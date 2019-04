Tipic românesc

Podul provizoriu de peste râul Suceava, care face legătura între Udeşti şi Vereşti, de pe drumul judeţean 208D, a fost închis ca urmare a ploilor din ultima perioadă. Din cauza creşterii debitului, apa a trecut peste pod, astfel încât autorităţile au decis să-l închidă temporar.

S-a întâmplat joi seară, când reprezentanţii Consiliului Judeţean Suceava au luat legătura cu poliţia rutieră şi au decis să oprească circulaţia pe acest pod provizoriu.

Redeschiderea podului se va face după ce apele râului Suceava vor scădea, iar constructorul va putea să refacă lucrările care nu au rezistat puhoaielor. Autorităţile speră ca redeschiderea podului provizoriu să se facă într-un timp cât mai scurt.

Şoferii ignoră că podul e închis şi trec peste el fără să se gândească la consecinţe

Între timp, şoferii ignoră orice regulă de securitate şi traversează podul închis de pe drumul judeţean 208D. O fac deşi cunosc riscurile la care se expun şi recunosc acest lucru cu nonşalanţă. Iar pentru a traversa podul care este închis doar teoretic traversează mormanele de pietriş puse la capete de către constructor tocmai în ideea de a nu permite accesul auto.

„E periculos, dar ce să fac acum, să mă duc înapoi prin Suceava? Dacă ei nu gândesc, că doar au avut experienţa de la Milişăuţi. Irosesc banii aşa, aiurea”, a spus unul dintre şoferii care a traversat podul închis.

"Dacă am venit până aici ce să facem? Dar ieri s-a circulat pe dincolo. Am văzut că au trecut şi alţii, am trecut şi eu, asta-i România noastră”, a fost reacţia unui alt şofer.

Alţii au spus că ştiu că e periculos ceea ce fac, dar preferă această soluţie decât să ocolească prin alte zone sigure.

„Cam periculos, m-am gândit, dar ce să facem, riscăm. Ar trebui să ocolesc cam 20 de km”, a explicat un alt şofer. Pentru alţi conducători auto vina aparţine celor care nu au făcut o rută provizorie mai trainică. „Crăp de nervi, că uite ce au făcut nenorociţii ăştia, au îngropat banii oamenilor”, a spus cu obidă unul dintre şoferi.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Suceava, cei care au în administrare drumul judeţean 208D, spun că şoferii care trec pe acel pod închis dau dovadă de o crasă inconştienţă.

„Noi am pus grămezi de pietriş pentru a împiedica accesul atât pe podul provizoriu, cât şi pe podul de pe drumul judeţean, iar cei care trec pe acolo comit o faptă reprobabilă, dacă nu chiar penală”, a declarat Viorel Seredenciuc, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava.

Acesta a mai menţionat că speră ca apele râului Suceava să scadă, iar mai apoi constructorul care a făcut podul provizoriu să repare ceea ce s-a distrus pentru a redeschide circulaţia.

Mai trebuie spus că podul provizoriu de peste râul Suceava a costat circa 500.000 de lei.

Licitaţia pentru reabilitarea prodului-"mamă" este în derulare

În ceea ce priveşte licitaţia pentru reabilitarea podului-„mamă”, aceasta este în curs de derulare, dar procedurile încă nu sunt finalizate. Trebuie spus că o altă licitaţie a avut loc în luna ianuarie, numai că nu s-a prezentat nimeni.

Valoarea totală a lucrărilor este de 747.577 de lei, dar creşterea salariilor din construcţii ar putea fi un motiv pentru care constructorii ezită să se angajeze pentru a câştiga licitaţia.

Problemele de la pod au apărut din prima parte a anului 2018 și s-au accentuat. În zona centrală a podului traficul a fost restricţionat în zona centrală pe un singur sens de mers. Traficul greu a fost interzis prin indicatoare rutiere, iar pentru autoturisme viteza a fost limitată la 30 de km/h.

În urma expertizei care s-a făcut la pod a rezultat că problema este la suprastructura podului, la una dintre deschideri, fără a fi afectat vreun pilon.

După inundaţiile din 2010, podul a fost închis deoarece a fost avariat grav de inundaţii. La vremea respectivă Consiliul Judeţean Suceava a alocat 60 de miliarde de lei vechi (6 milioane de lei) pentru lucrări de reparaţii şi consolidare. Lucrările de consolidare şi reparaţii au fost executate de firma Civica şi finalizate în 2011. Podul a fost redeschis oficial circulaţiei publice din data de 1 decembrie 2011.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Suceava au explicat că atunci au fost făcute lucrări la două din cele cinci tronsoane ale podului, cele dinspre Vereşti, iar problemele apărute acum în centrul podului nu au cum fi imputate constructorului din perioada 2010-2011.