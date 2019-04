Calificare

O echipă formată din cinci liceeni va reprezenta România la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice – World Schools Debating Championship - organizat în Colombo, Sri Lanka, la finalul lunii iulie.

Din lot face parte și Diana Diaconescu, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Petru Rareș” din Suceava. Adolescenta face dezbateri de trei ani și anul acesta participă pentru prima oară la Campionatul Mondial.

Campionatul adună anual cei mai buni vorbitori ai lumii din învăţământul liceal pentru ca, în urma confruntărilor de idei, echipa cea mai convingătoare să câștige titlul de campioană mondială.

Antrenorul principal al lotului este Șerban Pitic, acesta pregătind, de peste 5 ani, echipa de liceeni care participă la Campionatul Mondial.

„De cinci ani antrenez lotul naţional al României și am avut astfel oportunitatea să învăţ extraordinar de multe lucruri despre ce înseamnă să sudezi o echipă, ce înseamnă să faci performanţă, câtă muncă și dedicare cere și cum pentru a face performanţă trebuie să fii în primul rând autocritic și să nu îţi desconsideri adversarii, să înţelegi câte nu știi ca să poţi deveni mai bun. În cinci generaţii de debateri excepţionali, fie care au fost în faza selecţiei, fie care au ajuns în lotul extins, fie care au ajuns până în echipele finale pentru campionatul mondial, am găsit oameni faini de la care am învăţat atât de multe, în timp ce și eu i-am învăţat pe ei. Le sunt recunoscător într-un mod care e greu de pus în cuvinte atât lor, cât și colegilor care în ultimii ani s-au alăturat echipei extinse de coantrenori și antrenori asistenţi. Sunt extrem de mândru de acești cinci tineri deștepţi pentru calităţile și evoluţia lor ca oameni și debateri indiferent ce se întâmplă mai departe”, a arătat Șerban Pitic, antrenorul principal al Lotului Naţional.

Lotul are nevoie de susţinere financiară

Anul acesta, lotul naţional a avut deja o evoluţie remarcabilă, având rezultate la fiecare competiţie la care a participat, fie ea din circuitul naţional sau internaţional. Ca parte din pregătirea pentru Campionatul Mondial echipa României a participat deja la 3 competiţii europene, pe 2 dintre ele - Nordic Schools Debating Championship 2019 (Copenhaga) și Bratislava Schools Debating Competition 2019 - câștigându-le. Alte rezultate important de menţionat sunt ajungerea până în finala Central Open (București) și în semifinala de la Winter Holidays Open (Zagreb).

Turneele de dezbateri academice evaluează atât nivelul prestaţiei echipelor, cât și performanţa individuală (Top 10 Speakers), iar în cadrul Bratislava Schools Debating Competition 2019, toţi membrii lotului s-au clasat în primii 10 cei mai buni vorbitori ai competiţiei. Participarea la competiţiile de până acum (din ţară și din afara ei) supun membrii și antrenorii lotului la un efort financiar remarcabil, taxele de participare și transportul fiind susţinute integral din resurse proprii. Lotul naţional poate fi susţinut să pună România pe harta dezbaterilor academice mondiale prin donaţii în contul deschis pe Bursa Binelui (https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Nationalii-Romaniei-la-Campionatul-Mondial-de-Dezbateri).