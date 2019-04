A scăpat de arest

Tânărul din Straja care a fost implicat în două urmăriri în trafic la interval de câteva ore, fiind înregistrat de radar circulând cu aproape 200 de kilometri la oră, în condiţiile în care este eliberat din penitenciar de la finele anului trecut şi are permisul de conducere anulat, a scăpat de arest după 24 de ore. Dănuţ Ursulean, în vârstă de 28 de ani, a fost pus în libertate, sub măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile. Acesta are impuse mai multe obligaţii şi restricţii de la care nu are voie să se abată.

Într-o primă fază, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Dănuţ Ursulean, în vârstă de 28 de ani, a condus un autoturism Audi A8 prin municipiul Suceava, iar un echipaj rutier a încercat să-l oprească. Fugarul a gonit cu poliţia după el până la Dănila, unde şi-a pierdut urma şi a fugit, la adăpostul nopţii. A doua zi, duminică, poliţiştii au fost sesizaţi prin 112 cu privire la faptul că pe raza satului Măriţeia Mică se află un autoturism Audi A8 abandonat, cu volan pe partea dreaptă, fără numere de înmatriculare, de culoare gri, suspendat pe un cric, având lipsă roata dreapta faţă. Între timp, la maşină a ajuns un tânăr care a schimbat roata maşinii, iar când i-a văzut pe poliţişti a întors maşina şi a demarat în trombă. A început practic a doua urmărire după aceeaşi maşină. De această dată, şoferul fugar a abandonat maşina relativ repede, la intersecţia cu E 85, şi a luat-o la fugă pe jos, pe câmp. Unul dintre poliţişti a fugit pe câmp şi l-a somat pe suspect, reuşind să-l prindă pe Dănuţ Ursulean.

În urma audierilor, tânărul a recunoscut că în noaptea anterioară a fost urmărit de către un echipaj al poliţiei rutiere pe raza municipiului Suceava, reuşind să scape pe raza satului Dănila, unde, din cauza vitezei excesive, aproximativ 200 km/h, i-a explodat un pneu la maşină. În acea noapte, tânărul a abandonat autoturismul şi a fugit pe câmp.

Dănuţ Ursulean nu are drept de a conduce în urma condamnărilor suferite. El mai are la activ urmăriri în trafic, în care a gonit cu viteze foarte mari, punându-i în pericol inclusiv pe poliţişti.