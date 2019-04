În Duminica Floriilor

Sute de localnici din localitatea suceveană Sf. Ilie, dar şi din alte zone, au participat, în Duminica Floriilor, la prima ediţie a unui festival organizat cu forţe proprii de un grup de oameni inimoşi din cea mai bogată comună a judeţului – Şcheia.

Târgul de „Cămeşi” de la Sf. Ilie s-a dovedit a fi un bun prilej de promovare a tradiţiilor, păstrate încă de multe gospodine din sat, care, cu această ocazie, au expus şi au purtat cu mândrie cămăşile tradiţionale, dar şi alte elemente ale portului popular românesc, în Căminul Cultural, pus la dispoziţie de Primăria Şcheia.

Pe lângă prezentarea de costume populare şi expoziţia cu vânzare de cămăşi populare, manifestarea a inclus şi un spectacol artistic cu muzică tradiţională, susţinut de Grupul Folcloric „Dor de la Moara” şi Taraful „Obcina”, precum și de reprezentanți ai vetrelor folclorice Sf. Ilie, Pârtești, Fundu Moldovei, Straja, Calafindești, Moara, Mihoveni, Stroiești.

Astfel, frumuseţea costumelor populare s-a împletit armonios cu cea a celor care le purtau cu mândrie, dar şi cu magia muzicii, voia bună şi bucuria de a vedea că munca lor este apreciată asigurând succesul evenimentului.

„Cântăm, vorbim, povestim – vedetele sunt gospodinele, cu produsele create de ele. Dacă înainte se cosea şi se ţesea la fiecare casă, acum mai sunt câteva gospodării care se pot mândri că au păstrat aceste meşteşuguri. Este adevărat că vremurile s-au schimbat, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne rupem de ceea ce a fost bun în viaţa noastră” consideră Călin Brăteanu, care s-a ocupat de organizarea evenimentului, împreună cu un grup de prieteni cu care a copilărit şi alături de care trăieşte în Sf. Ilie.

„Noi am copilărit cu stative, furca de tors, maşina de tors, am fost învăţaţi cu munca şi să ne descurcăm în orice situaţie, cred că e momentul să revenim la astfel de învăţăminte. La Sf. Ilie este la mine acasă, aici am o legătură deosebită cu toţi oamenii satului, cu femeile care se ocupă cu ţesutul şi cositul. Este un început, dar ne dorim ca acest proiect să fie derulat în mai multe localităţi ale judeţului, să devină o manifestare itinerantă, precum Balul Gospodarilor”, a mai spus Călin Brăteanu.

Următoarea ediţie a evenimentului organizat de Asociaţia Culturală „Vatra Satului” ar putea fi la Câmpulung Moldovenesc, de Rusalii, pentru că este nevoie de un produs cultural care să marcheze această sărbătoare în Bucovina.