Integrare

Peste 40 de cetăţeni străini refugiaţi din Irak, Afganistan, Pakistan, Siria, Bangladesh, Iran, Comore şi Tunisia, aflaţi în evidenţele Centrului Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil (CRCPSA)din municipiul Rădăuţi, alături de tineri voluntari din zonă, au participat în ultima perioadă la diverse activităţi socio-culturale de integrare în comunitate.

La începutul lunii, voluntarii refugiaţi au amenajat, prin plantarea de flori ornamentale, spaţiul verde din vecinătatea Primăriei Rădăuţi, în zona dintre fântâna arteziană şi foişor. Pe19 aprilie, grupul de refugiaţi a vizitat Centrul de Îngrijire Bătrâni „Ingvar Kamprad” din Siret, dăruindu-le vârstnicilor pachete cu dulciuri şi fructe, cu menţiunea că bătrânii au manifestat empatie şi interes pentru situaţia în care se află vizitatorii, amintindu-şi de propriile probleme din perioada războiului şi a comunismului.

La fel, pe 11 aprilie, refugiaţii au participat alături de elevii şi profesorii din cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi la spectacolul organizat de aceştia în cadrul proiectului “We are all human beings”, finanţat prin Programul Erasmus+, şi la Conferinţa Internaţională “Women and children immigration”. De asemenea, refugiaţilor le-a fost prezentat Centrul Social „Maria Ward” Rădăuţi, care sprijină copii din familii în dificultate. Vizita s-a încheiat cu o activitate de curăţenie şi îngrijire a grădinii centrului, activitate realizată cu scopul de a pregăti un teren prielnic pentru recoltele de anul acesta.

Pe 29 martie, CRCPSA Rădăuţi a organizat un exerciţiu practic de plantare de arbori la Suceviţa în cadrul acţiunii “Arborele plantat cu mâna ta, omule, este cel mai sigur inel de logodnă cu viitorul!”, activitate la care s-a alăturat şi Fundaţia ICAR. În acea zi, refugiaţi recunoscuţi şi solicitanţi de azil în România, alături de personal al Inspectoratului General pentru Imigrări şi reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale ce îşi desfăşoară activitatea în Centrul de cazare din Rădăuţi, cu sprijinul unei echipe din partea Ocolului Silvic Marginea, au plantat aproximativ 1.000 de puieţi.

Refugiaţii sunt încurajaţi să devină agenţi activi în comunitatea în care trăiesc

Refugiaţii voluntari sunt înregistraţi la Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi şi au fost invitaţi de către Fundaţia ICAR să facă voluntariat pentru comunitatea locală, în parteneriat cu Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România - AIDROM şi CRCPSA Rădăuţi. Conform declaraţiilor organizatorilor, prin activităţile pe care le desfăşoară, refugiaţii, adulţi şi copii, sunt încurajaţi să devină agenţi activi în comunitatea în care trăiesc, să înţeleagă problemele altor categorii sociale din această comunitate, dar şi faptul că pot exista avantaje reciproce atunci când există o bună colaborare. Fundaţia ICAR, în parteneriat cu Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom implementează, în perioada iunie 2017 – iunie 2019, la nivel regional, proiectul „Integrarea străinilor cu şedere legală în societatea românească – o construcţie comună”, proiect finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare. Proiectul are ca scop contribuţia la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe în România, prin implementarea unui model de integrare regională, din judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani şi Iaşi.