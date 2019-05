În Poiana Ursului

La Izvorul Tămăduirii din oraşul Liteni, aflat în Poiana Ursului, a avut loc vineri, 3 mai, slujba de sfinţire a apei. În jurul orei 12:30, un sobor format din şapte preoţi a oficiat o slujbă de sfinţire a apei, în prezenţa unui număr mare de credincioşi din Liteni şi din localităţile limitrofe. Atât preoţii, cât şi dascălii care îi însoţeau au cântat de mai multe ori „Hristos a înviat”. Preoţii au stropit cu agheasmă apa ce curge din izvorul aflat în Poiana Ursului, dar şi mulţimea prezentă la eveniment.

Locuitorii oraşului Liteni cred că izvorul din Poiana Ursului are puteri miraculoase. Pe locul izvorului a fost ridicată şi o cruce mare, din piatră, care să marcheze izvorul tămăduitor. Credincioşii care au venit să ia vineri apă de la izvor, aşa cum este tradiţia, după sărbătorile pascale, în Săptămâna Luminată, în prima vineri de după Înviere, ne-au spus că „apa are puteri miraculoase, după ce este sfinţită de preoţi în ziua de Izvorul Tămăduirii, dacă cel care o bea crede în ea şi are credinţă puternică”. Oamenii vin şi îşi umplu sticlele cu apă de la acest izvor pe tot parcursul anului, pentru că, spun ei, este o apă bună. Însă, de Izvorul Tămăduirii, apa, cred cu tărie sătenii, are puteri miraculoase. După ce şi-au umplut sticlele cu apă sfinţită şi au dus-o acasă, localnicii s-au întors să petreacă şi să se ospăteze la sărbătoarea câmpenească organizată pe Stadionul „Ionel Pintilescu” din Liteni.

Izvorului Tămăduirii de la Liteni, în tradiţia populară

Primarul oraşului Liteni, Tomiţă Onisii, ne-a spus care este legenda acestui izvor tămăduitor. „Se spune că în anul 1918, un soldat care se întorcea de pe front, orbit din cauza unei explozii, a poposit în Poiana Ursului. Aici a auzit vocile unor străini şi le-a cerut ajutorul pentru a-şi potoli setea. Ei l-au dus la izvorul de pe marginea drumului, de unde a băut apa rece care avea să-i schimbe viaţa. După ce s-a spălat pe faţă, şi-a recăpătat vederea. Vestea minunii s-a răspândit cu repeziciune pe toată Valea Siretului şi locuitorii acestei zone mai păstrează şi astăzi credinţa că apa izvorului este bună de leac. După această minune, sătenii l-au numit Izvorul Tămăduirii”, a explicat Tomiţă Onisii.

La eveniment au fost prezenţişi Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Bogdan Gheorghiu, deputat PNL, Constantin-Daniel Cadariu, senator PNL.

Spectacol folcloric şi recital extraordinar cu Lidia Buble

Dacă odinioară manifestarea consta doar în slujba oficiată de preoţi, care sfinţeau izvorul din poiană, iar credincioşii plecau acasă cu apă sfinţită, de peste zece ani încoace Primăria oraşului Liteni a transformat această zi într-o adevărată petrecere câmpenească, cu mâncare, muzică şi dans, Izvorul Tămăduirii devenind sărbătoarea localităţii, ce are ca rol identificarea valorilor culturale, tradiţionale specifice vetrei folclorice şi promovarea tinerelor talente locale. Pentru că de la an la an a venit tot mai mult public, evenimentul a devenit din ce în ce mai popular.

Primăria oraşului Liteni, respectiv primarul Tomiţă Onisii, a hotărât ca în acest an să organizeze pe Stadionul „Ionel Pintilescu” din Liteni, începând cu ora 14:00, un concert de muzică populară, la care au fost invitaţi zeci de artişti: Fanfara ”Izvoraşul” din Liteni, condusă de Costică Stăuceanu, Ansamblul de cântece şi dansuri populare „Codrişor” Dorneşti, Ansamblul de cântece şi dansuri populare „Izvoraşul” al Casei de Cultură Liteni, alături de soliştii vocali Ioana Zuluschi, Diana Gîtman, Elisa Tîrgovăţu, Iuliana Aaniţei, Iosefina Telescu, Andrei Mihailov, Lenuţa Rusu, Simona Matachi, Florin Costan. Nu au lipsit de pe scenă nici soliştii instrumentişti Marius Dumitriu şi prof. Cristi Ruscior. Conducerea artistică: prof. Dan-Ilie Matachi. Coregrafia: Alina Leonte.

În programul pregătit pentru locuitorii oraşului Liteni au fost invitaţi şi Ansamblul de cântece şi dansuri populare „Stejarul” Cajvana, Ansamblul artistic „Ciprian Porumbescu” Suceava (concert extraordinar), recital - Fetele de la Botoşani, recital - Gheorghiţă Rotaru, Ansamblul de cântece şi dansuri populare „Doina” Dolhasca. Spectacolul folcloric a fost prezentat de Mihaela Bârsan, realizator TV şi iniţiatoarea proiectului „10 pentru folclor”. Seara, începând cu ora 20:45, pe scena amenajată special pentru artişti a susţinut un recital de excepţie Lidia Buble. După concertul artistei, în jurul orei 22:00, pe scenă au urcat din nou membri ai Formaţiei „Izvoraşul”.

Localnicii cred în puterea apei tămăduitoare

Printre cei care aşteptau la coadă pentru a lua apă de la Izvorul Tămăduirii din Liteni l-am întâlnit pe Lazăr Aparaschivei, din municipiul Suceava, care consideră că această apă este tămăduitoare, motiv pentru care vine an de an în această zi la slujba de sfinţire, împreună cu familia. „Luăm această apă dimineaţa, înainte de masă, şi stropim cu ea şi casa”, a spus bărbatul.

Un alt bărbat, din comuna Udeşti, ne-a spus că vine aproape în fiecare an să ia apă sfinţită, pentru că el crede în legenda locului. „Dacă pe acel soldat l-a ajutat apa din acest izvor, cred că şi pe noi ne ajută. O folosim ca pe agheazmă”, a povestit Constantin Lacovici.

Poiana Ursului şi Izvorul Tămăduirii din oraşul Liteni au o semnificaţie aparte şi pentru Gheorghe Boicu. „Ne răcorim cu această apă, ne umplem... de har, ne ajunge această apă sfinţită până la anul viitor. Este greu de descris în cuvinte bucuria acestei zile. Din această apă bem dimineaţa pe inima goală, stropim cu ea casele, grădinile, animalele, maşinile. Ştiu că această apă ne protejează”, a spus bărbatul.

Am întâlnit printre cei prezenţi ieri la Izvorul Tămăduirii din Liteni şi oameni veniţi din Botoşani, la îndemnul rudelor care le-au povestit despre această apă tămăduitoare. „Am luat apă pentru familie. Ne spălăm cu această apă. Luăm dimineaţa pe nemâncate câte trei zile, le dăm copiilor când ies din casă să nu se deoache, după care stropim prin casă şi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute. Eu cred în Dumnezeu şi cred că şi acest izvor poate să ne ajute”, ne-a spus o femeie din Botoşani.