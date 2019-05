În a doua zi de Paşte

Luni, 29 aprilie, în a doua zi de Paşte, la pensiunea Lulu din Vatra Moldoviţei, îndrăgita solistă de muzică populară Angelica Flutur a organizat, în satul natal, prima ediţie a Balului huţanilor, eveniment la care participanţii, localnici din satele Ciumârna, Vatra Moldoviţei, Paltinu, Moldoviţa, Valea Stânei, dornici de petrecere, şi turişti care au vizitat Bucovina în această perioadă au îmbrăcat costumul popular sau câteva elemente din acesta.

Angelica Flutur a avut această iniţiativă plecând de la balul de la Ciumârna de altădată, organizat la bufetul din sat şi unde, după răsfăţul culinar de Paşte, “tot satul mergea şi sărea toată noaptea la joc pe muzica lui Drapatof”. Şi acum, la fel ca odinioară, oamenii, îmbrăcaţi în portul străbunilor, au venit cu coşuri cu gustări din care nu au lipsit drobul de miel, cârnaţul şi şunca de casă, caşul de oaie, slăninuţa afumată, cozonac cu mac sau cu nucă, dar şi băuturi preparate în gospodărie. Cu toţii s-au bucurat până în zori de o petrecere la care Angelica Flutur, Grupul folcloric „Gura Izvorului”, coordonat de prof. Ilaria Puşcă, şi Florin Mucea&Band au asigurat buna dispoziţie.

„Vă mulţumesc că sunteţi alături de noi şi sperăm să vă simţiţi bine. Mulţumesc tuturor celor care şi-au pus costumul popular astăzi, invitaţilor din toată ţara, prietenilor mei - Taraful Florin Mucea, alături de Ion Bădeliţă, pentru că ei stăpânesc foarte bine jocul huţul şi ne-am dorit tare mult ca la prima ediţie să fim împreună cu domniile lor”, a precizat Angelica Flutur.

Oaspeţi de seamă şi susţinători ai balului

Realizatoarea TV Mihaela Zâna Bârsan, iniţiatoarea proiectului „10 pentru folclor” şi cea care a ajutat-o pe îndrăgita interpretă de muzică populară să realizeze primul spectacol la lansarea albumului „Pe Obcini în Bucovina”, scriitorul Casian Balabasciuc, preotul Dan Constantin Ceredeev de la Ciumârna, profesoara de limba şi literatura română Daniela Ceredeev - directoarea Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, prof. Ilaria Puşcă - directoarea Şcolii Vatra Moldoviţei s-au numărat printre invitaţii care pe parcursul evenimentului şi-au exprimat câteva gânduri despre huţuli şi despre Angelica Flutur.

„Angelica, eşti copila Ciumârnei şi am să spun întotdeauna copila jumătate înger, jumătate fluture. Suntem foarte mândri de ceea ce faci, te urmărim peste tot, sufletul nostru este alături de tine peste tot. Vorbesc acum nu numai în numele celor de la Ciumârna, ci şi al celor de la Moldoviţa: eşti copila noastră dragă şi aşteptăm să reeditezi acest bal al huţulilor”, a spus prof. Ilaria Puşcă, în grupul căreia Angelica a început prima oară să cânte şi de unde a pornit spre cariera muzicală.

„Dacă dau timpul în urmă îmi amintesc cum prima noastră serbare este cea care ne răscoleşte. S-a desfăşurat la căminul vechi, un cămin care nu mai există, şi tu erai o frumuşică cu ochi negri şi cu părul creţ. Ai venit împreună cu părinţii tăi şi eu i-am zis tatălui tău: din această fetiţă va ieşi o artistă. Şi aşa s-a întâmplat. Tatăl tău a spus aşa: <Domnişoară, dacă ar fi să car lemne cu spatele, asta am să fac ca Angelica să ajungă artistă>. Eu am crezut în tine, te luam în braţe şi te puneam pe o bancă sau pe catedră ca să ne cânţi”, au fost cuvintele cu care prof. Daniela Ceredeev a adus în atenţia celor prezenţi primul an de şcoală al Angelicăi Flutur.

Angelica Flutur consideră că alături de Mihaela Zâna Bârsan „a înflorit frumos”, realizatoarea TV ajutând-o foarte mult în cariera sa, aşa cum face cu foarte mulţi solişti de muzică populară.

„Angelica a avut o idee extraordinară, aceea de a aduna huţulii într-o manifestare absolut deosebită, însă este doar persoana care a aprins scânteia. Dumneavoastră trebuie să puneţi umărul pentru ca această manifestare să devină cea mai importantă din judeţul Suceava şi, de ce nu, din ţară, pentru că mulţi au aflat despre dumneavoastră datorită Angelicăi, datorită cântecelor foarte frumoase pe care le-a preluat de aici. Împreună cu Angelica, aveţi datoria să faceţi din Balul huţanilor cea mai frumoasă şi mai autentică manifestare de acest gen”, a spus Mihaela Zâna Bârsan.

Casian Balabasciuc:„Ca fugari putem supravieţui, dar ca stăpâni trebuie să fim solidari”

Inginerul silvic Casian Balabasciuc este un cunoscut scriitor care prin activitatea desfăşurată încearcă să reînvie tradiţiile huţulilor bucovineni. Este considerat „huţul reprezentant al etniei pentru că vine din mijlocul ei, un om de nota 10 care niciodată nu lipseşte de la manifestările organizate în Bucovina”. Domnia sa i-a dăruit Angelicăi Flutur o ramură de măr înflorit legată cu panglică tricoloră „pentru ca toată viaţa să îi fie ca o floare, ca un pom înflorit”, şi a apreciat prezenţa unui număr mare de tineri la prima ediţie a Balului huţanilor.

„Mă uit în jurul meu şi pot să vă spun că pădurea bătrână cade, dar ce pădure creşte-n loc! Este o ocazie deosebită pentru ca noi, huţulii, să arătăm cine suntem, ce putem şi ce vrem, şi vreau să spun că Angelica este cel mai bun mesager al etniei huţulilor pe care îl putem trimite în lume. Numai huţulul ştie că, cu cât parul este mai înalt, cu atât claia se strânge mai mare. Avem ocazia să ne strângem pe lângă nişte modele cum este Angelica şi să facem etnia huţulă cunoscută prin ceea ce are mai frumos. Este momentul să înţelegem că numai solidari putem merge înainte, numai prin solidaritate putem să rezistăm în această lume. Ca fugari putem trăi, putem supravieţui mult şi bine, dar ca stăpâni trebuie să fim solidari, să învăţăm din nou ce înseamnă comunitatea, să învăţăm din nou ce înseamnă prietenia dintre noi şi să încercăm să alungăm dintre noi tot ceea ce este rău. Angelica, îţi mulţumesc pentru ideea de a face un bal al huţulilor, sperăm să te avem şi la Moldoviţa tot ca iniţiator, pentru că eşti cel mai bun reprezentant”, a spus scriitorul Casian Balabasciuc.

La miezul nopţii, Angelica Flutur a ciocnit cu toţi participanţii la bal câte un ou roşu, după care programul artistic a continuat pe ritmuri huţule şi bucovinene. Proprietarul pensiunii Lulu a anunţat că a doua ediţie a balului huţulilor va avea loc pe 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun.