Monitorizare

Asociaţia Pro Infrastructură a monitorizat lucrările de construcţie a şoselei de centură a municipiului Suceava, considerând că investiţia poate fi finalizată în această vară cu o mobilizare serioasă din partea constructorului. Reprezentanţii acestei asociaţii au transmis că marţi, 23 aprilie 2019, au vizitat cei 12,4 kilometri ai variantei de ocolire a Sucevei, amintind că investiţia a început încă din anul 2008. „De atunci au trecut 11 ani şi două rezilieri. În 9 martie 2018 s-a lansat a treia licitaţie, contractul fiind semnat în 24 august 2018, cu Autotehnorom, pentru suma de 61,2 milioane lei fără TVA”, se arată într-o informare transmisă de Asociaţia Pro Infrastructură, în care se aminteşte că termenul de finalizare, pe hârtie, este de nouă luni de la ordinul de începere a lucrărilor, dat pe 25 septembrie 2018.

Specialiştii acestei asociaţii consideră că ultimele zone întârziate sunt la cele două capete ale centurii, respectiv la intersecţiile cu DN 17 şi DN 2. „În plus, se mai lucrează la un zid de sprijin, la parapetele de pe viaducte şi la sistemele de scurgere a apei. Conform declaraţiei constructorului din urmă cu două săptămâni, până acum a executat 12% din lucrările rămase după rezilierile precedente, stadiul fizic per total fiind de aproape 90%”, a transmis Asociaţia Pro Infrastructură. Reprezentanţii asociaţiei consideră că şantierul centurii Sucevei ar putea fi gata în această vară, însă cu o mobilizare serioasă. „Cu toate acestea, ritmul actual nesatisfăcător împinge inaugurarea spre sfârşitul acestui an. Cauza principală? Cele 10 facturi neplătite de CNAIR, totalizând aproape 15 milioane de lei, de pe contractele derulate cu Autotehnorom, cum ar fi modernizarea unor sectoare din DN 18. Solicităm responsabililor din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutieresă achite de urgenţă restanţele financiare, astfel încât să putem circula pe toată centura Sucevei cel mai târziu în toamnă”, au transmis cei de la Asociaţia Pro Infrastructură.

Aşa cum singuri declară, Asociaţia Pro Infrastructură (API) este cea mai importantă organizaţie nonprofit din România care monitorizează proiectele majore de infrastructură de transport, infrastructură rutieră, feroviară, metrou şi aviaţie.