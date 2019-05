Festivalul Filmului Francez, la Muzeul de Istorie

10-11 mai

Festivalul Filmului Francez din România, ediţia a XXIII-a, are proiecţii, în zilele de 10 şi 11 mai, în municipiul Suceava, la Muzeul de Istorie. Muzeul Bucovinei are onoarea de a fi coorganizator al acestui mare eveniment cultural, care se va desfăşura, în perioada 8-19 mai, fiind prezent în acest an, pentru prima dată, în 13 oraşe, cu 146 de proiecţii: Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, Arad, Braşov, Brăila, Buzău, Constanţa, Piteşti, Sfântu Gheorghe, Sinaia şi Suceava. Organizatorul principal al festivalului este Institutul Francez din România. La Muzeul de Istorie Suceava publicul poate să vizioneze patru filme (cu subtitrare), după următorul program: vineri, 10 mai, de la ora 17:30, Filmul „Edmond”, de la ora 20:00, „En Guerre”; sâmbătă, 11 mai, de la ora 17:30, „Place Publique”, şi de la 20:00, filmul „Joueurs”.Biletul de intrare costă 3 lei/persoană/spectacol.

„Edmond” este o comedie istorică despre punerea în scenă a piesei Cyrano de Bergerac, în Parisul anului 1897. „Joueurs” este un thriller/dramă/romantic despre un cuplu care se întâlneşte în Parisul zilelor noastre, al cazinourilor şi al jocurilor de noroc. Cu actori buni din generaţia nouă, filmul a fost proiectat la Cannes în 2018. „Place publique” este o comedie despre burghezia pariziană şi clişeele lor, despre raportarea la bătrâneţe şi la faimă etc. „En guerre” este o dramă socială, despre un grup de muncitori care refuză închiderea uzinei la care lucrează. Film auster, realist, prezentat la Cannes 2018, cu Vincent Landon în rol principal.