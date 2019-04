Perioada 25 aprilie – 1 mai

Cetatea de Scaun a Sucevei va fi deschisă pentru vizitare în toate zilele minivacanței de Paște

Cetatea de Scaun a Sucevei va fi deschisă pentru vizitare pe toată durata minivacanței de Paște, inclusiv pe data de 1 mai. Programul de vizitare este între orele 09.00 – 21.00, cu ultima intrare la ora 20.00. Pentru programul de video proiecție, în intervalul 20.00 – 21.00, este necesară programare. În luna mai, programul obișnuit de vizitare este marți – duminică, între orele 08.00 – 22.00, cu ultima intrare la ora 21.00. Programul de video proiecție începe la ora 21.00 și este necesară programare.

Vineri, 26 aprilie

„Târgul de vise al iepuraşului”, ediția a VI-a, la Câmpulung Moldovenesc

Asociaţia „Freamăt de speranţă”, în parteneriat cu Primăria Câmpulung Moldovenesc, organizează vineri, 26 aprilie, începând cu ora 15:00, la Aquarius Center din Câmpulung Moldovenesc, „Târgul de vise al iepuraşului”, ediţia a VI-a, o campanie de susţinere şi ajutorare a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi din Câmpulung Moldovenesc înscrişi în Asociaţia „Freamăt de speranţă”. Acţiunea, ajunsă la a VI-a ediţie, a fost iniţiată de Sebastian Crăciun, în vârstă de 16 ani, care suferă de tetrapareză spastică, elev la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, căruia i se mai spune şi „Micul poet”. Scopul târgului de vise este acela de a-i ajuta pe copiii mai puţin norocoşi, copiii cu nevoi speciale din Câmpulung Moldovenesc, să privească cu optimism spre viitor şi să se bucure că nu sunt singuri. Pentru detalii despre eveniment puteți suna la numărul de telefon 0727 426 272.

Sâmbătă, 27 aprilie

Slujba de Înviere, la Muzeul Satului Bucovinean

La Biserica din Muzeul Satului Bucovinean, Slujba de Înviere va începe sâmbătă, 27 aprilie, la ora 23.00.

Duminică, 28 aprilie

Se poate vizita Muzeul Satului Bucovinean

Muzeul Satului Bucovinean va fi deschis pentru vizitare pe 28 aprilie, dar şi pe data de 1 mai, între orele 10.00 – 18.00. Ultima intrare este la ora 17.30.

Ovidiu Lipan Țăndărică, la Muzeul Satului Bucovinean

Duminică, de la ora 12.00, în incinta Muzeului Satului Bucovinean vor avea loc un concert susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică, concert de toacă și concert cu Fanfara Shukar din 10 Prăjini, concurs de bătut toaca, cântece religioase, expoziție de coșuri pascale și concurs de ciocnit ouă.

Marți, 30 aprilie

Vizite la Muzeul de Istorie

Muzeul de Istorie din municipiul Suceava va fi deschis pentru vizitare cu program normal, pe 30 aprilie, dar şi pe data de 1 mai, între orele 10.00 – 18.00.

Hanul Domnesc, deschis pe 30 aprilie și pe 1 mai

Hanul Domnesc, de pe str. Ciprian Porumbescu, nr. 5, va deschis cu program normal pe 30 aprilie şi pe 1 mai, între orele 10.00 – 18.00.

Miercuri, 1 mai

Spectacolul “Cyrano de Bergerac, poate…”, la Auditorium ”Joseph Schmidt”

Spectacolul “Cyrano de Bergerac, poate…” este construit pe povestea actorului Albu din “Larry Thompson sau tragedia unei tinereţi” de Dusan Kovacevic. Acest text are cea mai mare pondere în spectacol. Locație: Auditorium ”Joseph Schmidt”, ora 14.30. Intrarea liberă în limita locurilor disponibile. Spectacolul mai cuprinde monoloage din “Sexul femeii ca un câmp de luptă în Bosnia” de Matei Vişniec, “Ursul” şi “Cântec de lebădă” de A.P. Cehov, “Regele Lear” de William Shakespeare şi “Cyrano de Bergerac” de Edmond Rostand. Un one man show tragi-comic în care îl aşteptăm pe Ştefan împreună cu actorul Albu care devine ad-hoc şi spontan un entertainer ce ne face să uităm că, de fapt, am venit la alt spectacol.

Poate fi considerat şi ca un manifest împotriva oamenilor ce nu se mai bucură de teatru şi îl consideră un job chinuitor, dar nu este un manifest “tezist”, ci îşi are puterea tocmai în bucuria lui Albu (veşnicul figurant) de a juca. Regia: Adrian Iclenzan. Distribuția: Mîndru Cătălin Ștefan.