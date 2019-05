Sentinţă judecători

Dosarul cu privire la tăierile de arbori de pe o suprafaţă de pădure din satul Huşi, comuna Preuteşti, deţinută de localnicul Ştefan-Ciprian Cihoski, care a fost unicul moştenitor, în calitate de fiu vitreg, al Wandei Cihoski, reprezentanta familiei de boieri cu acelaşi nume, care a deţinut mari suprafeţe de pădure pe raza judeţelor Suceava şi Iaşi, a ajuns la finalul judecăţii de la instanţa de fond.

După un proces început încă din 2015, Judecătoria Suceava a pronunţat vineri, 3 mai, doar pedepse suspendate condiţionat, la care se adaugă însă şi achitări importante, dar şi prescrieri.

Succint, principalii inculpaţi din dosar au fost găsiţi vinovaţi de o parte din infracţiuni, cu precizarea importantă că toţi au fost declaraţi nevinovaţi pentru prima infracţiune reţinută, participaţia la tăierea fără drept de arbori, în formă continuată. Achitările în bloc pentru această infracțiune s-au dat pe temeiul că fapta nu există.

Sentinţa Judecătoriei Suceava nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Pentru ce a fost condamnat Ştefan-Ciprian Cihoski

Ştefan-Ciprian Cihoski, moştenitorul familiei de boieri, a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la tăiere fără drept de arbori, în formă continuată, însă condamnat pentru complicitate la fals intelectual în formă continuată, uz de fals în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, fiindu-i stabilită o pedeapsă totală de 2 ani şi 2 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere, pe un termen de încercare de doi ani şi jumătate.

Pedeapsa stabilită pentru şeful de ocol

Constantin Barna Nistor, şef al Ocolului Silvic Fălticeni la data comiterii presupuselor fapte, a fost achitat şi el pentru complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată şi condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare, pentru fals intelectual în formă continuată, cu termen de încercare de doi ani şi jumătate.

Alte condamnări din dosar

Pădurarul Costică Nicolaevici a primit 9 luni cu suspendare pentru fals intelectual în formă continuată, pentru restul infracţiunilor fiind achitat, respectiv intervenind prescripţia.

Pădurarul Petru Marişca a fost condamnat doar pentru complicitate la fals intelectual în formă continuată - 1 an şi 3 luni cu suspendare.

Inginerul silvic Cezar Ungureanu a fost condamnat pentru fals intelectual în formă continuată şi uz de fals în formă continuată, la 1 an şi 8 luni cu suspendare, cu termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni.

Tehnicianul silvic Lucian Pîslaru a primit şi el condamnări pentru două capete de acuzare, fals intelectual în formă continuată şi uz de fals în formă continuată, tot cu 1 an şi 8 luni cu suspendare, cu termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni.

Inginerul silvic Cezar Pavăl a scăpat de acuzaţii la prima instanţă, prin achitare, respecţi prescripţie.

Mihail Dorin Roşca a primit 9 luni cu suspendare, Remus Lazăr a fost achitat, în timp ce la Mioara Ioana Miron-Pescariu a intervenit prescripţia.

Acţiunea de amploare, cu peste 50 de poliţişti, din februarie 2015

În februarie 2015, peste 50 de poliţişti au fost angrenaţi în efectuarea a 12 percheziţii, la domiciliile unor persoane, la Ocolul Silvic Fălticeni, la cantoane din subordine şi la sediul Primăriei comunei Preuteşti, unde Ştefan-Ciprian Cihoski avea calitatea de consilier al primarului. Faptele vizau tăieri de arbori din perioada 2009-2014. În această perioadă pădurea lui Cihoski s-a aflat în administrarea Ocolului Silvic Fălticeni.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, cei care au trimis inculpaţii în judecată, calculaseră un prejudiciu de 400.000 de lei. Cel puţin la prima instanţă de judecată, doar parte din acuzaţii au mai stat în picioare şi va fi interesant de urmărit care va fi soluţia finală din acest dosar.

Toţi inculpaţii se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.