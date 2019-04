Ca la noi la nimeni

Momente de cumpănă pentru un tânăr de 22 de ani din municipiul Suceava, care a fost la un pas să-şi fractureze piciorul. Incidentul s-a petrecut duminică seară, în jurul orei 20.00, în parcarea Gării Burdujeni.

Doar un pic de noroc şi prezenţa de spirit a lui Adrian Robert Brînzei au făcut ca lucrurile să nu ia o turnură foarte gravă, deşi existau toate premisele pentru aşa ceva.

Tânărul, care este masterand al Facultăţii de Silvicultură de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, se întorcea duminică de la Oradea, unde participase, alături de alţi studenţi din ţară, la o întâlnire cu ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

„Am venit acasă cu trenul, iar în Gara din Burdujeni mă aştepta tata. După ce am ieşit din gară, mă uitam unde este parcată maşina şi nu am observat acea gaură dintre dale. Am pus piciorul şi m-am dus în gol mai bine de jumătate de metru. Am făcut volei mult timp şi am reuşit să mă ajut de mâini, iar în acest fel am evitat o accidentare gravă”, a povestit Adrian Robert Brînzei.

Imediat după incident, tânărul a fost luat de tatăl său şi dus la Unitatea Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Aici a fost consultat rapid, iar rănile i-au fost curăţate şi pansate, iar pentru a nu apărea şi alte probleme i s-a prescris şi o reţetă pentru o perioadă de convalescenţă de o săptămână.

Numai că la farmacie, pentru că nu avea reţetă prescrisă de medicul de familie, a primit medicamentele doar după ce a achitat contravaloarea integrală, ceea ce consideră tânărul nu ar trebui să se întâmple, mai ales în cazuri de forţă majoră.

„Am decis să fac public acest caz pentru ca să nu li se întâmple şi altora. Sunt probleme la tot pasul şi nimeni nu vrea să le vadă şi să le găsească rezolvarea, iar mai apoi se miră că pleacă tinerii din ţară”, a completat Adrian Robert Brînzei.

Parcarea unde tânărul s-a accidentat aparţine de CFR Infrastructură, Regionala CFR Iaşi, cei care sunt responsabili practic de modul cum arată zona. De altfel, aceste probleme, dar şi altele, au fost semnalate de mai multe persoane, dar fără nici un efect.

Totuşi, reprezentanţii CFR Infrastructură spun că în cursul acestui an vor moderniza parcarea şi o vor transforma cu plată, fără a preciza un termen la care lucrările se vor încheia.