avizelor

În acest moment, voluntarii au depuse documentațiile de licențiere a fiecărui serviciu social în parte și sunt înscriși, cu toate actele în regulă, în Registrul ANAF al entităților/unităților de cult, pentru care se acordă deduceri fiscale. Este una din condițiile obligatorii pentru obținerea oricărei forme legale de finanțare. Îi așteaptă, apoi, un drum lung prin hățișul aprobărilor, avizelor, pentru că sunt foarte aspre standardele de calitate impuse unui astfel de demers. Se întrevede o cale lungă, însă, au semnale pozitive care le dau curaj. „Nici nu vrem să ne gândim ce înseamnă, financiar, acest proiect, însă, sperăm să găsim suficiente firme care să ne direcționeze impozitul pe profit, suficiente persoane care pot, până în iulie, direcționa 3,5 % (numai pentru ONG-urile acreditate) din impozitul pe venit sau care să doneze bani, firme care ar putea dona materiale etc. Sunt multiple forme prin care sperăm, indiferent cât va dura, să fim sprijiniți. Faptul că avem clădirea care are o structură solidă și spațiu generos, avem lemnul pentru refacerea acoperișului, avem proiectul și toată averea noastră din gânduri și suflete, e un început bun și care ne dă curaj. Și avem echipa. O echipă mică, dar unită și pricepută în toate cele. Asta ne ajută foarte mult”, ne-au spus inițiatorii Centrului comunitar „Licuricii Fericiți” de la Câmpulung Moldovenesc. Dincolo de serviciile complexe oferite, de organizarea eficientă a serviciilor sociale, construirea acestui centru este necesară întregii comunități, nu doar categoriilor sensibile. Ar fi marea izbândă a voluntarilor și, cu siguranță, cel mai frumos și cu folos mod al lor de a întoarce comunității în care trăiesc și muncesc parte din priceperea, dar mai ales din sufletul fiecăruia, urme pe care să calce și copiii lor.

Donați pentru construirea Centrului comunitar „Licuricii Fericiți”, la Câmpulung Moldovenesc!

Inițiatorii proiectului sunt extrem de recunoscători administrației locale care îi susține și tuturor oamenilor care li s-au alăturat în cei doi ani de când „licărim modest”, de când se implică activ în comunitate. Au nevoie de sprijinul unor firme puternice, a unor oameni influenți care să creadă în proiectul lor și să le fie alături. Conturile în care se pot face donații: Asociația „Licuricii Fericiți”: Cont lei: RO46BTRLRONCRT0379547801, Cont euro: RO93BTRLEURCRT0379547801 PayPal: licuricii.fericiti@gmail.com Asociația ,,Licuricii Fericiți". „Ne dorim ca oamenii să ne ajute, atât cât pot. Pentru noi, fiecare leu contează și am învățat să facem, din puțin, mult, pentru că <nevoia te învață>”, au declarat voluntarii din Asociația „Licuricii Fericiți”, aceiași voluntari (doi sunt subofiţeri ISU, doi au firme de construcţii, unul dintre ei confecţionează mobilă, doi fac parte din echipele de muncitori) care, în anul 2017, au reabilitat parțial Secţia Pediatrie a Spitalului Municipal din Câmpulung Moldovenesc, iar acum reabilitează Secția de Chirurgie a aceluiași spital.