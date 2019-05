În spatele gratiilor

Tânărul de 25 de ani, Vasile Crainiciuc, care împreună cu tatăl său, Ştefan Crainiciuc, de 51 de ani, i-a atacat sâmbătă seara cu topoare pe poliţiştii care îl urmăriseră în trafic pe bărbatul de 51 de ani, a fost reţinut duminică pentru 24 de ore în spatele gratiilor, iar în cursul zilei de luni, pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei doi indivizi din Zahareşti, tată şi fiu, sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, ultraj şi distrugere. În timpul acţiunii desfăşurate de poliţişti pentru imobilizarea celor doi, bărbatul de 51 de ani a fost rănit în picior de poliţişti, care au fost nevoiţi să folosească armamentul din dotare pentru ridicarea celor doi. Acesta se află în prezent în spital şi urmează ca procurorii să ia măsuri împotriva lui la externare.

Doi indivizi extrem de violenţi, pentru prinderea cărora s-a folosit armamentul din dotare

Fapta de care sunt acuzaţi cei doi s-a petrecut sâmbătă seara. În jurul orei 20.10, pe DN 17, la ieşirea din municipiul Suceava, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a observat un autovehiculul care avea o deplasare sinuoasă şi care circula fără lumini în partea din spate, punând în pericol siguranţa traficului rutier. Poliţiştii au pus în funcţiune semnalele acustice şi luminoase de pe autospeciala de poliţie pentru oprirea vehiculului, însă conducătorul auto nu s-a conformat, acesta fiind urmărit în trafic pe DN 17 până în localitatea Stroieşti şi ulterior pe DJ 209D, pe o porţiune de 7-8 kilometri, până în localitatea Zahareşti.

În timpul urmăririi, conducătorul auto a încercat în repetate rânduri să tamponeze autospeciala de poliţie. Ajuns la poarta unui imobil, bărbatul de la volan, aflat în stare de ebrietate, a coborât şi a luat în mână o toporişcă, ameninţând poliţiştii cu acte de violenţă şi cu moartea. El a fost susţinut şi de tânărul de 25 de ani, care a ieşit din locuinţă dezbrăcat până la mijloc şi care a început la rândul său să-i înjure pe poliţişti şi să-i ameninţe cu moartea, motiv pentru care poliţiştii au fost nevoiţi să folosească armamentul din dotare, trăgând un foc de avertisment în plan vertical şi solicitând sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

La sosirea luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, deşi i s-a solicit în repetate rânduri să iasă din curte pentru a fi testat cu aparatul etilotest, bărbatul de 51 de ani şi fiul său de 25 de ani au început să devină din nou violenţi, aruncând spre poliţişti cu diferite obiecte, motiv pentru care s-a intervenit în forţă, folosindu-se spray lacrimogen şi armamentul din dotare.

Scenele violente, înregistrate video de poliţişti

Bogdan Bănică, poliţist criminalist, liderul Sindicatului de Poliţie DECUS, participant la acţiune şi cel care a reuşit să filmeze momentele violente din faţa locuinţei familiei Crainiciuc, a povestit: ”Pe imagini se vede cum poliţiştii îl roagă să iasă afară pentru a da explicaţii, însă acesta spune că nu vine. În tot acest timp, o femeie strigă şi spune că are un copil mic în casă. La un moment dat, când bărbatul începe să atace cu pietre şi topoare, poliţiştii intră în forţă în locuinţă şi folosesc focuri de armă pentru a-l imobiliza pe individ.

<Topor, atenţie topor! Lăsaţi toporul jos! Să lase toporul şi să vină să stăm de vorbă! Atenţie că aruncă! Nu te apropia că tragem! Trebuie intrat! Culcat!>, se aud poliţiştii. Pentru prinderea şoferului şi a fiului acestuia, poliţiştii au tras mai multe focuri de armă. Şoferul agresiv, care a fost rănit, a fost transportat la spital, iar fiul acestuia a fost încătuşat şi reţinut pentru ultraj.”

Tânărul de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Cei doi au fost prinşi şi imobilizaţi numai după ce asupra lor s-au tras patru focuri de armă. Ei au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru a primi îngrijiri medicale, ocazie cu care lui Ştefan Crainiciuc i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. El a rămas internat în spital, după ce a suferit o plagă împuşcată la picior.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că autoturismul condus de bărbatul de 51 de ani are inspecţia tehnică periodică (ITP) expirată din 19 aprilie 2018 şi nu are poliţa de asigurare RCA valabilă. Poliţiştii au întocmit pe numele său un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, pentru celelalte incidente în care au fost implicaţi tatăl şi fiul poliţiştii sesizând Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.

Mărturiile poliţiştilor care au intervenit au dus la concluzia că de o mare violenţă fizică şi verbală se face vinovat Vasile Crainiciuc, fiul de 25 de ani, cercetările fiind extinse pentru săvârşirea a opt infracţiuni de ultraj şi săvârşirea unei infracţiuni de distrugere. Duminică, tânărul de 25 de ani a fost prezentat procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, unde a fost audiat în calitate de suspect pentru săvârşirea a opt infracţiuni de ultraj şi o infracţiune de distrugere, ulterior fiind reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în arestul IPJ Suceava. În cursul zilei de luni acesta a fost prezentat instanţei de judecată, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Pentru Ştefan Crainiciuc, care se află internat în spital cu o plagă împuşcată în gamba piciorului drept, având şi alte leziuni, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava vor lua măsuri în momentul externării din unitatea medicală.

Dotarea poliţiştilor, un factor important în soluţionarea unor astfel de intervenţii

Un factor important în soluţionarea unor astfel de cazuri cu violenţă ar putea fi folosirea de către poliţişti a unor mijloace de înregistrare a acestor comportamente, cu care pot fi probate în instanţă. De asemenea, orice interacţiune a poliţiştilor cu potenţiali infractori sau nu pot rămâne înregistrate prin folosirea unor astfel de sisteme de înregistrare, care monitorizează ambele comportamente în aceste cazuri. Bogdan Bănică, liderul Sindicatului de Poliţie DECUS, semnalează din nou această propunere, rămasă până acum fără ecou: ”Atrag din nou atenţia factorilor decizionali ai Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la necesitatea imperioasă a dotării poliţiştilor din stradă cu acele body-cam, camere video personale ataşate uniformei, pentru a proba mult mai uşor o activitate infracţională, precum cea prezentată. Un astfel de sistem de monitorizare îl va responsabiliza şi pe poliţist în relaţionarea cu cetăţeanul. Vreau să îmi felicit colegii pentru profesionalismul de care au dat dovadă cu ocazia acestei dificile intervenţii.”

