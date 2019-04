Învățământ

Acțiuni de ecologizare, informare și conștientizarea a importanței colectării selective organizate la Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți. “Natura e totdeauna adevărată, serioasă și severă. Ea are întotdeauna dreptate, iar greșelile și rătăcirile sunt ale omului” (W. F. Goethe) este citatul după care se ghidează elevii școlii din Pătrăuți, în perioada 4 martie – 10 mai. În această perioadă, Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți este înscrisă în concursul național de educație ecologică ”Școala Zero Waste”, ediția 2019. Timp de trei luni, elevii, împreună cu cadrele didactice și părinții, se informează despre colectarea selectivă și importanța acesteia. Astfel, coordonați de consilierul educativ Raluca Toader și profesoara Puiu Violeta, aceștia participă la numeroase acțiuni de ecologizare, informare și conștientizare a importanței colectării selective. Pe parcursul concursului, elevii au urmat pașii importanți, astfel încât activitatea să se desfășoare în permanență și nu doar timp de trei luni. Copiii au realizat „Colțul verde” (punctul de informare despre ce înseamnă ”Școala Zero Waste” și colectarea selectivă a deșeurilor). Clasa a VII-a A a dat startul și și-a achiziționat coșuri pentru colectarea selectivă și a realizat diferite postere cu ”Localitatea mea în 2050”, a realizat din cutii machete pentru case, robotul viitorului și un birou. De asemenea, elevii, însoțiți de profesorii coordonatori, au predat deșeurile adunate selectiv. După cum au spus coordonatorii activității, „acest concurs este un bun prilej de conștientizare și implicare a comunității pentru salvarea planetei. Neglijența noastră în privința deșeurilor duce la consecințe grave, cum sunt transformarea unor zone în focare de infecție, poluarea aerului, apei și solului, dar și distrugerea mediului natural ce duce la dispariția anumitor specii de plante și animale”. Prin colectarea și reciclarea selectivă copiii vor reuși să păstreze un mediu mai curat pentru ei și pentru generațiile următoare. Este important ca fiecare dintre ei, dintre noi, să facă un mic fort pentru un mediu curat și sănătos. Mesajul „Școlii Zero Waste” este: „Colectează! Reciclează! Trăiește sănătos!”.