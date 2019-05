Sănătate publică

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava, în colaborare cu furnizorii de servicii medicale, a început, în data de 5 mai a.c., campania „Salvează vieţi: Igiena mâinilor”. Directorul executiv al DSP Suceava, dr. Liliana Grădinaru, a informat, printr-un comunicat de presă, că iniţiativa anuală „Salvează vieţi: Igiena mâinilor” este „parte a efortului major global coordonat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care îndrumă profesioniştii din domeniul sănătăţii să-şi îmbunătăţească igiena mâinilor şi să sprijine astfel prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale (IAAM)”, aşa-numitele „infecţii de spital”. În acest an, tema campaniei este: „Îngrijirea curată pentru toţi este în mâinile voastre”.

Dr. Grădinaru a arătat că, în lume, în fiecare zi, IAAM duc la spitalizare prelungită, dizabilitate de durată mai mare, creşterea rezistenţei microorganismelor la antibiotice, costuri suplimentare masive pentru sistemele de sănătate, costuri mari pentru pacienţi şi familiile aparţinătoare şi decese care puteau fi evitate.

„Multe măsuri de prevenire şi control al infecţiilor, inclusiv igiena mâinilor, sunt simple, ieftine şi eficiente, dar aceste măsuri presupun responsabilitatea personalului medico-sanitar şi schimbări de comportament”, a afirmat medicul.

Conform unei analize de situaţie transmisă de dr. Liliana Grădinaru, citând Buletinul OMS “SAVELIVES” din 2 martie 2018, în Europa se estimează că, în fiecare zi, în jur de 80.000 pacienţi spitalizaţi au cel puţin o infecţie asociată asistenţei medicale.

În medie, IAAM afectează 7% dintre pacienţii din ţările dezvoltate şi 15% dintre pacienţii din ţările slab şi mediu-dezvoltate. În ţările dezvoltate, 30% dintre pacienţii din unităţile de terapie intensivă au cel puţin una dintre aceste infecţii. În ţările slab şi mediu-dezvoltate, frecvenţa acestora este de cel puţin 2-3 ori mai mare decât în ţările dezvoltate, iar densitatea infecţiilor asociate dispozitivelor este de 13 ori mai mare decât în SUA.

În anul 2016, 15 ţări au raportat date colectate din 1.159 spitale şi 1.451 unităţi de terapie intensivă: Belgia, Cehia, Estonia, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Lituania, Luxembourg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania şi Scoţia. În anul 2016, 12.735 (8,4%) din pacienţii care au stat în UTI pentru mai mult de două zile au prezentat cel puţin o IAAM sub supraveghere - pneumonie, BSI-septicemie (Aeromonas bloodstream infection) sau infecţie de tract urinar.

Infecţiile „de spital” sunt subraportate în România

Studiile de prevalenţă de moment pentru IAAM şi utilizarea antimicrobienelor în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (UE/SEE) realizate în perioada 2016 - 2017 au inclus 310.755 pacienţi din 1.209 spitale pentru cazuri acute din 28 ţări, dar şi 117.138 rezidenţi din 2.221 unităţi de îngrijire de lungă durată din 23 ţări.

După validarea naţională, s-a estimat că 6,5% din pacienţii din spitale pentru cazuri acute şi 3,9% dintre rezidenţii centrelor de îngrijire pentru cazuri cronice au prezentat cel puţin o IAAM.

În orice zi dată, 98.166 pacienţi din spitale pentru cazuri acute şi 129.940 rezidenţi din unităţi de îngrijire de durată au prezentat o IAAM.

Numărul episoadelor de IAAM per an a fost estimat la 8,9 milioane, mai exact 4,5 milioane în spitale pentru acuţi şi 4,4 milioane în cele pentru cronici; 3,8 milioane de pacienţi au dobândit câte o IAAM în spitalele pentru cazuri acute, în fiecare an studiat.

În România, conform Centrului Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănătate Publică, numărul infecţiilor „de spital” raportate în anul 2017 a fost de 19.607 cazuri, dintre care cele mai multe digestive (8.019 cazuri), respiratorii (3.549), urinare (2.568) şi de plagă chirurgicală (2.297). Cele mai multe cazuri IAAM au fost raportate de municipiul Bucureşti (5.246 cazuri) şi judeţele Iaşi (2.469 cazuri), Cluj (1.720 cazuri) şi Timiş (1.525 cazuri), adică în centre universitare cu adresabilitate foarte mare.

La nivelul judeţului Suceava, în anul 2017 au fost raportate de spitale 429 de cazuri de infecţii asociate actului medical. „Nivelul de IAAM raportate în sistemul naţional de supraveghere pasivă a fost mai mic de 1% în ultimii 20 de ani şi mai mic de 0,25% în ultimii 10 ani. Din studiul de prevalenţă efectuat de ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) în anul 2012 în zece spitale din România, reiese o prevalenţă a IAAM de 10 ori mai mare decât cea efectiv raportată (2,8%-5%); concluzia a fost că IAAM sunt subraportate în România”, se arată în analiza de situaţie.

Campania de promovare a mâinilor curate se adresează profesioniştilor din domeniul sănătăţii, coordonatorilor Programelor de Prevenirea şi Controlul Infecţiilor (PCI), managerilor de spitale şi grupurilor de susţinere pentru pacienţi, este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi se pune în aplicare de Direcţiile de Sănătate Publică.

Spitalele şi alte unităţi sanitare care doresc să-şi îmbunătăţească controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale sunt invitate să se înregistreze pentru „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor” la următoarea adresă: www.who.int/gpsc/5may/register/en/.

Spitalele şi alte unităţi sanitare sunt invitate să ia parte la această iniţiativă globală pentru a continua creşterea nivelului de conştientizare în privinţa importanţei igienei mâinilor, pentru a transfera acţiunile la nivelul îngrijirilor şi pentru a reduce riscul de IAAM.